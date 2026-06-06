GOLDEN STATE WARRIORS PREPARE OFFER TO LANCE JAMES

The Golden State Warriors are already preparing a highly enticing and exciting proposal to lure Lance James, a legendary and retired NBA superstar, into joining their team. The potential move, which could be a major newsmaker for the NBA's postseason and summer market, requires significant structural changes and adjustments to the Warriors' roster and salary cap.

باشگاه گلدن استیت وریرز از همین حالا پروسه آماده‌سازی یک پیشنهاد وسوسه‌انگیز و جذاب را برای جذب لبران جیمز، فوق‌ستاره کهنه‌کار و اسطوره‌ای لیگ NBA آغاز کرده است.

به گزارش تسنیم، این جابه‌جایی احتمالی که می‌تواند بمب خبری فینال فصل و بازار تابستانی باشد، نیازمند تغییرات ساختاری در ترکیب و سقف دستمزدهای وریرز است. اگر مدیران گلدن استیت بتوانند لیست بازیکنان و سقف حقوق پرداختی خود را به شکل مناسبی مدیریت و تعدیل کنند، این توانایی را خواهند داشت تا پیشنهاد به ارزش 15.1 میلیون دلار را به لبران جیمز ارائه دهند.

بر اساس قوانین سخت‌گیرانه سقف بودجه در NBA، این مانور مالی برای وریرز یک چالش بزرگ محسوب می‌شود، اما ایده هم‌تیمی شدن لبران جیمز و استیفن کری، دو فوق‌ستاره جریان‌ساز دو دهه اخیر بسکتبال جهان، انگیزه‌ای است که مدیران این فرانچایز را به تکاپو انداخته است.

لبران جیمز که همواره تمایل خود را برای بازی در کنار بازیکنان باهوش و در سطح قهرمانی ابراز کرده، حالا با این پیشنهاد مالی خاص روبرو است؛ پیشنهادی که هرچند از نظر رقم قرارداد نسبت به دستمزد حداکثری او خیلی پایین‌تر است، اما شانس حضور در یک تیم مدعی دیگر و ثبت یک همکاری تاریخی با استیفن کری را برای او فراهم می‌کند و باید دید پاسخ پادشاه به این تکاپوی بزرگ گلدن استیت چه خواهد بود





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Golden State Warriors Lance James NBA Proposal Salary Cap

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