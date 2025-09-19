BM Güvenlik Konseyi, İran'a Yönelik Yaptırımların Yeniden Uygulanmasına Onay Verdi

BM Güvenlik Konseyi, İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması için onay verdi. Bu kararla, 2006-2010 yılları arasında uygulanan tüm yaptırımlar 28 Eylül 2023 tarihinde tekrar yürürlüğe girecek.

BM İran 'a yönelik yaptırımlar ın devamı için oylanan güvenlik kurulu yeni bir kararname aldı. Bu kararda, BM Güvenlik Konseyi , tüm uluslararası yaptırımlar ı yeniden uygulama kararı aldı. Bu karar, 27 Eylül 2023 tarihinde geçerli olacak. Ancak, 28 Eylül 2023 tarihinden itibaren tüm yaptırımlar yeniden yürürlüğe girecek. Bu yaptırımlar , 2006 ile 2010 yılları arasında İran 'a yönelik olarak uygulandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Slovenya, Danimarka, Yunanistan, Panama ve Somali'den oluşan bir bloğun önerdiği bu kararname, BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi. Titani, Rusya, Pakistan ve Cezayir kararnameyi desteklerken, Gviyeni ve Güney Kore ise oy kullanmadı. Güney Kore, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici başkanlığını yürütüyor ve bu kapsamda kararnameyi sundu. İran tarafı, anlaşmanın şartlarını yerine getirdiğini savunurken, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa, İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Bu ülkeler, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin aşırı olduğunu ve nükleer silah programını yeniden canlandırdığını öne sürüyor. İran ise bu iddiaları reddetti ve uranyum zenginleştirme çalışmalarının tamamen barışçıl olduğunu belirtiyor ve anlaşmanın devam ettiğini savunuyor





