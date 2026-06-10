Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Council Holds Session on Activities of Committee 1737 in Relation to Iran

Diplomacy And International Relations News

Council Holds Session on Activities of Committee 1737 in Relation to Iran
IranSanctionsTemporary Sanctions
📆6/10/2026 6:43 AM
📰MashreghNews
22 sec. here / 195 min. at publisher
📊News: 687% · Publisher: 63%

The Council held an open meeting on the activities of Committee 1737 in relation to Iran, following the activation of the mechanism known as 'snapback' by the European Troika (UK, France, and Germany) on 6 October 2022.

به گزارش مشرق، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه جلسه‌ای علنی با موضوع «فعالیت‌های کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ در رابطه با ایران» برگزار کرد. این جلسه با توجه به آن برگزار شد که تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) روز ۶ مهرماه سال گذشته ساز و کاری موسوم به «مکانیسم پس‌گشت» (اسنپ‌بک) را علیه ایران کلید زدند.

تروئیکای اروپا و آمریکا ادعا می‌کردند که با کلید زدن این ساز و کار قاعدتاً تمامی قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه ایران بازگشته‌اند و بنابراین لازم است که تمامی اقدامات مرتبط با بازگشت این تحریم‌ها از جمله تشکیل کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ هم احیا شوند. روسیه، چین و ایران اما این تفسیر را رد و اعلام کرده‌اند که تمام تحریم‌ها علیه ایران در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ یعنی در روز انقضای توافق برجام به‌طور دائمی لغو شده‌اند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MashreghNews /  🏆 5. in İR

Iran Sanctions Temporary Sanctions Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran Temporary Sanctions Against Iran Temporary Sanctions On Iran

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

US-Israel War Against Iran Begins, Killing Key Figures, Sparks TensionsUS-Israel War Against Iran Begins, Killing Key Figures, Sparks TensionsThe US-Israel war against Iran began on December 9, 2022, resulting in the deaths of key figures in the Iranian government, including Ali Khamenei. Forty days later, Tehran and Washington agreed on a two-week ceasefire. Donald Trump, the US president, temporarily halted potential attacks on Iran and extended the ceasefire after receiving requests from Pakistani officials. Tensions between the two countries have escalated over control of the Strait of Hormuz, with Iran blocking the vital international waterway since the start of the war, causing global economic repercussions. A military official in Israel stated that the country is preparing for a long-term military campaign against Iran. The war has also seen attacks from Houthi rebels in Yemen, with two missiles fired at Israel on Tuesday morning. The Israeli military has reported the completion of a large-scale attack on Iran's missile defense systems and the targeting of a petrochemical complex in the attack on a military base in Iran.
Read more »

Iran's New Equation Against Israel: Iran Creates a New Equation: Any Israeli Attack on Southern Beirut Can Lead to Iranian Missile Strikes on IsraelIran's New Equation Against Israel: Iran Creates a New Equation: Any Israeli Attack on Southern Beirut Can Lead to Iranian Missile Strikes on IsraelThe article discusses the new equation between Iran and Israel, with Iran threatening to launch missile strikes on Israel in response to any Israeli attack on the southern Beirut area. The analysis focuses on the potential impact of this equation on the negotiations between Iran and the US, as well as the current tensions between Israel and the US.
Read more »

Iran's Powerful Response to Israeli Aggression in BeirutThe news text discusses the growing skepticism and mistrust among the public following Iran's missile response to Israel's attack on the southern outskirts of Beirut. The analysis suggests that Iran has emerged stronger from the confrontation, with the equation shifting to the point where any Israeli attack on the southern region could be interpreted as a missile launch from Iran or Yemen.
Read more »

Iran's Response to Israeli Aggression: Unity in the Face of AggressionIran's Response to Israeli Aggression: Unity in the Face of AggressionThe recent missile attacks by Iran on Israeli targets in Palestine have shown the strength and unity of the resistance front led by Iran. The attacks have demonstrated that Iran is not intimidated by threats from either the United States or the Israeli regime and is prepared to respond decisively to any aggression. The author highlights the importance of unity in the face of aggression and the need for the world to stand in solidarity with Iran in its struggle against the common enemy, the United States and Israel.
Read more »

نمایندگی ایران: قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شد و هیچ مبنای قانونی برای کمیته ۱۷۳۷ وجود نداردنمایندگی ایران: قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شد و هیچ مبنای قانونی برای کمیته ۱۷۳۷ وجود نداردنمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ضمن محکومیت نشست شورای امنیت، اعلام کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شده و هیچ تحریمی علیه ایران باقی نمانده است. ایران همچنان متعهد به ان‌پی‌تی است و تهدید واقعی عدم اشاعه را حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز می‌داند.
Read more »

American Forces Launch Strikes on Iran in Response to Apache DownedAmerican Forces Launch Strikes on Iran in Response to Apache DownedThe US military launched strikes on Iran in response to the downing of an American Apache helicopter by the Iranian military.
Read more »



Render Time: 2026-06-10 09:45:07