Elektrik Kesintilerinde Tasarruf İçin İpuçları

Elektrik kesintisinde günlük elektrik kesintileri uygulandı. Enerji uzmanları, tasarruf için evde enerji tüketimini azaltmayı öneriyor.

Ülkede yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, evlerde günlük elektrik kesintileri uygulamayı gündem e getirmiştir. Enerji uzmanları, tasarruf için ilk adımın evde yapılan yüksek enerji tüketimi yapan cihazları belirlemek olduğunu belirtiyor. Bu listede klimalar, su ısıtıcıları, bulaşık makineleri ve ütü, zirvede yer alıyor. Önemli bir çözüm önerisi, bu cihazların kullanımının saatlerce yoğun olmayan periyotlarda yapılmasıdır.

Enerji kullanımı için en uygun zaman 23:00 ile 07:00 saatleri arasında olarak belirtilmiştir. TV'ler ve şarj cihazları gibi elektrikli cihazların kullanılmadığında tamamen prizden çekilmesi tavsiye ediliyor. Aynı zamanda birden çok enerji tüketicisi cihazın aynı anda kullanılmaması da önemli hususlar arasında yer alıyor. Örneğin, bulaşık makinesi ve ütü sürekli olarak çalıştırılmamalıdır. Buzdolabı kullanımında birkaç basit öneri etkili olabilir. Buzdolabının, ocak ve doğrudan güneş ışığından uzakta tutulması, sıcaklığın 3 ila 5 derece arasında ayarlanması ve sıcak yiyeceklerin buzdolabına konulmaması önemlidir. Evdeki sıcaklığı optimize etmek için, derz izolasyonu kullanmak, kalın perdeler kullanmak ve düşük enerji tüketen ampuller kullanmak hem maliyetleri hem de enerji tüketimini azaltmada yardımcı olacaktır. Birçok ampul yerine tek bir lamba veya masa lambası kullanmak daha verimli bir seçenektir





