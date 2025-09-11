California'da Bir Geminin Konteynerlerinin Ters Dönmesi

Long Beach limanında Mississippi isimli bir geminin 67 konteyneri yerel saatle sabah 9'dan kısa bir süre sonra Ters dönmüştür. Düşen konteynerlerden bazıları bir küçük tekneye çarparak ona zarar verdi. Hiçbir yaralanma olmadığı bildiriliyor.

Haber Merkezi'ne göre, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Haber Ajansı'na göre, Kaliforniya Eyaleti'nin Long Beach limanında Mississippi adlı bir gemiyi taşıyan yaklaşık 67 konteyner , yerel saatle sabahın 9'dan kısa bir süre sonra Terminal G'de ters dönmüştür. Düşen konteyner lerden bazıları yakınlarda demirleyen bir küçük tekneye çarparak ona zarar verdi. Çevrimiçi yayınlanan bir görüntüle, konteyner lerin geminin üzerinden düşmesi, denize girmesi ve en az bazılarının batması görüntüsü vardır.

Selasa, kapal Mississippi terakhir kali terhubung di Cina dua pekan lalu. Saat bu yazlık bir yerde yayılmış olmasına rağmen, bu kaçış devam ediyor ve birçok konteyner hala boşanıyor. Deniz taşımacılığı izleme platformu VesselFinder, Mississippi gemisi'nin son kez iki hafta önce Çin'de demirlediği bilgisi paylaştı. Bu kaza yeşil bir komändonu oluşturulması yol açtı; komuta ekip pozisyonları ve birleşmiş istasyonal küresel anlaşmaları dahil olmak üzere toplam altı kuruluş müşterek teşkilatı kapsayacak. Bu kuruluşlar arasında ABD Kıyı Gözleme Kurumu, Long Beach yangın bölümü, Long Beach polis departmanı, Long Beach limanı ve Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun Mühendisliği Tugayı bulunmaktadır. Limanın yaptığı açıklamada, herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği ve hiçbir terminal veya liman operasyonunun etkilenmediği belirtilmiştir. ABD Kıyı Gözleme Kurumu, gemi çevresinde 500 yarda çapında bir güvenlik alanı ilan etti ve çevredeki deniz trafiği için her saatte güvenlik bildirimleri yayınlıyor. Long Beach Limanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük limanlarından biridir. 2024 yılında yaklaşık 9,6 milyon 20 fit ekvivalent konteyner (TEU) işgal ederek 2025 Temmuz ayında 944.232 TEU ile yeni bir rekor kırdı





MashreghNews / 🏆 5. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

Long Beach Gemiler Konteyner Kaza Güvenlik

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها

Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.

Tehran'da Tram Testleri Başarıyla TamamlandıTehran'da test aşamasına geçen tram raylı sistem, şehir içi ulaşımın geleceğinde önemli bir rol oynayabilir.

ادامه مطلب »

İki Kardeş Babalarını Ölümüne Suçlu Bulundu!İki kardeş, babalarını öldürmek için bir plan yaptılar ve babalarının ölümünden sonra polisleri kandırmaya çalıştılar.

ادامه مطلب »

İstifadın Gerçek NedeniŞark Gazetesi, reformistlerin Ekonomi Bakanı Necmettin Pekerçi'nin görevden alınmasını bir bahane olarak kullandığını ve bunun birlik ve beraberlik felsefesinin çöktüğü bir ortamda gerçekleştiğini iddia ediyor.

ادامه مطلب »

Mannheim'da Bir Araçla Saldırı Sonucu Ölüm ve YaralılarAlman polisi, Mannheim şehrinde bir SUV aracının insanların üzerine çarpması sonucu en az bir kişinin hayatını kaybettiğini ve birkaç kişinin yaralandığını duyurdu.

ادامه مطلب »

Rejim Şioni ve Amerika Hazır Şimdi Tezsizler,Bu yazıda, her zaman bir düşmana karşı direnç gösteren bir halk talebi Sunni doğru bir şekilde yönetilmesi gereken bir halkta

ادامه مطلب »