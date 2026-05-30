Challenges of Virtual Classes in Iran

The news text discusses the challenges faced by students and teachers in virtual classes in Iran, particularly during the ongoing war. Students express dissatisfaction with the constant connectivity issues and the lack of focus due to the fragmented and stressful environment. Parents also face financial and logistical challenges, with some schools not returning the money paid for school services during the virtual period. The text highlights the overall negative impact of the virtual classes on the students' learning experience and the need for a more stable and focused learning environment.

ساره دانش‌آموز سال نهمی است که می‌گوید از روند کلاس‌های مجازی راضی نیست و مدام کلاس‌های‌شان قطع و وصل می‌شود. به ترتیب یک روز دانش‌آموزان وصل نمی‌شوند و روزی معلمان؛ برخی اوقات نه تنها بچه‌ها، که خود معلم‌های ما هم انگار خسته هستند و حوصله ندارند و به اجبار درس می‌دهند و درنهایت فضای کسالت‌آوری است.

درست صبح نهم اسفندماه سال گذشته بود، همان صبح شنبه غمگینی که همه دانش‌آموزان به یاد آخرهفته‌ای پر از خوراکی و شب بیداری و بازی، پلک‌های‌شان را به زور صدای معلم باز نگه داشته بودند. هیچ کدام‌شان در هیچ کجای ایران خبرنداشتند که باید به زودی کتاب و درس و مدرسه و کلاس حضوری را ببوسند و بگذارند لب طاقچه و متوسل به فضای مجازی نصفه و نیمه‌ای شوند که چندان هم شبیه کلاس درس نیست.

صبح نهم اسفندماه، والدین با بی‌قراری بعد از تماس‌های مدارس، به سمت مدرسه دویدند تا بچه‌ها را به دندان گرفته و به خانه بیاورند. برخی ساعت‌ها در راه و ترافیک ماندند. بعضی مجبور شدند خودرو را میان راه پارک کرده و پیاده به خانه بازگردند. درنهایت اما هرچه که بود، آغاز جنگ، خداحافظی با فضای مدرسه و زنگ تفریح و بازیگوشی و دیدار دوستان بود.

پرونده کلاس‌های حضوری از نهم اسفندماه سال گذشته تا امروز برای همه دانش‌آموزان بسته شد و در نهایت نیز با توجه به ادامه شرایط جنگی، آن‌هم در روزهایی که همچنان همه در انتظار جنگی هستند، این سال تحصیلی به صورت مجازی به پایان خواهد رسید. از نهم اسفندماه که برخی با ترس و لرز از سرکلاس‌ها به حیاط رفتند و در انتظار والدین سراسیمه‌تر از خود، برخی گریستند، تا شب‌ها و روزهای بعدی آن که بارها با صدای موشک و جنگنده و پدافند و پهپاد از خواب پریدند، دیگر رمقی برای‌شان باقی نماند که بیاموزند، آن‌هم پشت فضای غبارآلود اینترنتی که مدام قطع و وصل می‌شد.

چه آنها که در شبکه شاد کلاس‌های‌شان برگزار می‌شد و چه آنها که در سامانه‌ها و اپلیکیشن‌هایی که مدرسه فراهم کرده بود، مدام از قطعی و وصل شدن دوباره اینترنت گله می‌کردند. درنهایت هم با قطع شدن متعدد کلاس‌ها، برخی مدارس، کلاس‌ها را در بله برگزار می‌کنند که دانش‌آموزان از آن هم راضی نیستند. در این فضای منقطع اصلا می‌شود آن‌قدر تمرکز داشت تا چیزی آموخت، آن هم اگر سر سوزن علاقه‌ای باقی مانده باشد؟

دانش‌آموزان قرار است این روزهای پایانی سال تحصیلی را هم همچنان در خانه و در کلاس‌های مجازی برگزار کنند. والدین بسیاری مجبور شدند بخشی از کار و زندگی و فعالیت روزانه خود را تعطیل کنند و بچه‌ها را چند ساعت در روز سر کلاس آنلاین بنشانند. بچه‌هایی که خسته و کلافه و ناراحت از وضعیتی بودند که نمی‌دانستند کی به پایان خواهد رسید؟ این میان اما وضعیت مدام پیچیده‌تر شد.

از یک طرف با آغاز جنگ بسیاری از شهر محل سکونت خود دور شدند و برگزاری کلاس‌های آنلاین آن هم در شرایطی که زندگی‌ نظم عادی‌اش را از دست داده، کار ساده‌ای نه برای والدین و نه دانش‌آموزان است. والدینی که برخی‌شان هزینه‌های بسیاری را برای یک سال تحصیلی فرزندان‌شان در مدارس غیردولتی پرداخته بودند با میانگین حدود صد میلیون تومان، حالا هم مجبور به نگهداری و مراقبت از فرزندان در ساعت‌های مدرسه در خانه بودند و هم باید هزینه بسیاری را برای خدماتی که دریافت نکرده‌اند، می‌پرداختند.

در تماس «اعتماد» با بیش از 10 مدرسه غیرانتفاعی در سطح تهران، هیچ کدام توضیح روشنی ندادند که بخشی از شهریه یا حتی مبلغی که در ازای سرویس مدرسه در ماه‌هایی که کلاس‌ها به صورت آنلاین بوده پرداخت شده است، بازخواهد گشت یا نه؛ تنها مسوول یک مدرسه درغرب تهران به «اعتماد» گفت که آموزش و پرورش به مدارس اعلام کرده که هزینه غذا و سرویس دانش‌آموزان باید برگردانده شود. او در جواب اینکه آیا مدرسه شما این مبلغ را بازگردانده نیز گفت که درحال انجام است.

برخی والدین هم به «اعتماد» گفتند مدرسه اصرار دارد که شهریه سال تحصیلی آینده را هم زودتر دریافت کند. مرکز پاسخگویی وزارت آموزش و پرورش استان تهران نیز در پاسخ والدینی که هزینه سرویس به آنها بازگردانده نشده، گفته که می‌توانند از طریق آموزش و پرورش منطقه خود پیگیری کنند.

اما سالی که گذشت آن‌قدر سخت بود که والدین حتی اگر بدانند و بخواهند اعتراض کنند هم، معتقدند فایده‌ای ندارد و بسیاری از آنها، حتی اگر ناراضی هم بودند، به هزینه‌هایی که مدرسه از آنها دریافت کرده است، اعتراضی نکردند. آنها ترجیح دادند این سال تحصیلی طولانی و کسالت‌بار، زودتر به پایان برسد و بچه‌ها نیز بعد از تحمل ماه‌ها استرس و نگرانی درنهایت از استرس امتحانات و درس و نمره‌ها خلاص شوند.

دیگر این میان برخی به گفته خودشان رمقی برای اعتراض و پیگیری هزینه‌هایی که پرداخت کرده و خدماتی که دریافت نکرده‌اند، ندارند.

مثلا برای کلاس ورزش معلم ویدیویی را می‌فرستد و می‌گوید انجام بدهید که هیچ کدام از ما، اصلا حوصله نداریم و تنها به همان کلاس‌های مهم‌تر توجه می‌کنیم. ساره برای یک سال هزینه تحصیلی به مدرسه حدود 100 میلیون تومان پرداخته است. پدر این دانش‌آموز هم می‌گوید که باقی مانده شهریه مدرسه حدود 25 میلیون تومان بود که آن را هم چند روز قبل گفتند برای دریافت تاییدیه تحصیلی باید بپردازید و مجبور به پرداخت آن شدیم





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Virtual Classes Challenges Students Teachers Connectivity Issues Focus Financial Challenges Logistical Challenges School Services Learning Environment

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