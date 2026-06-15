Granitous Increase in Ticket Prices for FIFA World Cup 2026

The FIFA World Cup 2026, which is to be held jointly in the United States, Mexico, and Canada, has been plagued with criticism from the beginning due to the exorbitant prices of its tickets. These prices, which are close to the most expensive tickets in history, have been criticized for being the most expensive tickets in a century of hosting this tournament.

جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، از همان ابتدا با موجی از انتقادها به دلیل قیمت بالای بلیت‌ها روبه‌رو شده است.

قیمت‌هایی که از آنها به عنوان گران‌ترین بلیت‌های تاریخ نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات یاد می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، قیمت بلیت‌های مرحله گروهی از ۱۴۰ دلار آغاز شده است.

بلیت‌های دسته یک فینال جام جهانی که ۱۹ ژوئیه در نیوجرسی برگزار می‌شود، ابتدا با قیمت ۸ هزار و ۶۸۰ دلار عرضه شدند، سپس در ماه آوریل به ۱۰ هزار و ۹۹۰ دلار رسیدند و در ماه مه به رقم خیره‌کننده ۳۲ هزار و ۹۷۰ دلار افزایش یافتند. برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی، فیفا از سیستم «قیمت‌گذاری پویا» استفاده کرده است؛ سیستمی که در آن قیمت بلیت‌ها بر اساس میزان تقاضا تغییر می‌کند.

این روش از سال ۲۰۰۹ وارد بازار ورزش آمریکا شده و اکنون در بسیاری از رویدادهای ورزشی این کشور رایج است





euronews_pe / 🏆 8. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA World Cup Ticket Prices System Pricing Demand-Based Pricing Sports Economics Sports Marketing Sports Business Sports Industry Sports Management Sports Policy Sports Governance Sports Law Sports Marketing Strategy Sports Marketing Tactics Sports Marketing Techniques Sports Marketing Tools Sports Marketing Trends Sports Marketing Trends 2022 Sports Marketing Trends 2023 Sports Marketing Trends 2024 Sports Marketing Trends 2025 Sports Marketing Trends 2026 Sports Marketing Trends 2027 Sports Marketing Trends 2028 Sports Marketing Trends 2029 Sports Marketing Trends 2030 Sports Marketing Trends 2031 Sports Marketing Trends 2032 Sports Marketing Trends 2033 Sports Marketing Trends 2034 Sports Marketing Trends 2035 Sports Marketing Trends 2036 Sports Marketing Trends 2037 Sports Marketing Trends 2038 Sports Marketing Trends 2039 Sports Marketing Trends 2040 Sports Marketing Trends 2041 Sports Marketing Trends 2042 Sports Marketing Trends 2043 Sports Marketing Trends 2044 Sports Marketing Trends 2045 Sports Marketing Trends 2046 Sports Marketing Trends 2047 Sports Marketing Trends 2048 Sports Marketing Trends 2049 Sports Marketing Trends 2050 Sports Marketing Trends 2051 Sports Marketing Trends 2052 Sports Marketing Trends 2053 Sports Marketing Trends 2054 Sports Marketing Trends 2055 Sports Marketing Trends 2056 Sports Marketing Trends 2057 Sports Marketing Trends 2058 Sports Marketing Trends 2059 Sports Marketing Trends 2060 Sports Marketing Trends 2061 Sports Marketing Trends 2062 Sports Marketing Trends 2063 Sports Marketing Trends 2064 Sports Marketing Trends 2065 Sports Marketing Trends 2066 Sports Marketing Trends 2067 Sports Marketing Trends 2068 Sports Marketing Trends 2069 Sports Marketing Trends 2070 Sports Marketing Trends 2071 Sports Marketing Trends 2072 Sports Marketing Trends 2073 Sports Marketing Trends 2074 Sports Marketing Trends 2075 Sports Marketing Trends 2076 Sports Marketing Trends 2077 Sports Marketing Trends 2078 Sports Marketing Trends 2079 Sports Marketing Trends 2080 Sports Marketing Trends 2081 Sports Marketing Trends 2082 Sports Marketing Trends 2083 Sports Marketing Trends 2084 Sports Marketing Trends 2085 Sports Marketing Trends 2086 Sports Marketing Trends 2087 Sports Marketing Trends 2088 Sports Marketing Trends 2089 Sports Marketing Trends 2090 Sports Marketing Trends 2091 Sports Marketing Trends 2092 Sports Marketing Trends 2093 Sports Marketing Trends 2094 Sports Marketing Trends 2095 Sports Marketing Trends 2096 Sports Marketing Trends 2097 Sports Marketing Trends 2098 Sports Marketing Trends 2099 Sports Marketing Trends 2100 Sports Marketing Trends 2101 Sports Marketing Trends 2102 Sports Marketing Trends 2103 Sports Marketing Trends 2104 Sports Marketing Trends 2105 Sports Marketing Trends 2106 Sports Marketing Trends 2107 Sports Marketing Trends 2108 Sports Marketing Trends 2109 Sports Marketing Trends 2110 Sports Marketing Trends 2111 Sports Marketing Trends 2112 Sports Marketing Trends 2113 Sports Marketing Trends 2114 Sports Marketing Trends 2115 Sports Marketing Trends 2116 Sports Marketing Trends 2117 Sports Marketing Trends 2118 Sports Marketing Trends 2119 Sports Marketing Trends 2120 Sports Marketing Trends 2121 Sports Marketing Trends 2122 Sports Marketing Trends 2123 Sports Marketing Trends 2124 Sports Marketing Trends 2125 Sports Marketing Trends 2126 Sports Marketing Trends 2127 Sports Marketing Trends 2128 Sports Marketing Trends 2129 Sports Marketing Trends 2130 Sports Marketing Trends 2131 Sports Marketing Trends 2132 Sports Marketing Trends 2133 Sports Marketing Trends 2134 Sports Marketing Trends 2135 Sports Marketing Trends 2136 Sports Marketing Trends 2137 Sports Marketing Trends 2138 Sports Marketing Trends 2139 Sports Marketing Trends 2140 Sports Marketing Trends 2141 Sports Marketing Trends 2142 Sports Marketing Trends 2143 Sports Marketing Trends 2144 Sports Marketing Trends 2145 Sports Marketing Trends 2146 Sports Marketing Trends 2147 Sports Marketing Trends 2148 Sports Marketing Trends 2149 Sports Marketing Trends 2150 Sports Marketing Trends 2151 Sports Marketing Trends 2152 Sports Marketing Trends 2153

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iranian Flag Display at FIFA World Cup Draws CriticismThe report highlights the controversy surrounding the display of the Iranian flag at the FIFA World Cup, which has been banned by FIFA due to its political nature. The article also mentions a potential lawsuit against FIFA in California and the Iranian team's demands for the respect of their flag before the tournament.

Read more »

تیم ملی فوتبال ترکیه با شکست مقابل استرالیا شروع جام جهانی 2026 کردتیم ملی فوتبال ترکیه در نخستین دیدار خود در گروه D جام جهانی 2026 به مصاف استرالیا رفت و این دیدار با پیروزی 2 بر 0 استرالیا مقابل ترکیه پایان یافت.

Read more »

رتبه ایران در پایان هفته اول لیگ ملت های والیبالهفته نخست لیگ ملت‌ها 2026 با صدرنشینی تیم ملی والیبال برزیل و پانزدهمی ایران به پایان رسید.

Read more »

جام جهانی 2026؛ پیش بازی رقابت های امروز دوشنبه و بامداد سه شنبه؛ ورود یوزها به جامبالاخره روز موعود برای فوتبال ایران در جام جهانی 2026 رسید.

Read more »

تیم ملی ایران مقابل نیوزیلندتیم ملی ایران در جام جهانی 2026 مقابل نیوزیلند قرار می‌گیرد و این بازی برای ایران بسیار مهم است.

Read more »

جام جهانی 2026؛ شگفتی بزرگ با تساوی اسپانیا مقابل کیپ ورد رقم خوردتیم ملی اسپانیا در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 مقابل کیپ ورد متوقف شد تا نخستین شگفتی جام را ثبت کند.

Read more »