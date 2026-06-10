The article discusses the increase in social security benefits in Iran, which is a public, non-governmental, and non-budgeted organization. The budget of the organization in 2021 was equivalent to 1500 billion tomans, which is approximately equal to one-fourth of the total public budget of the country.

به گزارش مشرق، سازمان تأمین اجتماعی، نهادی عمومی خدمت‌رسان، غیردولتی و بدون اتکا به بودجه دولتی است که بودجه آن از حیث منابع و مصارف در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدودا برابر با یک چهارم بودجه عمومی کل کشور بوده است.

بخش عمده منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌شود، حق بیمه‌هایی که با مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان پرداخت می‌شود و در کنار این منبع، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها (که البته قابلیت نقدشوندگی ماهیانه ندارد و متاثر از شرایط اقتصادی کشور است) و وصول مطالبات سالیانه از دولت نیز دیگر منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی است و در نهایت استفاده از تسهیلات بانکی، توکنایز بدهی‌ها و مطالبات و... ، از دیگر روش‌های تامین مالی ماهانه جهت ایفای تعهدات است.

افزایش سنواتی مستمری سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، در راستای اجرای تکالیف قانونی خود، نسبت به اعمال افزایش مستمری‌ها (حقوق ماهانه) بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، مصوبات شورای‌عالی کار و ظرفیت‌های مالی سازمان اقدام نموده است. بر این اساس، میزان افزایش مستمری مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و سایر سطوح مزدی مطابق مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای‌عالی کار تعیین شده است.

الف) مستمری حداقل‌بگیران (۶۰) درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و مبلغ آن در سال‌جاری ۱۶۶،۲۵۵،۵۰۰ ریال است. ب) مستمری دریافتی سایر سطوح، نسبت به سال قبل به میزان (۴۵) درصد افزایش یافته و به علاوه مبلغ ثابت ۱۵,۵۸۶,۴۷۰ ریال نیز به مستمری آنان افزوده شده است.

نکته ۱: به‌ موجب بند «۸» بخشنامه مزد سال جاری، اختیار تعیین افزایش مزد سطوح برای واحدهای آسیب دیده از جنگ رمضان، بر اساس پیمان دسته جمعی به شورای عالی کارگری و کارفرمایی واگذار شده است. این حکم بدین معنا است که کارفرمایان واحدهای آسیب دیده از جنگ رمضان می توانند در صورت تایید شورای عالی کارگری و کارفرمایی، نسبت به انعقاد پیمان دسته جمعی اقدام و افزایش مزد را به میزان کمتر از ۴۵ درصد و ۱.۵ میلیون تومان مقطوع، اعمال نمایند.

در این صورت مزد مبنای کسورات بیمه‌ای (مزدی که سازمان از آن حق‌بیمه دریافت می‌کند) می‌تواند کمتر از ۴۵ درصد و مبلغ مقطوع افزایش یابد. با این وجود، سازمان مبادرت به افزایش مستمری‌ها برای حداقل‌بگیران به‌ میزان ۶۰ درصد و برای سایر سطوح به‌ میزان ۴۵ درصد و ۱.۵ میلیون تومان مقطوع نموده است.

نکته ۲: افزایش حقوق کارمندان بازنشسته در سازمان تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار (۶۰ درصد حداقل بگیران و ۴۵ درصد به اضافه مبلغ ثابت برای سایر سطوح) انجام می‌پذیرد؛ در حالی که حقوق ماهانه کارمندان بیمه‌پرداز سازمان (به عنوان منبع درآمدی) برای سایر سطوح حدود ۲۵ درصد و برای حداقل بگیران حدود ۴۳ درصد اضافه شده است و نسبت وصول حق بیمه با پرداخت مستمری به کارمندان بازنشسته نامتوازن شده است. نکته ۳: سایر صندوق‌های بازنشستگی به‌ موجب حکم مقرر در ضوابط مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۵ برای حداقل‌بگیران حدود ۴۳ درصد و برای سایر سطوح حدود ۲۵ درصد افزایش سالانه اعمال نموده‌اند.

حقوق (مستمری) بازنشستگان تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران ۶۰ درصد و با لحاظ مستمری بگیران سایر سطوح، به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته است که در نتیجه به‌طور متوسط افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، نسبت به سایر صندوق‌ها حدود ۲۰ درصد بیشتر است. اجرای مرحله آخر متناسب‌سازی در اجرای جزء (۲) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران غیرحداقل‌بگیر، به منظور تحقق هدف نهایی قانونگذار مبنی بر رسیدن به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری، طی مرحله اول سال ۱۴۰۳ (۴۰ درصد)، مرحله دوم سال ۱۴۰۴ (۳۰ درصد) و در سال ۱۴۰۵ در سومین گام (۳۰ درصد باقیمانده)، تکمیل و اجرا گردید.

متناسب‌سازی به‌ گونه‌ای محاسبه و اجرا شده که مستمری سال‌جاری فرد با لحاظ متناسب‌سازی، از ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری کمتر نباشد. به این ترتیب، مبلغ متناسب‌ سازی به مستمری ماهانه مشمولان اضافه شده و از کاهش سطح برخورداری این گروه در مقایسه با میزان دریافتی در زمان برقراری مستمری، جلوگیری می‌شود.

این فرمول دقیقاً عین حکم قانون‌گذار (جزء (۲) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت) می‌باشد و فرمول‌های دیگری نظیر جبران ضریب افت و ... ، برخلاف حکم قانون‌گذار می‌باشند و اعمال آنها فراتر از حکم قانونی است. بار مالی متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۵، ماهانه حدود ۱۰ همت می‌باشد که منبع مالی مورد نیاز برای اجرای آن تاکنون فراهم نگردیده است.

به جهت حفظ جنبه های مثبت افزایش‌ها، ترجیحا مساله حفظ قدرت خرید و مزایای جانبی راسا و در روزهای ابتدایی اعلام خبر صدور احکام، رسانه‌ای نشود و در صورت پیگیری و مطالبه ذینفعان به عنوان محتوای لازم جهت پاسخگویی بهره برداری شود. حفظ قدرت خرید در سال ۱۴۰۳ و مستند به بند «د» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، برای حداقل‌بگیران و سایر مستمری‌بگیرانی که مبلغ متناسب‌سازی آنها به‌ میزان کمتر از ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال محاسبه شده است، مبلغ موسوم به «حفظ قدرت خرید» پرداخت می‌شد، که هدف از آن حمایت از گروه‌هایی بود که از مزایای متناسب‌سازی بهره‌مند نمی‌شدند و مقرر بود منابع آن با حکم قانون بودجه تأمین شود که تأمین نگردید





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Social Security Benefits Iran Budget Increase Moneys

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