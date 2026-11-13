COP31 in Antalya 2026: Focus on Execution and Climate Finance

UN Climate Conference COP31 in Antalya 2026 emphasizes implementing NDCs and $1.3 trillion climate finance. Iran's President addresses war impacts and renewable capacity at the summit.

کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد با عنوان کوپ ۳۱ از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ در شهر آنتالیا ترکیه برگزار خواهد شد. این رویداد بین‌المللی تحت شعار "کوپ-اجرا" آغاز می‌شود و تلاش می‌کند تا وعده‌های گذشته را به اقدامات عملی و قابل سنجش تبدیل کند.

محورهای اصلی اجلاس و الزامات مالی

دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، در سخنرانی افتتاحیه تأکید کرد که سوخت‌های فسیلی مانند دایناسورها باید منقرض شوند. برای دستیابی به اهداف این اجلاس، سه محور استراتژیک تعریف شده است که اجرای سریع‌تر برنامه‌های ملی کاهش انتشار یا NDC در صدر آن قرار دارد.

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یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های این کنفرانس، تأمین مالی اقلیمی است. بر اساس توافقات، کشورهای ثروتمند موظفند تا سال ۲۰۳۵ سالانه حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار کمک مالی به کشورهای در حال توسعه ارائه دهند.

در سطح جهانی نیز رقم ۱.۳ تریلیون دلار برای کمک‌های اقلیمی پیش‌بینی شده است. هدف نهایی این سرمایه‌گذاری‌ها، تقویت سازگاری و تاب‌آوری جوامع آسیب‌پذیر در برابر پیامدهای ویرانگر تغییرات اقلیمی است.

ریاست ترکیه و اولویت‌های اجرایی

کشور ترکیه ریاست اجرایی این کنفرانس را بر عهده دارد و استرالیا ریاست مذاکرات را پیش می‌برد. ترکیه با تعیین ۱۰ اولویت اجرایی، بر برق‌رسانی سبز، شهرهای تاب‌آور و امنیت غذایی تمرکز ویژه دارد.

پروژه "ابتکار تاب‌آوری سلامت آنتالیا" به‌ویژه برای مقابله با امواج گرما و بیماری‌های ناشی از تغییرات اقلیمی طراحی شده است. کوپ ۳۱ دیگر به دنبال توافق‌های تاریخی جدید نیست و هدف آن نظارت بر اجراست.

این نشست فشار شدیدی برای عمل به تعهدات مالی وارد می‌کند. پرسش اصلی این است که آیا کشورهای ثروتمند به وعده‌های خود پایبند می‌مانند و کشورها برنامه‌های NDC قوی‌تری ارائه می‌دهند.

تغییر علم اقلیم و چالش‌های سیاسی

از اجلاس پاریس ۲۰۱۵ تا آنتالیا ۲۰۲۶، علم اقلیم دگرگون شده است. دانشمندان اعلام کرده‌اند که هدف محدود ماندن گرمای زمین به ۱.۵ درجه عملاً از دست رفته و جهان وارد دوره فراتررفتن شده است.

تمرکز جهانی به فناوری‌های حذف کربن از جو یا CDR منتقل شده است. اگرچه مدل‌های اقلیمی دقیق‌تر شده‌اند، اما پیش‌بینی‌ها تصویری تلخ‌تر ارائه می‌دهند.

جنبش‌های اقلیمی نیز از امید به توافق جهانی به واقع‌گرایی روی آورده‌اند. رشد راست افراطی و خصومت با فعالان، بسیاری از گروه‌ها را به سمت دفاع از شرایط زندگی روزمره سوق داده است.

موضع ایران و پیامدهای جنگ بر محیط زیست

دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ در اجلاس رهبران سخنرانی کرد و موضع ایران را روشن ساخت. او تأکید کرد که نمی‌توان از آینده زمین سخن گفت و به جنگ‌هایی که خاک و آب را نابود می‌کنند بی‌توجه بود.

رئیس‌جمهور ایران اعلام کرد حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آسیب‌های محیط‌زیستی سنگینی ایجاد کرده است. حمله به تأسیسات عسلویه حدود ۵۰۰ هزار تن آلاینده و حمله به انبارهای سوخت اطراف تهران حدود یک میلیون تن دی‌اکسید کربن آزاد کرده است.

پزشکیان این موارد را تناقضی آشکار خواند و خواستار ایجاد سازوکارهای مستندسازی آسیب‌های جنگ و جبران خسارت شد. او بر این باور است که صلح پیش‌شرط حفاظت از محیط زیست و حفاظت از محیط زیست پیش‌شرط صلح پایدار است.

توسعه انرژی پاک و روش‌های حذف کربن

ایران با وجود تحریم‌ها، ظرفیت انرژی تجدیدپذیر خود را از هزارو ۲۵۰ مگاوات به بیش از شش‌هزارو ۱۵۰ مگاوات رسانده است. امسال بیش از ۴.۵ میلیارد کیلووات‌ساعت برق پاک تولید شده که از انتشار حدود ۲.۵ میلیون تن دی‌اکسید کربن جلوگیری کرده است.

خاورمیانه و غرب آسیا با اقلیم خشک و منابع خورشیدی فراوان می‌تواند برای اجرای روش‌های حذف کربن اقدام کند. روش‌های مبتنی بر طبیعت مانند جنگل‌کاری و افزایش کربن خاک بالاترین قابلیت اجرا را دارند.

پروژه "ترسیب کربن" در ایران در بیش از ۱۹ استان گسترش یافته و میلیون‌ها هکتار را پوشش می‌دهد. کاشت گونه‌هایی مانند تاغ در مناطق بیابانی نتایج مثبتی در افزایش پوشش گیاهی و ذخیره کربن خاک نشان داده است.

موفقیت اجلاس آنتالیا به توانایی جهان برای جدی گرفتن پیوند میان صلح و اقلیم بستگی دارد. هزینه‌های پایین و سازگاری با شرایط خشک، این روش‌های بومی را به گزینه‌ای منطقی برای مقابله با بحران‌های اقلیمی تبدیل کرده است.