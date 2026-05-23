Imam Musa Sadr's Son: 48 Years Since His Kidnapping, He Remains Captive, and We Are Deprived of His Presence

The son of Imam Musa Sadr discusses the 48-year ordeal of his father's kidnapping and captivity, emphasizing the ongoing struggle for his release and the impact on the family and community.

حورا صدر فرزند امام موسی صدر گفت: شهریور امسال ۴۸ سال است که از زمان ربوده شدن پدر می‌گذرد، ایشان همچنان در اسارت هستند و ما از حضور ایشان محروم هستیم.

موسسه امام موسی صدر برای ارتقای فرهنگ فقط به تولید و انتشار کتاب اکتفا نمی‌شود؛علاوه بر انتشار کتاب، در پایگاه اینترنتی امام موسی صدر و فضای مجازی که اخیرا به پیام رسان‌های داخلی محدود شده است، فعال هستیم. جمله ای از کتاب «اسرائیل، آن شرمطلق» نقل می‌کنم که امام موسی صدر می‌گوید؛ «رسالت ما در لبنان با رسالت اسرائیل در تضاد است.

رسالت اسرائیل نژادپرستی، مذهب‌گرایی و رد هم‌زیستی است، و رسالت ما برای همگان، همزیستی، گشودگی، و بشردوستی مومنانه است. وجود ما رقیب وجود اسرائیل است. » امام موسی صدر برای آگاهی‌بخشی جامعه تلاش می‌کردند. اجازه دهید یک جمله نقل کنم از کتاب «عبادت یا عبودیت؟

» که مجموعه‌ای از سخنرانی‌های ایشان درباره نماز، روزه و حج است: «نادیده گرفتن دردهای مردم و نیازهای آنان نوعی کفر و صورت دیگری از الحاد است. قرآن در سوره ماعون بر آن تاکید کرده است، اگر می‌خواهید عید را جشن بگیرید و در مناسک حج با حجاج شریک باشید باید برای مبارزه با گرانی که کمر اکثریت قریب به اتفاق مردم را شکسته است، با آن مبارزه کنید اگر مردم تحت فشارند، کمک و دستگیری به آنان سزاوار است».

شهریور امسال ۴۸ سال است که از زمان ربوده شدن ایشان می‌گذرد، ایشان همچنان در اسارت هستند و ما از حضور ایشان محروم هستیم. سخنان امام موسی صدر حدود ۵۰ سال پیش بیان شده اما گویی سخن امروز است؛ سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، پیام‌ها و دیگر مطالب ایشان در لبنان در مجموعه‌ای ۱۲ جلدی چاپ شده است و ما آنها را به فارسی ترجمه و با عنوان «گام به گام با امام» منتشر کردیم.

در کتابخانه امام موسی صدر کتاب‌های متنوعی وجود دارد از کتاب‌های تاریخی، جغرافیایی، کتاب‌های متفکرین معاصر و کتاب‌های حوزوی و دانشگاهی، تنوع عجیبی در کتابخانه ایشان مشاهده می‌شود؛ از رمان، داستان و حتی مجله‌های قدیمی ایران که به لبنان برای ایشان ارسال می‌شد. از ایران و همه کشورهای عربی مجله‌هایی به دست ایشان می‌رسید. به یاد دارم روزهایی را که مجلاتی از ایران به دست ایشان می‌رسید و با اشتیاق مطالعه می‌کردند.

در امام موسی صدر دلبستگی خاصی به ایران مشاهده می‌شد، با اینکه سال‌های سال دور بودند اما این دلبستگی را همیشه احساس و لمس می‌کردیم





