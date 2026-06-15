Court Rules in Favor of UK Ban on 'Act for Palestine'

The UK's High Court of Justice has ruled in favor of the UK government's ban on the 'Act for Palestine' group, finding that the ban was in line with anti-terrorism laws and that the UK government had the right to ban the group based on the threat it posed.

دادگاه تجدیدنظر در لندن «تروریستی» خواندن و ممنوعیت فعالیت «اقدام برای فلسطین» را مطابق قوانین مبارزه با «تروریسم» دانست و رای به قانونی بودن تصمیم دولت بریتانیا داد.

در یکی از مهمترین احکام سال‌های اخیر در زمینه امنیت ملی،‌ پنج قاضی ارشد تصمیم قبلی دادگاه عالی را نقض کردند. دادگاه عالی پیشتر در ماه فوریه/بهمن حکم داد که تصمیم وزارت کشور بریتانیا در قرار دادن گروه اقدام برای فلسطین در فهرست گروه‌های «تروریستی» نقض آزادی اعتراض ودر جلسه دادرسی روز دوشنبه، پنج قاضی دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسیدند که تصمیم دولت بریتانیا برای ممنوع کردن این گروه «تعادل منصفانه‌ای» داشته است.

هدا عموری، از بنیان‌گذاران «اقدام برای فلسطین» که شکایت اولیه را از وزارت کشور بریتانیا مطرح کرد، در بیانیه‌ای گفت که قصد دارد در دیوان عالی بریتانیا از این حکم فرجام خواهی کند. خانم عموری گفت که اقدام برای فلسطین انتظار صدور چنین حکمی را در دادگاه تجدید نظر نداشت چون قضات دادگاه عالی حکم داده بودند که کار دولت بریتانیا در ممنوع اعلام کردن اقدام برای فلسطین «غیرقانونی» ازآنجاکه حق آزادی‌بیان و تجمع مسالمت‌آمیز به میزان «قابل توجهی» محدود می‌کند.

او افزود: «ما از تلاش برای لغو یکی از شدیدترین حملات به آزادی بیان و حق اعتراض در تاریخ معاصر بریتانیا دست نخواهیم کشید. »ترامپ از توافق با ایران تمجید کرد؛ اما پرسش‌ها و مخاطرات همچنان باقی است





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UK High Court Of Justice Act For Palestine Terrorism Laws Ban Threat Group

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