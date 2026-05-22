Global Mental Health Crisis: 1.2 Billion People Affected by Mental Disorders

A new study reveals that the number of people living with mental disorders has nearly doubled in the last three decades, primarily due to the significant increase in anxiety and depression worldwide. The report, published in the Lancet Medical Journal, estimates that by 2023, approximately 1.2 billion people were affected by mental disorders, a 95% increase from 1990. The study also highlights the disproportionate impact of mental disorders on women, with women experiencing higher rates of anxiety, depression, and self-harm compared to men. The report emphasizes the need for urgent action and resources to address the global mental health crisis, as it has significant implications for individual well-being, family, work, and government.

افزایش چشمگیر اضطراب و افسردگی شمار اختلال‌های سلامت روان در جهان را به ۱.۲ میلیارد نفر رسانده و نشان می‌دهد نظام‌های بهداشتی توان پاسخگویی به این بار فزاینده را ندارند.

بر اساس یک پژوهش جدید، شمار افرادی که با اختلالات سلامت روان زندگی می‌کنند در ۳۰ سال گذشته تقریبا دو برابر شده است؛ رشدی که عمدتا ناشی از افزایش چشمگیر اضطراب و افسردگی در سراسر جهان است. برآورد می‌شود در سال ۲۰۲۳ حدود ۱٫۲ میلیارد نفر با نوعی اختلال سلامت روان زندگی می‌کرده‌اند. این رقم نسبت به سال ۱۹۹۰ افزایشی ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش برای اختلال افسردگی اساسی و اختلالات اضطرابی حتی شدیدتر بود؛ به ترتیب ۱۳۱ و ۱۵۸ درصد رشد کردند و این دو را به شایع‌ترین اختلالات سلامت روان در جهان تبدیل کردند. نویسندگان این مطالعه نوشتند: «پاسخ دادن به نیازهای سلامت روان جمعیت جهانی، به ویژه آسیب‌پذیرترین افراد، یک تعهد است نه یک انتخاب. » در این گزارش، اختلالات روانی به عنوان بیماری‌های شایعی توصیف شده که رنج انسانی گسترده و کاهش بلندمدت سلامت به همراه دارند.

نویسندگان تاکید می‌کنند بیماری روانی علاوه بر هزینه‌های فردی، از طریق کاهش بهره‌وری، کاهش مشارکت در نیروی کار و افزایش فشار بر نظام‌های رفاه و بهداشت، خانواده‌ها، محل‌های کار و دولت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حالی که شیوع اختلالات سلامت روان در سراسر جهان افزایش یافته، بار این اختلالات به طور برابر تقسیم نشده است.

نویسندگان برآورد کرده‌اند ۶۲۰ میلیون مورد اختلال روانی در میان زنان و ۵۵۲ میلیون مورد در میان مردان وجود دارد، هرچند پژوهش‌های اندکی برای سنجش عوامل این تفاوت جنسیتی انجام شده است. در مقایسه با مردان، زنان اعتماد به نفس پایین‌تری، گرایش بیشتر به شرم از بدن خود و نرخ‌های بالاتر خشونت خانگی و سوءاستفاده جنسی را تجربه می‌کنند.

از دیگر عواملی که می‌تواند این تفاوت را توضیح دهد تغییرات زیستی است، به ویژه در دوران بارداری و پس از زایمان، افزایش مسئولیت‌های شغلی و نابرابری‌های ساختاری مانند تبعیض جنسیتی. در میان زنان، افسردگی و اضطراب شایع‌ترین اختلالات بودند. اختلال افسردگی پایدار، اختلال دوقطبی، بی‌اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی نیز در زنان بیشتر دیده می‌شد. در مقابل، اختلالات رشد عصبی و رفتاری، از جمله اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی (ADHD)، اختلال سلوک و اوتیسم، در مردان شایع‌تر بود.

بیشترین بار اختلالات روانی در جهان در میان نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله مشاهده شد؛ یافته‌ای که بر ضرورت پیشگیری زودهنگام و حمایت هدفمند از جوانان تاکید می‌کند. در این گزارش چند عامل خطر اصلی مرتبط با بیماری‌های روانی شناسایی شده است؛ از جمله خشونت جنسی در کودکی، خشونت از سوی شریک عاطفی و زورگویی. این عوامل با اختلالاتی مانند اسکیزوفرنی، افسردگی، اختلال دوقطبی، اختلالات اضطرابی، اختلال سلوک و پرخوری عصبی ارتباط داشتند.

با این حال، پژوهشگران می‌گویند این عوامل به تنهایی جهش موارد را توضیح نمی‌دهند. نرخ مواجهه با این عوامل در طول زمان نسبتا ثابت مانده و در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۸ درصد از شاخص «سال‌های از دست رفته عمر به دلیل ناتوانی» (DALY) ناشی از اختلالات روانی را تشکیل داده است.

نویسندگان معتقدند پیامدهای سلامت روان احتمالا تحت تاثیر مجموعه‌ای پیچیده‌تر از عوامل شکل می‌گیرد؛ از جمله ژنتیک، زیست‌شناسی، فقر، افزایش نابرابری و بحران‌های بزرگ جهانی مانند جنگ، همه‌گیری‌ها، بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی. با وجود آن که اختلالات روانی مدت‌هاست از مهم‌ترین علل ناتوانی در سراسر جهان به شمار می‌روند، گزارش هشدار می‌دهد که بار جهانی این اختلالات همچنان رو به افزایش است.

نویسندگان نوشتند: «نگران‌کننده است که این افزایش بار، با گسترش متناسب خدمات سلامت روان در سطح جهان همراه نبوده است.





euronews_pe / 🏆 8. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mental Disorders Anxiety Depression Women Men Global Mental Health Crisis Urgent Action Resources Individual Well-Being Family Work Government

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

China, Russia Leaders Meet, Boost Strategic RelationsThe leaders discussed 'a long-term strategic partnership' and working towards 'a more balanced and rational global governance system.'

Read more »

Bolivian Government Struggles with Crisis as Left Leader EmergesThe new government, supported by the United States, led by Rodrigo Paz, has been grappling with a paralyzing and deadly crisis in the Bolivian capital, La Paz. However, Paz's government has been weakened by a parliamentary split and a public feud with his vice president, Admen Lara, a former police officer.

Read more »

نخست وزیر کانادا درایت‌رفتاری اسرائیل را با «ناوگان جهانی صمود» غیرقابل قبول می‌خواند و سفیر اسرائیل برای توضیحات به وزارت امور خارجه احضار خواهد شد.Carney, the Canadian prime minister, expressed his disapproval of Israel's behavior towards the 'Global March for Dignity' flotilla and summoned the Israeli ambassador to provide explanations to the Canadian Foreign Affairs Minister.

Read more »

UK signs six-nation GCC trade deal, worth nearly five billionThe British government signed a trade agreement with six nations of the Gulf Cooperation Council (GCC) worth nearly five billion dollars to improve the country's economic relations with the region.

Read more »

Transfer of 'Sword' Activists Begins in Turkish CoordinationThe process of transferring the activists of the global flotilla 'Sword' arrested by Israel in international waters began in coordination with the Turkish Ministry of Foreign Affairs and with the help of Turkish Airlines to Istanbul.

Read more »

Global outrage over Israel's violence against human rights activists prompts official callsThe emergence of first images of atrocities committed by the Israeli regime against human rights activists and the international community's condemnation of the behavior of Israeli Interior Minister Ara Ben-Nun with pro-Palestinian activists in the 'Save Gaza' flotilla have sparked a wave of new protests.

Read more »