Effects of Free Metro Tickets on Fuel Consumption, City Balance and Economy

The city management decided to free metro tickets during the war, aiming to reduce fuel consumption. However, it is being debated whether the free tickets have led to a significant reduction in fuel consumption or if it is just a small effect. The article also mentions the challenge of city balance and the need for sustainable income sources like investments.

نرسیده به انتخابات شورای شهر و با به تعویق افتادن این انتخابات، مدیریت حاکم فعلی شهری در شهرداری و شورا، فرصت را مغتنم دانسته و رایگان سازی بلیت مترو را در برنامه دارد.

صحبت از کاهش مصرف سوخت در دوره رایگان بودن بلیت مترو در دوره جنگ است: بالغ بر سه میلیون لیتر بر اساس گفته یکی از اعضای شورای شهر تهران. اگر این عدد روزانه گفته شده باشد، بالغ بر 10 تا 13 درصد مصرف روزانه بنزین تهران است.

با توجه به خروج مقطعی مردم از شهر، تعطیلی‌ها و تعطیلی مدارس، شاهد کاهش حمل و نقل و حمل و نقل عمومی در شهر بودیم و مرتبط دانستن این کاهش به رایگان شدن بلیت مترو و نتیجه گیری بیشتر مردم از مترو، تحلیلی کارشناسی نیست. اساسا قیمت بلیت مترو از دوره‌های گذشته با شیب تورم بالا نرفته است. فاصله هزینه تمام شده سفر در مترو (بدون در نظر گرفتن هزینه ساخت) بسیار زیاد شده است.

این ناشی از آن بوده است که هر دوره شورای شهر، به دنبال ایجاد نوعی رضایت مندی کاذب در میان مردم بوده است. معنی و مفهوم آن نیز آن بوده است که شهر و سهم شما از شهر را می‌فروشیم (تراکفروشی) و خرج جاری مترو می‌کنیم. بسیاری از کارشناسان، ناترازی فعلی در انرژی را ناشی از تصمیمات پوپولیستی می‌دانند که در دهه 80 درباره محدود کردن رشد قیمت‌های حامل‌های انرژی گرفته شد.

همین روال درباره بلیت مترو نیز در دهه 90 ایجاد شد و اکنون به جایی رسیده است که دیگر عنوان می‌شود اگر رایگان کنیم، دیگر چیزی و منابعی را از دست نمی‌دهیم. اما آنچه از دست رفته است، بهره‌برداری مناسب از مترو، تعمیرات مناسب و مداوم قطار‌ها، نگهداری مناسب ایستگاه‌ها، جلوگیری از فرسودگی آنها و از همه مهم‌تر، اقبال و جذب سرمایه‌گذاران به بهره‌برداری دیری نخواهد پایید.

اکنون در آستانه افتتاح آخرین ایستگاه در خطوط هفت گانه مترو هستیم و همین سیاست‌ها موجب شده است سال‌ها باید منتظر افتتاح ایستگاه‌های دیگر بمانیم. این در حالی است که تا قبل از این دوره مدیریت شهری، شاهد افتتاح متوسط 10 ایستگاه در سال بودیم.

رویکردی که در ابتدای این دوره معتقد بود در پایان این دوره، یعنی همین اکنون، چهار خط جدید 8 تا 11 متروی تهران را به اتمام خواهد رساند، اکنون اعلام می‌کند از این خطوط با بیش از 150 کیلومتر تونل و 130 ایستگاه جدید، فقط کمتر از چهار تا پنج کیلومتر تونل ساخته است و این یعنی هیچ. مدیریت مؤثر و مناسب شهر، نیازمند درآمدهای پایدار، اعم از منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌هاست که بلیت مترو یکی از مصداق‌های آن است.

در مقابل تمرکز بر فروش دارایی‌ها و از همه نامناسب‌تر، فروش دارایی‌های مردم که در شهرفروشی مصداق می‌یابد، بدترین و مخرب‌ترین شیوه مدیریت و تأمین منابع شهر است. منابع بلیت مترو، هر چند اندک، خون تازه و مداومی به رگ‌های شهر است. یکی از مهم‌ترین رویکردها در مدیریت حمل ونقل در حال حاضر در دنیا، مدیریت تقاضای سفر است.

این رویکرد به دنبال آن است که مقدار و طول سفر را کمتر کند و موجب بهینه‌شدن سامانه حمل ونقل و هزینه‌های آن شود. یکی از رویکرد‌های مهم در این امر، توزیع مشاغل و کسب‌وکارها در شهر است.

به طوری که با کاهش هزینه سفر مترو، در سبد هزینه خانوار دیده نمی‌شود که عملا به لحاظ هزینه‌ای، فرقی نمی‌کند که یک نفر از کرج به تجریش یا بالعکس برای کار یا مقاصد دیگر برود یا در نزدیکی محل زندگی خود کار یا نیاز خود را برطرف کند. عملا سرمایه‌گذاران نیز از همین رویکرد تبعیت کرده و متمرکز بر نقاط گران شهر و منطقه خواهد شد تا در نقاط تمرکز، سکونت و موجب رشد نامتوازن شهر و منطقه شود و شده است.

رایگان کردن مترو ممکن است در ظاهر منافعی مانند موفقیت در انتخابات را رقم بزند، اما باتلاقی بزرگ در شهر ایجاد می‌کند که متروی خوب ما را به مترویی فرسوده تبدیل خواهد کرد





