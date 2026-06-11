Hardening of Measures for Influencers in 2026 FIFA World Cup

According to a report from the English media 'Touchline', influencers who plan to record and publish content during the 2026 FIFA World Cup will be required to have a press pass, otherwise they will be expelled from the host country. Additionally, the report states that the 2026 FIFA World Cup is expected to become the most profitable tournament in history, with an estimated revenue of $9.5 billion. Given the growth of media and commercial, the predicted income of this tournament is expected to be more than three times the income of the 2006 FIFA World Cup in Germany. The five major European leagues, with 40% of the total players, are expected to have a significant share of the rewards.

بیست‌وسومین دوره جام جهانی فوتبال، در حالی امشب (پنجشنبه) به طور رسمی با برگزاری دیداری بین تیم‌های مکزیک و آقریقای جنوبی آغاز می‌شود که خبر می‌رسد قرار است در این تورنمنت برای اینفلوئنسرهایی که قصد تولید محتوا دارند، سختگیری‌های زیادی در نظر گرفته شود.

بر اساس گزارش رسانه انگلیسی «تاچ لاین»؛ اینفلوئنسرهایی که در طول این دوره جام جهانی محتوا ضبط و منتشر می‌کنند، باید ویزای روزنامه‌نگاری داشته باشند، در غیر این صورت، از کشور میزبان اخراج خواهند شد. همچنین این رسانه گزارش داد؛ جام جهانی 2026 قرار است تبدیل به پردرآمدترین جام جهانی تاریخ شود، با درآمدی در حدود 9.5 میلیارد دلار.

با توجه به رشد رسانه‌ای و تجاری، درآمد پیش‌بینی‌شده این تورنمنت بیش از سه برابر درآمد جام جهانی 2006 آلمان خواهد بود و پنج لیگ برتر اروپا با داشتن 40 درصد از کل بازیکنان در این دوره جام جهانی، سهم قابل‌توجهی از پاداش‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. اولین دوره جام جهانی 48 تیمی، امشب به طور رسمی با میزبانی سه کشور ایالات متحده، مکزیک و کانادا آغاز می‌شود و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها در ماراتنی 39 روزه برای کسب جام طلایی به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت





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2026 FIFA World Cup Influencer Press Pass Expulsion Revenue Major European Leagues Rewards

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