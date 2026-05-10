Iranian News

سناتور راجر ویکر، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، در پیامی خطاب به دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آقای رییس‌جمهور، شما با رژیم اسلام‌گرای ایران بسیار صبور بوده‌اید.

حالا وقت بازگشت به عمل است. »رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که عباس عراقچی، وزیر خاجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگوهای تلفنی جداگانه با همتایان خود در مصر و هلند درباره «آخرین تحولات منطقه‌ای و دیپلماتیک» تبادل نظر کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده، ‌سنتکام، نوشت که تمرین‌‌های تفنگداران دریایی آمریکا تضمین می‌کند که آن‌ها در صورت فرا خوانده شدن برای پیاده شدن بر عرشه کشتی‌‌های متخلف در طول محاصره ایران توسط ایالات متحده آماده باشند.

سنتکام در این ارتباط، تصاویری از تمرین‌های تفنگداران دریایی بر روی عرشه ناو تریپولی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. سناتور لیندسی گراهام، عضو جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این ایده که جمهوری اسلامی «در چارچوب یک راه‌حل مذاکره‌شده، همه تأسیسات غنی‌سازی خود را کاملاً نابود نکند، بی‌معنی است. » او افزود تعلیق موقت غنی‌سازی بدون برچیدن کامل زیرساخت‌ها و توانمندی‌ها، عملاً به معنای بازگشت به برجام است.

گراهام تأکید کرد: «مطمئن هستم که خودداری ایران از نابودی قابلیت غنی‌سازی‌اش به طور کامل رد خواهد شد. » خبرگزاری امارات متحده عربی گزارش داد که وزارت خارجه عربستان سعودی، «با شدیدترین لحن، هدف قرار دادن خیانت‌آمیز سرزمین‌ها و آب‌های سرزمینی» امارات متحده عربی، قطر و کویت را محکوم کرد. بر اساس این گزارش، وزارت خارجه عربستان بر همبستگی ریاض با «تمام اقدامات کشورهای برادر خلیج فارس برای محافظت از امنیت و ثبات خود» تأکید کرد.

عربستان سعودی همچنین خواستار «توقف فوری تجاوزات آشکار علیه سرزمین‌ها و آب‌های سرزمینی کشورهای خلیج فارس و هرگونه تلاش برای بستن تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در آبراه‌های بین‌المللی شد. » این کشور در عین حال، بر اهمیت پایبندی به حفاظت از گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی مطابق با قوانین بین‌المللی مربوطه تاکید کرد.

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی می‌گوید یک فروند «پهپاد شناسایی دشمن»، توسط سامانه‌های شبکه یکپارچه پدافند، تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور در منطقه جنوب غرب منهدم شد. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، به شبکه خبری ان‌بی‌سی گفت که دولت دونالد ترامپ «از همه ایده‌ها» برای کاهش قیمت بنزین در این کشور، از جمله تعلیق مالیات فدرال بنزین، استقبال می‌کند.

ان‌بی‌سی اشاره کرد قیمت بنزین در حال افزایش است و یکشنبه به میانگین ملی ۴.۵۲ دلار در هر گالن رسید و این به معنای آن است که قیمت بنزین از زمان جنگ ایران در نهم اسفند، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. رایت به این پرسش که آیا از تعلیق مالیات فدرال بنزین حمایت می‌کند، پاسخ داد: «دولت از همه اقداماتی که می‌تواند برای کاهش قیمت در پمپ بنزین و کاهش قیمت برای آمریکایی‌ها انجام شود، حمایت می‌کند.

» او همچنین در این مورد که آیا رییس‌جمهوری آمریکا با تعلیق مالیات فدرال بنزین، حدود ۱۸ سنت در هر گالن، موافق است، گفت: «ما از همه ایده‌ها استقبال می‌کنیم. » پیش‌تر نمایندگان دموکرات‌ کنگره حدود دو ماه قبل لایحه‌ای را برای تعلیق موقت مالیات فدرال بنزین تا ماه اکتبر سال جاری میلادی ارائه کرده بودند.

رایت در پاسخ به این پرسش که آیا میانگین قیمت بنزین، که یک مسئله سیاسی مهم برای انتخابات میان‌دوره‌ای امسال است، می‌تواند به ۵ دلار در هر گالن برسد، از گمانه‌زنی خودداری کرد. او گفت: «نمی‌توانم قیمت انرژی را در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت پیش‌بینی کنم، اما کاری که ما انجام می‌دهیم پایان دادن به یک درگیری ۴۷ ساله است که ایران در آن درگیر بوده است. ۴۷ سال مرگ بر ایالات متحده، مرگ بر اسرائیل.

» سازمان حقوق بشری هانا از حملات موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کومله زحمتکشان ایران در ارتفاعات بالیسان در استان اربیل خبر داد. از زمان آغاز جنگ ایران درنهم اسفند، مقرها و اردوگاه‌های احزاب کرد ایران در اقلیم کردستان عراق هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند. جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در مورد تماس تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در مورد پاسخ جمهوری اسلامی نوشت: «تغییر وضع موجود ضروری است.

محاصره لازم است، اما کافی نیست. »برادسکی همچنین اشاره کرد «برخلاف تصوری که رسانه‌ها و برخی مفسران ایجاد کرده‌اند، رییس‌جمهور همچنان نشان می‌دهد که به هیچ توافقی با رژیم ایران، صرف نظر از شرایط، مشتاق نیست. اگر او واقعا برای هر توافقی مشتاق بود، مدت‌ها پیش توافقی حاصل شده بود. »دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی نوشت: «هیچ اهمیتی ندارد؛ کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی‌نویسد.

» او گفت: «تیم مذاکره‌کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسد و وقتی ترامپ از آن راضی نباشد، قاعدتاً بهتر است. » این منبع همچنین به تسنیم گفت: «ترامپ کلاً واقعیت را دوست ندارد؛ به همین دلیل مدام از ایران شکست می‌خورد.





