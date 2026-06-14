Donald Trump's 80th Birthday: White House Hosts Raze-Raze Trump, 45th and 47th US President, on June 14, 2026

The 80th birthday of Donald Trump, the 45th and 47th President of the United States, will be celebrated on June 14, 2026. The White House will host a unique event, a professional mixed martial arts tournament, on the same day. The tournament, named 'UFC Freedom 250', will be held in the White House's South Lawn and will feature thousands of guests.

پرزیدنت ترامپ امروز ۸۰ ساله می‌شود؛ کاخ سفید میزبان مسابقه رزمیدونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده که چهل‌وپنجمین و چهل‌وهفتمین رئیس جمهوری این کشور بوده است، روز یکشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ هشتاد ساله شد؛ مناسبتی که با «روز پرچم» آمریکا همزمان شده است؛ ضمن آنکه آمریکا برای جشن‌های دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آماده می‌شود.

آقای ترامپ نخستین بار در سال ۲۰۱۶ به ریاست جمهوری رسید، و پس از یک دوره وقفه بار دیگر در انتخابات ۲۰۲۴ پیروز شد و به کاخ سفید بازگشت. دو دوره ریاست جمهوری‌ او شاهد تغییرات عمده در سیاست داخلی و خارجی آمریکا طی اقداماتی بوده که بسیاری از هوادارانش آنها را دستاوردهای وی می‌دانند.

از جمله اقدامات پرزیدنت ترامپ، کاهش مالیات‌ها، کاهش مقررات دولتی، افزایش تولید انرژی، گسترش تولید نفت و گاز، و انتصاب ده‌ها قاضی فدرال از جمله سه قاضی دیوان عالی بوده است. در عرصه سیاست خارجی، آقای ترامپ در دوره نخست خود توافق هسته‌ای موسوم به «برجام» را ترک کرد و سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را در پیش گرفت.

او همچنین فرمان حمله‌ای را صادر کرد که به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در سال ۲۰۲۰ انجامید. در دوره دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ، موضوع ایران بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی او تبدیل شد، به‌طوری که آمریکا در دو برهه مختلف دو عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی انجام داد.

پرزیدنت ترامپ بارها گفته که هدفش جلوگیری دائمی از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای است، و طی هفته‌های اخیر نیز بارها درباره لزوم مذاکره با جمهوری اسلامی و احتمال ادامه اقدامات نظامی در صورت شکست دیپلماسی سخن گفته است. از موارد دیگری که به عنوان موفقیت‌های آقای ترامپ در حوزه سیاست خارجی یاد می‌شود، دستیابی به توافق‌های موسوم به «پیمان ابراهیم» میان اسرائیل و چند کشور عربی، فشار بر چین در حوزه تجارت، تشدید کنترل مرزهای جنوبی آمریکا، و کنترل روند مهاجرت در ایالات متحده است.

هشتادمین سالگرد تولد دونالد ترامپ در حالی برگزار می‌شود که آمریکا خود را برای جشنی تاریخی آماده می‌کند. در ۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ایالات متحده دویست‌وپنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه استقلال و تأسیس این کشور را جشن خواهد گرفت. دولت آمریکا مجموعه‌ای از برنامه‌ها را برای این مناسبت تدارک دیده است؛ از جمله مراسم رسمی در واشنگتن، نمایشگاه‌های تاریخی، رویدادهای فرهنگی، برنامه‌های آموزشی، رژه‌ها و جشن‌های محلی در سراسر کشور.

آقای ترامپ بارها از این سالگرد تحت عنوان «آمریکا ۲۵۰» یاد کرده و گفته است که هدف از این برنامه‌ها بزرگداشت تاریخ، ارزش‌ها، و دستاوردهای ایالات متحده است. در همین چارچوب، رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه ۱۴ ژوئن میزبان یک رویداد ورزشی بی‌سابقه در محوطه جنوبی کاخ سفید است. این برنامه که «یو. اف.

سی آزادی ۲۵۰» نام دارد، نخستین مسابقه حرفه‌ای ورزش‌های رزمی ترکیبی است که در کاخ سفید برگزار می‌شود. در جریان این رویداد، قفسی هشت‌ضلعی که محل برگزاری مسابقات یو. اف. سی است، به طور موقت در محوطه جنوبی کاخ سفید نصب شده، و هزاران مهمان برای تماشای مسابقات دعوت شده‌اند





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