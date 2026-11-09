FDA هشدار جدی درباره عارضه چشمی داروهای GLP-1 و لاغری

سازمان غذا و داروی آمریکا دستور به‌روزرسانی برچسب‌های داروهای GLP-1 را داد. این داروها که برای دیابت و چاقی استفاده می‌شوند، با خطر عارضه نادر بینایی مرتبط هستند.

سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا دستورالعمل‌های جدیدی را برای تولیدکنندگان داروهای GLP-1 صادر کرد تا خطر عوارض جدی چشمی را در برچسب‌های خود بگنجانند. این عارضه نادر اما خطرناک می‌تواند منجر به از دست دادن دائمی بینایی در یکی یا هر دو چشم شود. تصمیم جدید نهادهای نظارتی بر تمام داروهای کاهش وزن و درمان دیابت نوع دو که از این مکانیسم عمل استفاده می‌کنند، تأثیر مستقیم دارد.

جزئیات دقیق عارضه نادر NAION

هشدارهای جدید به طور خاص به عارضه‌ای به نام نوروپاتی ایسکمیک قدامی غیرآرتریتی عصب بینایی (NAION) اشاره دارند. این شرایط می‌تواند باعث از دست رفتن ناگهانی و بدون درد بینایی در یک چشم شود و در موارد شدید به نابینایی دائمی منجر گردد. سازمان غذا و داروی آمریکا بر لزوم طبقه‌بندی NAION به عنوان یک عارضه جانبی بسیار نادر برای ماده مؤثره سماگلوتید تأکید کرده است. طبق ارزیابی‌های انجام شده، حداکثر یک نفر از هر ده هزار بیمار تحت تأثیر این عارضه خاص قرار می‌گیرد و نیاز به آگاهی‌رسانی دقیق دارد.

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محدوده داروهای تحت پوشش دستورالعمل

الزامات هشداردهنده جدید تمام آگونیست‌های گیرنده پپتید شبه گلوکاگون یک را در بر می‌گیرد. این دسته شامل داروهای پرمصرفی مانند اوزمپیک و وزووی تولید شرکت نوو نوردیسک است. همچنین مونجارو و زپ‌باند از شرکت الی لیلی نیز در این گروه قرار دارند. تمامی سایر داروهای این رده که به طور گسترده برای کنترل وزن و مدیریت قند خون تجویز می‌شوند، ملزم به اعمال تغییرات هستند.

تحلیل ۱۳۴ هزار بیمار در کارآزمایی‌ها

تصمیم نهایی بر پایه ارزیابی جامع داده‌های بالینی و دنیای واقعی گرفته شد. کارشناسان سازمان غذا و داروی آمریکا ۱۲۶ کارآزمایی بالینی را با مشارکت بیش از ۱۳۴ هزار بیمار مورد تحلیل قرار دادند. علاوه بر این، مطالعات مشاهده‌ای منتشر شده و داده‌های واقعی نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. با وجود محدودیت‌های موجود در شواهد، نتیجه نهایی نشان داد که احتمال افزایش خطر بروز این عارضه چشمی، نیازمند افزودن هشدارهای بیشتر است.

تأثیر بر بازار داروهای چاقی و دیابت

این اقدام به موج بررسی‌های ایمنی پیرامون این گروه دارویی که به سرعت در حال گسترش است، دامن می‌زند. داروهای GLP-1 به بخش مهمی از درمان چاقی و دیابت نوع دو تبدیل شده‌اند و تقاضای زیادی برای آن‌ها وجود دارد. شرکت‌های داروسازی بزرگ مجبورند فرآیند به‌روزرسانی اطلاعات ایمنی را برای مطابقت با استانداردهای جدید ایالات متحده انجام دهند.

آینده نظارت و ایمنی بیمارانی

توسعه سریع این داروها نشان‌دهنده اهمیت حیاتی پایش مستمر عوارض جانبی است. نهادهای نظارتی انتظار دارند که این هشدارهای جدید باعث آگاهی بیشتر پزشکان و بیماران شود. بیمارانی که از این داروها استفاده می‌کنند باید نسبت به علائم بینایی حساس باشند و در صورت مشاهده هرگونه تغییر، فوراً با پزشک خود مشورت کنند تا از عواقب جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.