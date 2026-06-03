Canada seeks to extend USMCA trade deal for 16 years, Trump calls it 51st state

Canada has sent a letter to the US and Mexican representatives, urging them to extend the USMCA trade deal for another 16 years. Meanwhile, President Trump has once again suggested that Canada could become the 51st state of the US.

در نامه‌ای که حاوی توصیه کانادا بود و برای نمایندگان تجارت آمریکا و مکزیک فرستاده شد، آمده‌است: این توافق برای هر یک از کشورهای ما و برای اقتصاد یکپارچه آمریکای شمالی بسیار سودمند است.

کانادا از ایالات متحده و مکزیک خواسته است توافقنامه تجارت آزاد میان این سه کشور را برای ۱۶ سال دیگر تمدید کنند، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر از تبدیل کانادا به پنجاه و یکمین ایالت سخن می‌گوید. بر اساس نامه‌ای که شامل توصیه کانادا است و سه‌شنبه برای نماینده تجاری آمریکا، جیمیسون گریر، و وزیر اقتصاد مکزیک، مارسلوا ابرارد، ارسال شده، این توافق برای هر یک از کشورهای ما و برای اقتصاد یکپارچه آمریکای شمالی بسیار سودمند است.

دومینیک لبلان، وزیر تجارت کانادا با آمریکا، گفت کانادا همچنین نامه‌هایی از گریر و ابرارد دریافت کرده است. ابرارد روز سه‌شنبه گفت مکزیک نیز مایل است این توافق برای ۱۶ سال تمدید شود. این نامه‌ها در آستانه بازبینی برنامه‌ریزی‌شده در ماه ژوئیه درباره توافق ایالات متحده‌ـ‌مکزیک‌ـ‌کانادا (USMCA)، تازه‌ترین نسخه یک پیمان تجارت آزاد در آمریکای شمالی که از اوایل دهه ۱۹۹۰ اقتصادهای ایالات متحده، مکزیک و کانادا را در هم تنیده است، ارسال شده است.

بر اساس این سازوکار، یا می‌توان توافق را هر سال بازبینی کرد یا آن را برای ۱۶ سال تمدید کرد. سه‌شنبه لبلان و عالی‌ترین مذاکره‌کننده تجاری کانادا، جنیس شارِت، در واشنگتن با گریر دیدار کردند. به گفته لبلان، او در این دیدار چند پیشنهاد به گریر ارائه کرده که به برخی نگرانی‌های دیرینه ایالات متحده درباره کانادا می‌پردازد.

لبلان گفت: در اول ژوئیه، همان طور که سفیر گریر به طور علنی گفته، اگر میان سه طرف برای تمدید ۱۶ ساله توافق اجماعی به دست نیاید، توافق به مدت ۱۰ سال دیگر به قوت خود باقی می‌ماند و مجموعه‌ای از بازبینی‌های سالانه انجام خواهد شد. لبلان پیشتر گفته بود باور دارد واشنگتن شاید بخواهد این توافق تحت بازبینی‌های سالانه قرار گیرد و دولت ترامپ ممکن است در پی ایجاد تردید درباره دوام این پیمان تجاری باشد.

ترامپ روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت «پنجاه و یکمین ایالت! » و پیوندی به یک خبر منتشر کرد که از ورود کانادا به یک رکود فنی خبر می‌داد. این پست بعدا از سوی سفیر آمریکا در کانادا، پیت هوکسترا، بازنشر شد. نمایندگان پارلمان کانادا که حفظ حاکمیت ملی کشورشان را یک اصل می‌دانند، بارها به اظهارنظرهای ترامپ در این باره واکنش منفی نشان داده‌اند.

داگ فورد، نخست‌وزیر استان اونتاریو، روز سه‌شنبه در واکنشی تند گفت: باورم نمی‌شود باز هم باید این را بگویم، اما کانادا هرگز پنجاه و یکمین ایالت نخواهد شد. کانادا فروشی نیست. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در پاسخ به این پرسش که آیا سفیر هوکسترا باید کشور را ترک کند یا نه، روز سه‌شنبه گفت خیر. کارنی گفت: این دولتی است که ما ناچاریم با آن کار کنیم.

این بزرگ‌ترین شریک تجاری ما است. این مهم‌ترین رابطه امنیتی ما است... ما همین دولتی را که هست می‌پذیریم. او با اشاره به اینکه ترامپ بسیار در شبکه‌های اجتماعی پست می‌گذارد افزود: ما قرار نیست به همه چیزهایی که او منتشر می‌کند پاسخ بدهیم یا به آنها واکنش نشان دهیم.

به گفته کارنی، ایالات متحده حدود ۳۰ موضوع اختلاف تجاری با کانادا دارد، در حالی که این تعداد در مورد مکزیک نزدیک به ۶۰ مورد است. گردش تجاری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا پارسال از ۸۰ میلیارد یورو گذشت





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Canada USMCA Trade Deal Trump 51St State

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