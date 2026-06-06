Google Signs $30 Billion Deal for SpaceX's Processing Power

Google has signed a $30 billion deal with SpaceX to rent its processing power for a period of 32 months, starting from June 2029. The agreement was made after SpaceX's acquisition of xAI in February 2026 and before SpaceX's upcoming IPO. Google has reached an agreement with SpaceX for the rental of its computational capacity.
گوگل قراردادی ۳۰ میلیارد دلاری برای اجاره توان پردازشی از اسپیساکس امضا کرده و تا ژوئن ۲۰۲۹ ماهانه ۹۲۰ میلیون دلار میپردازد. این توافق پس از خرید xAI توسط اسپیساکس در فوریه ۲۰۲۶ و پیش از عرضه اولیه سهام این شرکت در هفته آینده انجام شد.
گوگل با اسپیس ایکس برای اجاره ظرفیت محاسباتی این شرکت به توافق رسیده است. بر اساس این قرارداد، گوگل به مدت ۳۲ ماه، هر ماه ۹۲۰ میلیون یورو پرداخت خواهد کرد. این تحول نقشها را برعکس کرده است، زیرا فقط پنج سال پیش این گوگل بود که پذیرفت منابع محاسباتی در اختیار اسپیس ایکس بگذارد تا این شرکت از طریق ماهوارههای استارلینک خود خدمات اینترنتی ارائه کند.
اما از زمان خرید شرکت هوش مصنوعی ایکس ایآی توسط اسپیس ایکس در فوریه ۲۰۲۶، که هر دو متعلق به ایلان ماسک هستند، این گروه اکنون چندین مرکز داده عظیم در آمریکا را که «کولوسوس» نام گرفته و در مجموع بیش از ۲ گیگاوات ظرفیت پردازشی دارند، اداره میکند و ارزش ترکیبی «اسپیس ایکس/ایآی» اکنون حدود ۱٫۲۵ تریلیون دلار برآورد میشود. این قرارداد چند روز پیش از عرضه اولیه برنامهریزیشده اسپیس ایکس در بورس نهایی شد.
این شرکت در ماه مه نیز از توافقی مشابه با آنتروپیک خبر داده بود. شرکت مادر گوگل، آلفابت، در سال ۲۰۱۵ زمانی که ارزش اسپیس ایکس تنها ۱۲ میلیارد دلار بود در این شرکت سرمایهگذاری کرد. امروز اسپیس ایکس در پی عرضه عمومی سهام خود با ارزشی بیش از ۱٫۷۵ تریلیون دلار است و انتظار میرود قرارداد با گوگل این ارزشگذاری عرضه اولیه را باز هم بالاتر ببرد.
اسپیس ایکس در پرونده عرضه اولیه خود و در بخشی با عنوان «قراردادهای خدمات پردازش با طرفهای ثالث» نوشت: «ما معتقدیم زیرساخت پردازشی و راهبرد مرتبط با آن، انعطافپذیری قابل توجهی در نحوه تخصیص و کسب درآمد از ظرفیت در اختیارمان قرار میدهد». بر اساس یک سند نظارتی که روز جمعه ثبت شد، گوگل از ۱۱۰ هزار واحد پردازش گرافیکی انویدیا، پردازنده و مولفههای حافظه مستقر در مراکز داده اسپیس ایکس استفاده خواهد کرد.
طبق این توافق، اگر اسپیس ایکس تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ نتواند «دسترسی به حجم تعهد شده GPUها» را فراهم کند، گوگل میتواند بلافاصله قرارداد را فسخ کند یا پس از یک مهلت سیروزه، پردازندههای تحویلی را با هزینه کمتر بپذیرد. توافق با گوگل دومین قرارداد بزرگ زیرساختی است که اسپیس ایکس پس از ادغام با ایکس ایآی اعلام کرده است.
به گزارش انبیسی، هدف گوگل افزایش ظرفیت برای پاسخگویی به رشد تقاضای مشتریان برای پلتفرمها و عاملهای هوش مصنوعی، بهویژه در میان شرکتهای بزرگ است. هرچند مدل هوش مصنوعی گراک متعلق به ماسک هنوز سودده نشده است، ثروتمندترین کارآفرین جهان این قراردادها با گوگل و آنتروپیک را به عنوان بازگشت قابل توجه سرمایهگذاری در مراکز داده عظیم خود به نمایش میگذارد.
در همین حال، تولید محتوای پورنوگرافیک دیپفیک از طریق گراک موجی از واکنشهای منفی نهادهای ناظر در سراسر جهان علیه ایکس ایآی برانگیخته و این شرکت فناوری را در معرض چندین شکایت و تحقیقات ایالتی به دلیل انتشار محتوای جنسی آشکار بدون رضایت قرار داده است؛ روندی که میتواند به جریمههای سنگین منجر شود. تنها در بریتانیا، نقض مقررات حفاظت از دادهها ذیل آییننامه عمومی حفاظت از دادهها در بریتانیا (UK GDPR) میتواند به جریمههایی تا سقف ۴ درصد از کل درآمد سالانه جهانی منجر شود. اتهام معامله ۱٫۲ میلیون دلاری با اطلاعات نهان علیه مهندس گوگ
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