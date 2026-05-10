Canada Trip of Mehdi Taj and Head Coach Membani

The news text discusses the controversial trip of Mehdi Taj and Head Coach Membani to Canada, which was met with widespread media coverage. The managers of the Football Federation traveled to Canada for the AFC and FIFA congresses, but had to return to Iran at the airport due to a police immigration blockade. Taj claimed that he refused entry after being given three hours to enter, but the Canadian authorities denied this and stated that he was not allowed to enter. The news sparked a wave of media reactions, particularly regarding the future of the national team's participation in the World Cup.

روزنامه اعتماد نوشت: طی چند روز گذشته بحث سفر جنجالی مهدی تاج و هدایت ممبینی به کانادا در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته است. مدیران فدراسیون دو هفته قبل برای شرکت در کنگره‌ ای‌اف‌سی و فیفا پیش از جام جهانی راهی کانادا شدند، اما در فرودگاه به دلیل ممانعت پلیس مهاجرت این کشور به ایران بازگشتند.

بعد از این سفر مهدی تاج مدعی شد بعد از سه ساعت معطلی در حالی که به او اجازه ورود داده شده بود، خودش نپذیرفته و برگشته، اما مقامات و رسانه‌های کانادا ادعای متفاوتی را مطرح کرده و گفتند به او اجازه ورود داده نشده است. انتشار اخبار و تصاویر این سفر ناکام موجی از واکنش‌های رسانه‌های را به وجود آورد.

از همه مهم‌تر این سوال بزرگ را مطرح کرد که با این تفاسیر تکلیف حضور تیم ملی در جام جهانی چه خواهد شد؟ مهدی تاج طی روزهای گذشته از جلسه با مقامات فیفا طی روزهای آینده و مطرح کردن شروط ده‌گانه ایران جهت حضور در جام جهانی خبر داد. او گفت: ما به جام جهانی خواهیم رفت به شرط اینکه کشور میزبان همکاری‌های لازم را انجام و فیفا در این زمینه تضمین ارایه دهد.

با این حال کارشناسان و ناظران معتقدند اساسا چنین تضمین‌هایی امکان‌پذیر نیست و در نهایت کشور میزبان از اختیارات و باگ‌های قانونی زیادی برای کارشکنی علیه تیم ملی ایران برخوردار است. بنابراین باید با احتیاط تمام، قدم برداشت تا مشکلی برای ملی‌پوشان ایجاد نشود. کما اینکه روزنامه جوان در همین زمینه به تاج توصیه کرد: دست از «ساده‌لوحی» بردارد و بار دیگر با طناب پوسیده اینفانتینو به چاه نیفتد.

جوان در این زمینه نوشت: «اینکه رییس فدراسیون فوتبال بعد از اتفاقاتی که در کانادا رخ داد و منجر به بازگشت تیم مدیریتی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از این کشور و عدم شرکت در کنگره فیفا شد، همچنان دلخوش به وعده‌وعید‌های توخالی رییس فیفا باقی مانده، نگرانمان می‌کند. اینکه تاج عنوان می‌کند فیفا میزبان تیم ملی فوتبال ایران است، نگرانمان می‌کند.

تاج یا خودش را به ساده‌لوحی زده یا هنوز نمی‌خواهد با واقعیت ماجرایی که در کانادا رخ داد، کنار بیاید. » در همین زمینه منابع آگاه به خبرنگار روزنامه اعتماد اطلاع دادند مقامات ورزشی کشور و برخی نهادها از اتفاقات رخ داده در کانادا برای مهدی تاج و هدایت ممبینی ناراحت هستند.

منابع آگاه می‌گویند: پیش از سفر هم مقامات رسمی و هم چهره‌های ورزشی خاص که جایگاه مشورتی دارند به مهدی تاج توصیه کرده بودند از خیر این سفر بگذرد و به صورت آنلاین در جلسه شرکت کند، اما با مخالفت تاج روبه‌رو شدند. همین نادیده گرفتن توصیه‌ها که به آن اتفاقات منجر شد باعث دلخوری مقامات از مهدی تاج و هدایت ممبینی شده است.

طبق شنیده‌ها -کما اینکه بازتابش را در برخی رسانه‌های خاص دیدیم- فضاسازی مدیران فدراسیون در جهت مثبت نشان دادن نتایج این سفر و دستاوردسازی از آن مورد قبول مدیران ارشد ورزش کشور قرار نگرفته است. بخشی از روایت توصیه به مهدی تاج را می‌توان در مصاحبه حجت کریمی، عضو هیات رییس فدراسیون پیدا کرد.

او بعد از حواشی سفر تاج به کانادا به ورزش سه گفت: «با توجه به اینکه کشور کانادا هم در چند سال گذشته تخاصم جدی با ایران داشته و ما یک بار هم بر سر بازی دوستانه دو کشور رفتار آنها را دیده‌ایم، باید با احتیاط بیشتری عمل می‌شد و من حتی در جلسه هیات رییسه، به آقای تاج‌ و ممبینی پیشنهاد دادم که قید این سفر را بزنند و از راه دور و به صورت واتس‌اپی در جلسه حضور داشته باشند، اما به هر صورت ایشان ترجیح دادند که بروند و اتفاقات ناخوشایندی رخ داد.

» برخی منابع غیررسمی عدم حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در حاشیه دیدار درون تیمی ملی‌پوشان در چهارشنبه هفته گذشته و همین‌طور نرفتن مهدی تاج به عربستان جهت شرکت در مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا که شب گذشته برگزار شد را از نشانه‌های این ناراحتی دانسته‌اند. در شرایطی تنها امیر قلعه‌نویی و یک کارمند اجرایی راهی قرعه‌کشی جام ملت‌ها شدند که تاج علاوه بر سمت در فدراسیون ایران، نایب‌رییس کنفدراسیون هم محسوب می‌شود و غیبت او در این مراسم سوال‌برانگیز است





