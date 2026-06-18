France's Former Finance Minister Calls for a Revitalized EU, Emphasizing the Importance of Six Major Countries in Addressing Global Challenges

Former French Finance Minister Bruno Le Maire has called for a renewed spirit in the European Union, particularly by strengthening cooperation among six major countries to tackle global challenges. He emphasized that instead of the current 27-member structure, a more focused approach with six key countries would be more effective in fostering unity and resilience in the face of external threats.
وزیر پیشین دارایی فرانسه گفت باید جان تازهای به اتحادیه اروپا دمیده شود؛ از جمله با متحد کردن شش کشور محوری برای پیشبرد موضوعات کلیدی در برابر تهدیدهای خارجی.
برونو لو مر، وزیر پیشین اقتصاد فرانسه، در حاشیه نشست سران گروه هفت در اویان فرانسه به یورونیوز گفت که همکاری در قالب ائتلافی از شش کشور اصلی اروپایی به جای ۲۷ کشور، بهترین راه برای تقویت اروپاست. این اظهارات در حالی مطرح میشود که اتحادیه اروپا به دنبال راههایی برای سادهتر کردن روند تصمیمگیری و چابکتر شدن در موضوعات کلیدی از دفاع گرفته تا سیاست خارجی است.
لو مر در گفتوگو با یورونیوز گفت: ‘تنها درسی که همه رهبران اروپایی باید از ماههای گذشته، و به گمان من از دو سال اخیر بگیرند این است که اگر میخواهند تاثیرگذار و قدرتمند باشند باید متحد بمانند. و برای این کار لازم نیست با هر ۲۷ کشور عضو متحد شوند.
’ لو مر که طولانیترین دوره تصدی وزارت اقتصاد و دارایی پس از جنگ جهانی دوم و کوتاهترین دوره وزارت نیروهای مسلح را در کارنامه دارد، افزود: ‘آنها باید با ساختن یک پروژه اروپایی با مشارکت شش کشور هستهای، جان تازهای به روند همگرایی اروپا بدهند. ’ لو مر فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و هلند را که شش اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا محسوب میشوند، کشورهایی برشمرد که باید برای بحث درباره مسائل کلیدی پیش روی این بلوک، از مناقشه ایران و حمایت از اوکراین گرفته تا تولید تراشه در خاک اروپا و انرژی هستهای، دست به دست هم دهند.
لو مر گفت: ‘شش کشور به جای ۲۷ کشور بهترین راه برای تقویت اروپا، روبهرو شدن با تهدیدهای امپراتوریهای متعدد در جهان و رسیدن به نتایج ملموس است. ’ او گفت: ‘دیگر نمیتوانیم باجگیری را بپذیریم . شیوهای که رئیسجمهور ترامپ و دولت آمریکا میگویند: “باید مالیات بر گوگل، آمازون، فیسبوک و مایکروسافت را کنار بگذارید وگرنه با تعرفههای جدید شما را هدف قرار میدهم”، در روابط میان متحدان کاملا غیرقابل قبول است.
’ او گفت: ‘اگر میخواهیم در برابر این گونه تهدیدها، این گونه باجگیری مقاومت کنیم، شش کشور قدرتمند اروپایی باید کنار هم بایستند . اگر دچار تفرقه باشیم، نمیتوانیم در برابر این فشار مقاومت کنیم. ’ لو مر افزود: ‘اگر یکپارچه بایستید و توضیح دهید که دسترسی ایالات متحده به بازار اروپا در صورتی که اروپا را به عنوان شریک محترم نشمارد برایش دشوار خواهد بود، این بهترین راه برای دستیابی به نتایج ملموس است.
” لو مر که معتقد است اصل اجماع اغلب کار را به بنبست میکشاند، به یورونیوز گفت مشارکت دادن هر ۲۷ کشور برای رسیدن به اجماع در تصمیمگیریهای اتحادیه اروپا به معنای ‘گفتگوهای طولانی و تصمیمهای اندک’ است، در حالی که اکنون به ‘تصمیمهای قوی و حرفهای کمتر’ نیاز داریم. او ساختاری را در نظر دارد که در آن شش کشور هستهای در موضوعات مختلف پیشگام میشوند و گفت: ‘سپس ۲۱ کشور دیگر عضو، اگر بخواهند، به آنها ملحق خواهند شد’ و افزود: ‘پیش از هر چیز، باید حرکت را آغاز کنیم.
’ اوایل امسال وزیران دارایی آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، لهستان و اسپانیا ائتلافی جدید را راهاندازی کردند که ‘ای ۶’ نام گرفته تا در چهار حوزه راهبردی یعنی دفاع، زنجیرههای تامین، اتحادیه پسانداز و سرمایهگذاری و تقویت بینالمللی یورو برای ‘اقدام قاطع و پیشرفت سریع’ فشار بیاورند. وزیر دارایی آلمان لارس کلینگبایل در آن زمان گفت: ‘ما محرک این روند هستیم و کشورهای دیگر میتوانند در صورت تمایل به ما بپیوندند.
’ رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، این مفهوم اروپای دو سرعته را به عنوان راهی برای تقویت اقتصاد اروپا تایید کرد. در ماه مه، اعضای ای ۶ نامهای مشترک امضا کردند که در آن خواستار شتاببخشیدن به اتحادیه بازارهای سرمایه (سیامیو) شده بودند تا بتوان توافقی را از دل بروکسلِ گرفتار رکود سیاسی بیرون کشید.
هدف سیامیو ایجاد بازاری واحد و یکپارچه برای سرمایه در همه ۲۷ کشور عضو است تا بتواند به شرکتها، سرمایهگذاران و مصرفکنندگان خدمات بدهد
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