Failure of Vision 2030: The Saudi Arabian Dream of a Technological Future

The Saudi Arabian Vision 2030, a grandiose plan to transform the country into a technological powerhouse, has been a source of both admiration and ridicule. However, the reality has been far from the promised future. The project has faced numerous setbacks, including financial constraints, geopolitical instability, and a lack of foreign investment. The ambitious plans for cities, infrastructure, and technology have been scaled back or abandoned, leaving a trail of unfulfilled promises and wasted resources.
پادشاهان مستبد، روزگاری بازتاب شکوه و جلال خود را در ویرانههای پروژههای عظیمی به یادگار میگذاشتند. ردپای آن بناهای عظیم هنوز در دشتهای حاصلخیز، دامنه کوهها و بیابانهای خاورمیانه دیده میشود.
اما یکی از برجستهترین نمونههای امروزی این فرمانروایان، شاید در نهایت تنها ردپایی دیجیتال از جاهطلبانهترین طرحهایش به جا بگذارد. حدود یک دهه پیش، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، طرحی برای بازآفرینی کشورش ارائه کرد که بیشتر به داستانهای علمیتخیلی شباهت داشت. این طرح، «چشمانداز ۲۰۳۰» نام گرفت. قرار بود سازههای عظیم و خارقالعاده، زمینهساز فناوریهایی نوین شوند؛ آن هم نه فقط برای عربستان، بلکه برای جهان.
این ایدهها در قالب تصاویر تبلیغاتی پرزرقوبرقی عرضه شدند که چشماندازهایی خیالی و شگفتانگیز را به نمایش میگذاشتند. پشتوانه این طرحها، صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی با دارایی نزدیک به یک تریلیون دلار بود؛ ثروتی که عمدتا از نفت تامین میشد، اما قرار بود پایهگذار آیندهای بدون وابستگی به نفت باشد. عربستان پروژههای ساختوساز غولآسایی مانند «گیدوری» را در چارچوب برنامه بازسازی و تحول خود آغاز کرده است.
اکنون، تنها چهار سال مانده به ۲۰۳۰، روند عقبنشینی و صرفهجویی در این برنامهها آغاز شده که شاید تا حدی قابل پیشبینی بود. بخش عمده این روند ناشی از فشارهای مالی است، چرا که پیش از آغاز جنگ کنونی در خاورمیانه، کاهش شدید قیمت نفت حتی به ثروت عظیم عربستان نیز ضربه زد.
هرچند اکنون به دلیل جنگ، این قیمتها به شدت افزایش یافته است، اما ناامنی و بیثباتی ناشی از این درگیری، همچنان درآمدهای عربستان و توان خرج کردن آن را محدود خواهد کرد. از سوی دیگر، جریان سرمایهگذاری خارجی در این پروژههای رویایی و فوقالعاده گرانقیمت، هرگز در آن حدی که سعودیها روی آن حساب باز کرده بودند، محقق نشده است.
برخی از شاخصترین پروژهها اکنون یا کوچکتر و تعدیل شدهاند یا به حالت تعلیق درآمدهاند و حتی بعضی از آنها کاملا کنار گذاشته شدهاند. چندین مورد از این طرحها زیر چتر پروژه عظیم ۵۰۰ میلیارد دلاری «نئوم» تعریف میشدند.
به نظر میرسد پروژه شهر هوشمند «لاین» که قرار بود مفهوم شهر را از نو تعریف کند، دیگر آن شهر فوقمدرنی نباشد که در امتداد بیش از ۱۶۰ کیلومتر از اراضی بکر شمالغرب عربستان کشیده میشد و ارتفاع سازههایش از برج شارد لندن نیز بیشتر بود. این پروژه اکنون به چیزی بسیار معمولیتر تبدیل شده است.
ترامپ: اورانیوم ایران یا در آمریکا یا جای دیگری نابود خواهد شد؛ «پیشرفت» در مذاکرات قطر بر سر داراییهای مسدود ایرانچگونه یک دختر ۱۶ ساله به سوژه آزمایشهای مخفی سیا تبدیل شد؟ پروژه تفریحی زمستانی «تروجینا» در کوهستانهای شمال غرب عربستان نیز محدودتر شده است. برخلاف تصور رایج از عربستان به عنوان سرزمینی کاملا بیابانی، در این منطقه برف میبارد، اما دوام آن کوتاه است.
ایده ایجاد یک اقامتگاه کوهستانی چهار فصل، پروژه را وارد سطحی از مصنوعیسازی کرده بود که دیگر عملی به نظر نمیرسید. قرار بود این منطقه دارای کیلومترها پیست اسکی، دهکدهای کامل برای ورزشهای زمستانی، دریاچه مصنوعی و هتلها و فروشگاههای لوکس باشد؛ مانند نوعی سنموریتز در کوههای عربستان. قرار بود این مجموعه برای میزبانی بازیهای آسیایی زمستانی ۲۰۲۹ آماده شود، اما اکنون آن برنامه لغو شده و قرار است این مسابقات در قزاقستان برگزار شود.
پروژه «مکعب» یا «کیوب» که قرار بود سازهای عظیم شامل آپارتمانها و دفاتر اداری باشد و ظرفیتش معادل ۲۰ برابر آسمانخراش امپایر است تخمین زده میشد، به طور کامل کنار گذاشته شده است. هزینه این پروژه حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده بود.
تازهترین نمونه، لیگ گلف لیو (LIV Golf) است؛ پروژهای که قرار بود یکی از مهمترین نمادهای جاهطلبی عربستان برای تبدیل شدن از نقطه صفر به قدرتی جهانی در ورزش باشد، اما اکنون به عنوان طرحی فوقالعاده پرهزینه و شکستخورده بازنگری شده است. این پروژه تاکنون حدود پنج میلیارد دلار هزینه داشته، بیآنکه نه سود مالی قابل توجهی به همراه داشته باشد و نه اعتباری برای عربستان ایجاد کند.
برخی از تحلیلگران باسابقه مسائل عربستان، از جمله الن آر والد، نویسنده کتاب «سعودی اینک»، میگویند این روند برایشان تازگی ندارد. آقای والد میگوید: «این همان الگوی همیشگی است که برای پروژه لاین هم رخ داد. ابتدا میگویند میخواهیم پروژهای عظیم بسازیم، بعد ناگهان اعلام میکنند که قرار است آن را به شکل چشمگیری کوچکتر کنند. این اتفاق بارها تکرار شده و حتی پیش از محمد بن سلمان هم اتفاق افتاده است.
پروژهها با سروصدای زیاد معرفی میشوند، اما در نهایت یا اصلا ساخته نمیشوند یا در ابعادی بسیار محدودتر و متفاوت از وعده اولیه اجرا میشوند. برنامه «شهرهای اقتصادی» نیز با هدف تنوعبخشی به اقتصاد عربستان و رهایی آن از وابستگی به نفت طراحی شده بود؛ ضرورتی همیشگی که در چند دهه گذشته در این پادشاهی مطرح بوده است.
اتکای تقریبا کامل به یک منبع طبیعی که تا ابد دوام نخواهد آورد، از دیرباز به عنوان مانعی در راه توسعه اقتصادی متنوعتر و تابآورتر دیده شده است. با وجود صرف میلیاردها دلار، نتیجه این طرحها عمدتا ناامیدکننده بود. ساخت چندین شهر از شهرهای پیشنهادی هرگز آغاز نشد و برخی دیگر به پروژههایی بسیار کوچکتر و محدودتر تبدیل شدند.
بزرگترین آنها، یعنی شهر اقتصادی ملک عبدالله با هزینه ۱۰۰ میلیارد دلار در سواحل دریای سرخ در شمال جده، هرچند به مرحله بهرهبرداری رسید، اما هدف تبدیل شدن آن به قطب تجاری و گردشگری هرگز محقق نشد
Saudi Arabia Vision 2030 Technology Infrastructure Cities Failure Investment Oil Geopolitics War Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Trump Caught in a Catch-22: Between Political Defeat and Escalating Tensions in Iran WarThe article discusses the potential consequences of a prolonged and inconclusive war between the US and Iran for the administration of President Trump, including the impact on the midterm elections and the future of his presidency.
Read more »
erkheda مه affidavit America و ایران در وضعیت مثبتکاخ سفید announced that the negotiations between America and Iran are in a positive status, but the finalization of the possible agreement is likely to take several days and the possibility of the failure of the negotiations still exists. The White House administration does not expect the possible agreement to be signed today and the finalization of the process may take several days due to the approval process in Iran. The current situation is very good, but the possibility of the failure of the agreement still exists. The negotiations on the details and phrases of the agreement text are still continued and both sides are sensitive about the provisions. The overall framework of the agreement has been approved by the leader of Iran Mohammad-Javad Khamenei, but it is still unclear whether the process will lead to the final agreement or not. The Washington and Tehran have reached an agreement on the opening of the Hormuz Strait and agreement on putting aside enrich uranium. But the final agreement has not been completed. The President of America Donald Trump reacted to the release of some reports about the details of the agreement and said that nobody has seen the final agreement text and many of the released reports are false.
Read more »
Students Struggle with Exam and College Entrance Exam UncertaintyStudents in Iran are facing uncertainty about the timing of final exams and college entrance exams due to the combination of virtual learning, internet cuts, and economic pressures. They express concerns about the lack of transparency regarding exam dates and the impact of these uncertainties on their future education.
Read more »
ترامپ: مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی پیش میرود، توافق احتمالی باید به گسترش پیمان ابراهیم منجر شودDonald Trump, the US President, announced on Twitter that the negotiations with Iran are going well and emphasized that any potential agreement with Tehran should lead to the expansion of the Abraham Accords in the Middle East. He warned that if the negotiations fail, the region will return to the 'field of war' and be 'bigger and more severe' than before. He also mentioned that he had talks with regional leaders, including Saudi Arabia, UAE, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan, and Bahrain, to discuss the future of the Middle East and a potential agreement with Iran.
Read more »
American startup and Saudi company form joint venture to build military drone factory near RiyadhA US-based digital media outlet reports that an American defense startup and a Saudi-owned company have formed a joint venture to build a factory near Riyadh for producing military drones similar to the Iranian-made 'Shahab' drone.
Read more »
Impact of Military Incidents in the Middle East on Global Energy Markets and InflationThe onset of military incidents in the Middle East in early 2026 brought a shock to the global energy markets, becoming one of the major concerns for economic policymakers worldwide. This crisis, which immediately affected the critical oil routes, particularly the Strait of Hormuz, triggered a series of economic events that require a thorough analysis of its dimensions to understand the future of inflation in major economies, particularly the United States.
Read more »