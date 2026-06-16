Football Takes Center Stage in American Sports Scene

The recent championship of the New York Knicks in the NBA has sparked interest in basketball, but a group of football fans in Los Angeles have turned their attention to the upcoming FIFA World Cup. The American Outlaws, a group of official supporters of the US men's and women's national teams, attended a friendly match between the US and Germany to watch the last match before the tournament.
روزهای گذشته، بسکتبال ورزش غالب در سراسر آمریکا بود و میلیونها نفر شاهد آن بودند که تیم نیویورک نیکس پس از بیش از نیم قرن، نخستین قهرمانی خود را در فینال لیگ ملی بسکتبال آمریکا «انبیای» کسب کرد.
اما در یک بار ورزشی در مرکز شهر لسآنجلس، پشت میزی در گوشه سالن که با پرچم آمریکا پوشانده شده، اعضای «امریکن اوتلاوز» گرد هم آمدهاند و بسکتبال کاملا از ذهنشان دور است. این هواداران دوآتشه، از گروه رسمی هواداران تیمهای ملی فوتبال مردان و زنان آمریکا، با پیراهنهای تیم ملی آمریکا و پرچمها و شالگردنهایی که دور خود انداختهاند، رفته بودند تا آخرین بازی دوستانه پیش از جام جهانی را برابر آلمان تماشا کنند.
کرک لوبو، که همراه دختران خردسالش آمده و آنها نیز فوتبال بازی میکنند، میگوید: «در این مقطع، فوتبال برای من یعنی زندگی. » سپس اضافه میکند: «راستش من در کودکی علاقهای به فوتبال نداشتم. »کرک هم مانند بسیاری از آمریکاییها با بسکتبال بزرگ شد. علاقه او به فوتبال بعدها شکل گرفت، ابتدا از راه بازی تفریحی و سپس با تماشای ستارگان جهانی مانند کریستیانو رونالدو.
فوتبال در کودکی و نوجوانی دنی مدینا، عضو دیگر «امریکن اوتلاوز»، هرگز اولویت نبود، اما علاقه او بعدها با تماشای لیونل مسی و کیلیان امباپه شکل گرفت. دنی میگوید: «بیشتر آمریکاییها بسکتبال، بیسبال یا ورزشهای آمریکایی بازی میکنند، چون مدارس ابتدایی ما بچهها را به سمت همین ورزشها هدایت میکنند. بیشتر ورزشکاران سراغ ورزشهایی میروند که میتواند پول زیادی برایشان به همراه داشته باشد.
» اما انگیزه سود هم یکی از جذابیتهای اصلی بود که باعث شد فیفا از همان ابتدا میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ را به ایالات متحده، مکزیک و کانادا بسپارد. این دوره بزرگتر جام جهانی، با اتکا به قراردادهای چند میلیارد دلاری پخش تلویزیونی و حمایت مالی، در تجاریترین بازار ورزشی جهان برگزار میشود و قرار است به سودآورترین رویداد تاریخ ورزش تبدیل شود. فیفا نیز انتظار دارد تنها در سال جاری رکورد درآمد ۹ میلیارد دلاری را ثبت کند.
در ماه مه، جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، با هیجان از ظرفیت اقتصادی فوتبال در آمریکا سخن گفت و یادآور شد که سهم این کشور از اقتصاد جهانی فوتبال فقط ۳ درصد است. به گفته او، همین سهم پایین نشان میدهد بازار آمریکا هنوز ظرفیت عظیمی برای رشد دارد و میتواند فرصتی هزار میلیارد دلاری برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
هفتههای پیش رو نشان خواهد داد که آیا این پدیده ورزشی و تجاری سرانجام آمریکا را فتح میکند یا اینکه خود این تورنمنت زیر فشار هزینهها و مسائل سیاسی پیرامونش آسیب خواهد دید. زمینه برای درخشش بزرگترین ستارگان فوتبال در مهمترین صحنه این ورزش فراهم شده است، اما همین موقعیت میتواند نشان دهد دوستداران این ورزش تا چه اندازه آمادهاند برای سازگار کردن فوتبال با این بازار تازه، آن را تغییر دهند.
جام جهانی ۱۹۹۴ که بهطور کامل در آمریکا برگزار شد، همچنان پرتماشاگرترین جام جهانی تاریخ است و بیش از ۳/۵ میلیون هوادار را به ورزشگاهها کشاند. آن تورنمنت به ورود فوتبال به جریان اصلی ورزش آمریکا کمک کرد. دو سال بعد، لیگ برتر فوتبال آمریکا، امالاس، تاسیس شد، اقدامی که یکی از شرطهای فیفا برای میزبانی جام جهانی بود. اکنون نیز با سرمایهگذاری آمریکا در سراسر فوتبال اروپا، بسیاری امیدوارند فوتبال در آمریکا گام بزرگتری به جلو بردارد
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