Canada, Estonia Join NATO Mission in Strait of Hormuz

Canada and Estonia have announced their participation in a NATO mission to ensure freedom of navigation in the Strait of Hormuz.
وزیران خارجه کانادا و استونی روز جمعه از مشارکت در مأموریت پشتیبانی ناتو برای تضمین آزادی ناوبری در تنگه هرمز خبر دادند. آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، امروز گفت: ما با ائتلاف به رهبری فرانسه و انگلیس در تنگه هرمز همکاری میکنیم.
مارگوس ساهکنا، وزیر امور خارجه استونی، نیز مدعی شد: تنگه هرمز باید بازگشایی و ناوبری دریایی ایمن شود، ما آمادهایم تا در هر ماموریتی مشارکت کنیم. جان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز ادعا کرد: استقرار نیروهای نظامی فرانسه در مدیترانه با هدف حفاظت از شهروندان و متحدان ما در کشورهای خلیج فارس است. همچنین، ایران و آمریکا همچنان سقف مطالبات خود را در دو موضوع کلیدی تنگه هرمز و غنی سازی کاهش ندادهاند.
پنج کشور حاشیه خلیج فارس با طرح ایران برای تنگه هرمز مخالفت کردند و نامه رسمی به سازمان بینالمللی دریانوردی ارسال کردند. نیروی دریایی سپاه اطلاعیه داد: عبور ۳۵ کشتی از تنگه هرمز پس از هماهنگی انجام شد. نماینده میناب ادعای نادرست سنتکام را رد کرد و زیر مدرسه پایگاه موشک کروز نبود. سخنگوی ارتش: جنگندههای اف۵ ما به پایگاههای آمریکا در کشورهای منطقه هجوم بردند.
آخرین قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵: طلا پایین آمد، سکه امامی نزولی شد
Canada Estonia NATO Strait Of Hormuz Freedom Of Navigation Iran United States France United Kingdom Pakistan Iranian Nuclear Program Iranian Missile Program Iranian Territorial Waters Iranian Naval Forces Iranian Revolutionary Guard Corps Iranian Airspace Iranian Airspace Violations Iranian Naval Blockade Iranian Naval Operations Iranian Naval Exercises Iranian Naval Maneuvers Iranian Naval Operations In The Persian Gulf Iranian Naval Operations In The Strait Of Horm Iranian Naval Operations In The Gulf Of Oman Iranian Naval Operations In The Arabian Sea Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Mediterranean Iranian Naval Operations In The Black Sea Iranian Naval Operations In The Caspian Sea Iranian Naval Operations In The Arctic Sea Iranian Naval Operations In The Atlantic Ocean Iranian Naval Operations In The Pacific Ocean Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Arabian Sea Iranian Naval Operations In The Gulf Of Oman Iranian Naval Operations In The Persian Gulf Iranian Naval Operations In The Strait Of Horm Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Mediterranean Iranian Naval Operations In The Black Sea Iranian Naval Operations In The Caspian Sea Iranian Naval Operations In The Arctic Sea Iranian Naval Operations In The Atlantic Ocean Iranian Naval Operations In The Pacific Ocean Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Arabian Sea Iranian Naval Operations In The Gulf Of Oman Iranian Naval Operations In The Persian Gulf Iranian Naval Operations In The Strait Of Horm Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Mediterranean Iranian Naval Operations In The Black Sea Iranian Naval Operations In The Caspian Sea Iranian Naval Operations In The Arctic Sea Iranian Naval Operations In The Atlantic Ocean Iranian Naval Operations In The Pacific Ocean Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Arabian Sea Iranian Naval Operations In The Gulf Of Oman Iranian Naval Operations In The Persian Gulf Iranian Naval Operations In The Strait Of Horm Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Mediterranean Iranian Naval Operations In The Black Sea Iranian Naval Operations In The Caspian Sea Iranian Naval Operations In The Arctic Sea Iranian Naval Operations In The Atlantic Ocean Iranian Naval Operations In The Pacific Ocean Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Arabian Sea Iranian Naval Operations In The Gulf Of Oman Iranian Naval Operations In The Persian Gulf Iranian Naval Operations In The Strait Of Horm Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Mediterranean Iranian Naval Operations In The Black Sea Iranian Naval Operations In The Caspian Sea Iranian Naval Operations In The Arctic Sea Iranian Naval Operations In The Atlantic Ocean Iranian Naval Operations In The Pacific Ocean Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Arabian Sea Iranian Naval Operations In The Gulf Of Oman Iranian Naval Operations In The Persian Gulf Iranian Naval Operations In The Strait Of Horm Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Mediterranean Iranian Naval Operations In The Black Sea Iranian Naval Operations In The Caspian Sea Iranian Naval Operations In The Arctic Sea Iranian Naval Operations In The Atlantic Ocean Iranian Naval Operations In The Pacific Ocean Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Arabian Sea Iranian Naval Operations In The Gulf Of Oman Iranian Naval Operations In The Persian Gulf Iranian Naval Operations In The Strait Of Horm Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Mediterranean Iranian Naval Operations In The Black Sea Iranian Naval Operations In The Caspian Sea Iranian Naval Operations In The Arctic Sea Iranian Naval Operations In The Atlantic Ocean Iranian Naval Operations In The Pacific Ocean Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Arabian Sea Iranian Naval Operations In The Gulf Of Oman Iranian Naval Operations In The Persian Gulf Iranian Naval Operations In The Strait Of Horm Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Mediterranean Iranian Naval Operations In The Black Sea Iranian Naval Operations In The Caspian Sea Iranian Naval Operations In The Arctic Sea Iranian Naval Operations In The Atlantic Ocean Iranian Naval Operations In The Pacific Ocean Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Arabian Sea Iranian Naval Operations In The Gulf Of Oman Iranian Naval Operations In The Persian Gulf Iranian Naval Operations In The Strait Of Horm Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Mediterranean Iranian Naval Operations In The Black Sea Iranian Naval Operations In The Caspian Sea Iranian Naval Operations In The Arctic Sea Iranian Naval Operations In The Atlantic Ocean Iranian Naval Operations In The Pacific Ocean Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Arabian Sea Iranian Naval Operations In The Gulf Of Oman Iranian Naval Operations In The Persian Gulf Iranian Naval Operations In The Strait Of Horm Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Mediterranean Iranian Naval Operations In The Black Sea Iranian Naval Operations In The Caspian Sea Iranian Naval Operations In The Arctic Sea Iranian Naval Operations In The Atlantic Ocean Iranian Naval Operations In The Pacific Ocean Iranian Naval Operations In The Indian Ocean Iranian Naval Operations In The Arabian Sea Iranian Naval Operations In The Gulf Of Oman Iranian Naval Operations In The Persian Gulf Iran
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
President Trump: Conditions of Iranian Life Bad and Unprecedented, Tanged al-Harra May Be OpenPresident Trump, in a speech delivered at the commencement ceremony of the Naval Academy in Maryland, acknowledged widespread dissatisfaction and discontent in Iran, stating that the people of Iran are facing extremely difficult conditions. Trump also indicated that the US plans to reopen the Strait of Hormuz, expressing the hope that it will be done expeditiously.
Read more »
Three Super Tankers Cross the Strait of Hormuz with Iraq, Qatar, and Kuwait OilThree supertankers carrying Iraqi, Qatari, and Kuwaiti oil successfully crossed the Strait of Hormuz after months of tension in the region.
Read more »
Aircraft carrier in the Strait of Hormuz? US moves to limit Tehran's access to cryptocurrenciesWashington is upping the pressure on Iran by seeking to limit Tehran's use of cryptocurrencies.
Read more »
هند میخواهد قبل از اعزام کشتی، بازگشت کشتیهایگیرار خود را تضمین کندA senior government official in India announced that it wants to ensure the return of its stranded ships in the Persian Gulf before any ships are dispatched to collect fuel. The Minister for Shipping, Mohansangvi Mangal, stated that the priority is to remove all its ships from the Strait of Hormuz.
Read more »
Iran Proposes Tariffs for Cable Internet in Hormuz Strait to Pressure EU, Adding to Concerns of Tech DisruptionIran has proposed a fee for companies using cross-strait cables, a move that could exacerbate digital security vulnerabilities but could also generate significant income. While some experts argue that Europe has a sufficient backup network to sustain without Hormuz Strait cables, others believe the potential impact on global trade, internet governance, and national power strategies could be severe.
Read more »