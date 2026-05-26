Failure of Vision 2030: The Saudi Arabian Dream of a Technological Future

The Saudi Arabian Vision 2030, a grandiose plan to transform the country into a technological powerhouse, has been a source of both admiration and ridicule. However, the reality has been far from the promised future. The project has faced numerous setbacks, including financial constraints, geopolitical instability, and a lack of foreign investment. The ambitious plans for cities, infrastructure, and technology have been scaled back or abandoned, leaving a trail of unfulfilled promises and wasted resources.

پادشاهان مستبد، روزگاری بازتاب شکوه و جلال خود را در ویرانه‌های پروژه‌های عظیمی به یادگار می‌گذاشتند. ردپای آن بناهای عظیم هنوز در دشت‌های حاصلخیز، دامنه کوه‌ها و بیابان‌های خاورمیانه دیده می‌شود.

اما یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های امروزی این فرمانروایان، شاید در نهایت تنها ردپایی دیجیتال از جاه‌طلبانه‌ترین طرح‌هایش به جا بگذارد. حدود یک دهه پیش، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، طرحی برای بازآفرینی کشورش ارائه کرد که بیشتر به داستان‌های علمی‌تخیلی شباهت داشت. این طرح، «چشم‌انداز ۲۰۳۰» نام گرفت. قرار بود سازه‌های عظیم و خارق‌العاده، زمینه‌ساز فناوری‌هایی نوین شوند؛ آن هم نه فقط برای عربستان، بلکه برای جهان.

این ایده‌ها در قالب تصاویر تبلیغاتی پرزرق‌وبرقی عرضه شدند که چشم‌اندازهایی خیالی و شگفت‌انگیز را به نمایش می‌گذاشتند. پشتوانه این طرح‌ها، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی با دارایی نزدیک به یک تریلیون دلار بود؛ ثروتی که عمدتا از نفت تامین می‌شد، اما قرار بود پایه‌گذار آینده‌ای بدون وابستگی به نفت باشد. عربستان پروژه‌های ساخت‌وساز غول‌آسایی مانند «گیدوری» را در چارچوب برنامه بازسازی و تحول خود آغاز کرده است.

اکنون، تنها چهار سال مانده به ۲۰۳۰، روند عقب‌نشینی و صرفه‌جویی در این برنامه‌ها آغاز شده که شاید تا حدی قابل پیش‌بینی بود. بخش عمده این روند ناشی از فشارهای مالی است، چرا که پیش از آغاز جنگ کنونی در خاورمیانه، کاهش شدید قیمت نفت حتی به ثروت عظیم عربستان نیز ضربه زد.

هرچند اکنون به دلیل جنگ، این قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است، اما ناامنی و بی‌ثباتی ناشی از این درگیری، همچنان درآمدهای عربستان و توان خرج کردن آن را محدود خواهد کرد. از سوی دیگر، جریان سرمایه‌گذاری خارجی در این پروژه‌های رویایی و فوق‌العاده گران‌قیمت، هرگز در آن حدی که سعودی‌ها روی آن حساب باز کرده بودند، محقق نشده است.

برخی از شاخص‌ترین پروژه‌ها اکنون یا کوچک‌تر و تعدیل شده‌اند یا به حالت تعلیق درآمده‌اند و حتی بعضی از آن‌ها کاملا کنار گذاشته شده‌اند. چندین مورد از این طرح‌ها زیر چتر پروژه عظیم ۵۰۰ میلیارد دلاری «نئوم» تعریف می‌شدند.

به نظر می‌رسد پروژه شهر هوشمند «لاین» که قرار بود مفهوم شهر را از نو تعریف کند، دیگر آن شهر فوق‌مدرنی نباشد که در امتداد بیش از ۱۶۰ کیلومتر از اراضی بکر شمال‌غرب عربستان کشیده می‌شد و ارتفاع سازه‌هایش از برج شارد لندن نیز بیشتر بود. این پروژه اکنون به چیزی بسیار معمولی‌تر تبدیل شده است.

پروژه تفریحی زمستانی «تروجینا» در کوهستان‌های شمال غرب عربستان نیز محدودتر شده است. برخلاف تصور رایج از عربستان به عنوان سرزمینی کاملا بیابانی، در این منطقه برف می‌بارد، اما دوام آن کوتاه است.

ایده ایجاد یک اقامتگاه کوهستانی چهار فصل، پروژه را وارد سطحی از مصنوعی‌سازی کرده بود که دیگر عملی به نظر نمی‌رسید. قرار بود این منطقه دارای کیلومترها پیست اسکی، دهکده‌ای کامل برای ورزش‌های زمستانی، دریاچه مصنوعی و هتل‌ها و فروشگاه‌های لوکس باشد؛ مانند نوعی سن‌موریتز در کوه‌های عربستان. قرار بود این مجموعه برای میزبانی بازی‌های آسیایی زمستانی ۲۰۲۹ آماده شود، اما اکنون آن برنامه لغو شده و قرار است این مسابقات در قزاقستان برگزار شود.

پروژه «مکعب» یا «کیوب» که قرار بود سازه‌ای عظیم شامل آپارتمان‌ها و دفاتر اداری باشد و ظرفیتش معادل ۲۰ برابر آسمانخراش امپایر است تخمین زده می‌شد، به طور کامل کنار گذاشته شده است. هزینه این پروژه حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده بود.

تازه‌ترین نمونه، لیگ گلف لیو (LIV Golf) است؛ پروژه‌ای که قرار بود یکی از مهم‌ترین نمادهای جاه‌طلبی عربستان برای تبدیل شدن از نقطه صفر به قدرتی جهانی در ورزش باشد، اما اکنون به عنوان طرحی فوق‌العاده پرهزینه و شکست‌خورده بازنگری شده است. این پروژه تاکنون حدود پنج میلیارد دلار هزینه داشته، بی‌آنکه نه سود مالی قابل توجهی به همراه داشته باشد و نه اعتباری برای عربستان ایجاد کند.

برخی از تحلیل‌گران باسابقه مسائل عربستان، از جمله الن آر والد، نویسنده کتاب «سعودی اینک»، می‌گویند این روند برایشان تازگی ندارد. آقای والد می‌گوید: «این همان الگوی همیشگی است که برای پروژه لاین هم رخ داد. ابتدا می‌گویند می‌خواهیم پروژه‌ای عظیم بسازیم، بعد ناگهان اعلام می‌کنند که قرار است آن را به شکل چشمگیری کوچک‌تر کنند. این اتفاق بارها تکرار شده و حتی پیش از محمد بن سلمان هم اتفاق افتاده است.

پروژه‌ها با سروصدای زیاد معرفی می‌شوند، اما در نهایت یا اصلا ساخته نمی‌شوند یا در ابعادی بسیار محدودتر و متفاوت از وعده اولیه اجرا می‌شوند. برنامه «شهرهای اقتصادی» نیز با هدف تنوع‌بخشی به اقتصاد عربستان و رهایی آن از وابستگی به نفت طراحی شده بود؛ ضرورتی همیشگی که در چند دهه گذشته در این پادشاهی مطرح بوده است.

اتکای تقریبا کامل به یک منبع طبیعی که تا ابد دوام نخواهد آورد، از دیرباز به عنوان مانعی در راه توسعه اقتصادی متنوع‌تر و تاب‌آورتر دیده شده است. با وجود صرف میلیاردها دلار، نتیجه این طرح‌ها عمدتا ناامیدکننده بود. ساخت چندین شهر از شهرهای پیشنهادی هرگز آغاز نشد و برخی دیگر به پروژه‌هایی بسیار کوچک‌تر و محدودتر تبدیل شدند.

بزرگ‌ترین آن‌ها، یعنی شهر اقتصادی ملک عبدالله با هزینه ۱۰۰ میلیارد دلار در سواحل دریای سرخ در شمال جده، هرچند به مرحله بهره‌برداری رسید، اما هدف تبدیل شدن آن به قطب تجاری و گردشگری هرگز محقق نشد





