Europe's Southern Region Experiences Fastest Growth in Tourism Amid Geopolitical Uncertainty and Flight Disruptions

New data reveals that Southern Europe is experiencing the fastest growth in tourism this summer, as travelers opt for destinations closer to home due to geopolitical uncertainty and flight disruptions. Southern Europe is set to shine in the summer of 2026, with Greece, Spain, and Italy leading the way in international travel demand. The analysis, conducted by Data Appeal, a company within the MAVA Group, indicates that Southern Europe will account for 11.71% of international travel intentions in the world, an increase of 2.47 percentage points compared to the same period last year. This growth is attributed to the region's strong connectivity and popularity of Mediterranean holidays.

داده‌های تازه نشان می‌دهد اروپای جنوبی در تابستان امسال سریع‌ترین رشد گردشگری را دارد، چون مسافران با نااطمینانی ژئوپلیتیک و اختلال پروازها مقصدهای نزدیک‌تر و آشناتر را ترجیح می‌دهند.

اروپای جنوبی قرار است در تابستان امسال در نیمکره شمالی به چشم بیاید؛ یونان، اسپانیا و ایتالیا بیشترین رشد در تقاضای سفرهای بین المللی را ثبت کرده اند، زیرا مسافران هرچه بیشتر به سراغ مقاصد «نزدیک تر و آشناتر» میروند. بر اساس تحلیل تازه شرکت دیتا اپیل از گروه الماویا، اروپای جنوبی در فاصله ژوئن تا اوت ۲۰۲۶، ۱۱٫۷۱ درصد از قصد سفرهای بین المللی در جهان را به خود اختصاص خواهد داد؛ افزایشی معادل ۲٫۴۷ واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته.

این یافته ها بر پایه شاخص «سهم جستجوها»ی این شرکت به دست آمده که رفتار جهانی جستجوی پرواز را برای سنجش تقاضای سفر رصد می کند. عملکرد قدرتمند منطقه مدیترانه در زمانی رقم می خورد که الگوهای سفر بین المللی زیر تاثیر تنش های ژئوپلیتیک، تغییر مسیر پروازها و افزایش هزینه ها برای شرکت های هواپیمایی در حال دگرگونی است.

در حالی که مقاصد مختلف در آسیا همچنان بیشترین سهم کلی از مسافران را به خود جذب می کنند، ابهام ناشی از تداوم تنش ها در خاورمیانه باعث شده بسیاری از گردشگران مقاصدی را ترجیح دهند که از نظر آنها دسترسی به آنها آسان تر است. کارلوس سندرا، رئیس بخش بازاریابی و ارتباطات شرکت دیتا اپیل، می گوید: «داده های قصد سفر در تابستان نشان می دهد وقتی اتصال هوایی و کریدورهای پروازی به دلیل تغییر مسیر، هزینه های بالاتر و نااطمینانی ژئوپلیتیک مختل می شود، تقاضا برای مسیرهای دوربرد به طور طبیعی به سمت مقاصدی سازماندهی مجدد می شود که احساس به آنها دسترسی آسان تر است.

این موضوع چشم انداز مثبت مقصدهایی را توضیح می دهد که در حال جلب قصد سفر بیشتری هستند، به ویژه در اروپای جنوبی، و همچنین تاب آوری مناطق آسیایی»؛ با وجود کاهش کلی تقاضا برای شرق و غرب آسیا که همچنان از جریان های پرحجم سفرهای بین قاره ای و درون منطقه ای بهره مند هستند. در میان عملکردهای برتر در اروپای جنوبی، آتن بیشترین افزایش در قصد سفر را ثبت کرده و با رشد ۰٫۲۳ واحد درصدی نسبت به سال قبل، اکنون ۰٥۷ درصد از تقاضای جهانی را به خود اختصاص می دهد.

پایتخت یونان همچنان از جذابیت دوگانه خود به عنوان مقصد سفر شهری و دروازه ای به جزایر این کشور سود می برد. بارسلون همچنان پرجستجوترین مقصد در این منطقه است و ۱٫۰۱ درصد از قصد سفر جهانی را به خود اختصاص می دهد؛ در حالی که مادرید، رم و میلان نیز افزایش قابل توجهی را ثبت کرده اند. پژوهشگران این رشد را به اتصال هوایی قوی و محبوبیت پایدار تعطیلات ساحلی مدیترانه ای نسبت می دهند.

در سایر نقاط، آمریکای شمالی نیز تابستانی پررونق را تجربه می کند. این منطقه اکنون ۸٫۳۶ درصد از قصد سفر جهانی را به خود اختصاص می دهد که ۱٫۰۱ واحد درصد بیشتر از سال گذشته است. مقاصد کانادایی نیز در حال رشد هستند، به ویژه آسیا در مجموع همچنان بر تقاضای جهانی سفر مسلط است. شرق آسیا ۱۴٫۴۱ درصد از قصد سفرهای بین المللی را در اختیار دارد و جنوب شرق آسیا ۱۳٫۵۸ درصد را جذب می کند.

در گزارش آمده است: «به این معنا که بیش از یک چهارم مسافران بین المللی در تابستان ۲۰۲۶ مقصدهایی در این دو منطقه را انتخاب خواهند کرد. » با این حال، شرق آسیا در مقایسه با تابستان ۲۰۲۵ با کاهش قابل توجهی در تقاضا روبه رو شده و غرب آسیا نیز بیشترین افت را در میان همه مناطق ثبت کرده است و ۲٫۶۹ واحد درصد از سهم بازار خود را از دست داده است.

با وجود این، مقصدهایی مانند جنوب شرق آسیا همچنان نقطه روشن نقشه سفر است و رشد ملایمی را ثبت می کند. بالی با جذب ۱٫۳۸ درصد از قصد سفر جهانی پیشتاز این منطقه است و پس از آن مانیل و جاکارتا قرار دارند، در حالی که مقاصد مختلف در ویتنام، تایلند و فیلیپین نیز همچنان در حال کسب شتاب هستند. این داده ها همچنین بازتوزیع گسترده تری را در تقاضای سفر برجسته می کند.

آمریکای لاتین و کارائیب یکی از قوی ترین افزایش ها را در جهان ثبت کرده اند؛ رشدی که پیشتر از سوی پرو، برزیل و مکزیک هدایت شده، در حالی که آفریقا رشد ملایمی را نشان می دهد. در همین حال، اروپای شمالی همچنان از روند «کولکیشن» بهره می برد.

این منطقه ۵٫۹۶ درصد از قصد سفر جهانی را به خود اختصاص داده است و مقصدهایی مانند، ادینبرو، دوبلین، کپنهاگ و ایسلند مسافرانی را جذب می کنند که به دنبال دمای معتدل تر تابستان و جایگزینی برای گرمای مدیترانه هستند





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