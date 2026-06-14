Brit Royal Navy Intercepts and Seizes Russian Tanker 'Naovan Shes'

The Royal Navy of the United Kingdom successfully intercepted and boarded the Russian tanker 'Naovan Shes' in the early hours of Monday in the English Channel. The operation, which lasted for six hours, was carried out in collaboration with the National Crime Agency and the Royal Air Force. The British government has seized the tanker 'Azmirtos' in the southern waters of England to investigate and continue the investigation. British Prime Minister Keir Starmer said, 'This operation is a significant blow to Russia and serves as a reminder to those who support Putin's war in Ukraine that there is no hiding place for them.' In a video released by the Ministry of Defense, armed military personnel can be seen descending from a helicopter onto the ship. Other videos show them inspecting the ship's cabins while National Crime Agency officers examine documents. According to the British Ministry of Defense, the 'Naovan Shes' is responsible for transporting 75% of the sanctioned oil from Russia and is a crucial lifeline for the Russian government.

تکاوران نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در ساعات اولیه صبح یکشنبه در کانال مانش یک نفتکش 'ناوگان سایه' روسیه را رهگیری کرده و وارد آن شدند.

این عملیات شش ساعته با همکاری ماموران آژانس ملی جرایم و پشتیبانی نیروی هوایی انجام شد. به گفته وزارت دفاع بریتانیا کشتی 'اسمیرتوس' در سواحل جنوبی انگلستان توقیف و تحت نظر خواهد بود تا تحقیقات ادامه یابد. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت: 'این عملیات موفق ضربه دیگری به روسیه وارد و به کسانی که به جنگ پوتین در اوکراین دامن می‌زنند یادآوری می‌کند که اجازه پنهان شدن به آنها نمی‌دهیم.

' در ویدئویی که وزارت دفاع هم‌رسان کرد نظامیان مسلح دیدیه می‌شوند که با طناب از هلیکوپتر وارد کشتی می‌شوند. ویدئوهای دیگر نشان می‌دهد که آنها در حال بازرسی کابین‌های کشتی هستند درحالی‌که افسران ماموران آژانس ملی جرایم (ان‌سی‌ای) در حال بررسی مدارک هستند. به گفته وزارت دفاع بریتانیا این ناوگان سایه با بیش از ۷۰۰ کشتی، مسئول حمل ۷۵ درصد از نفت تحریم‌شده روسیه است و شریانی حیاتی برای دولت روسیه.

وقتی دریا تاریخ را می‌بلعد؛ آیا جزیره فیلکه در خلیج فارس زیر آب می‌رود؟ نخست‌وزیر بریتانیا در ماه مارس گفته که نیروهای مسلح می‌توانند وارد 'کشتی‌های تحریم‌شده‌ای شوند که از آب‌های ما عبور می‌کنند.

' این تحریم‌ها ورود کشتی‌ها به بنادر بریتانیا را ممنوع می‌کند و همچنین شرکت‌ها و افراد بریتانیایی را از ارائه خدمات مالی، بیمه یا کارگزاری به کشتی‌هایی منع می‌کند که نفت روسیه را تأمین یا تحویل می‌دهند. بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی دریافته است که این کشتی سفر خود را پنجم ژوئن از بندر اوست-لوگا روسیه آغاز کرد و دیروز (شنبه) به کانال مانش رسیده است.

توقیف این کشتی پس از استعفای دو وزیر بر سر طرح سرمایه‌گذاری نظامی دولت بریتانیا صورت گرفت. جان هیلی پنجشنبه از سمت وزیر دفاع استعفا داد و هشدار داد که بودجه پیشنهادی کی‌یر استارمر 'بسیار کمتر' از آن چیزی است که برای محافظت از بریتانیا لازم است. لیزا ناندی، وزیر فرهنگ، به بی‌بی‌سی گفت که نخست‌وزیر 'به‌صراحت' به کابینه گفته است که 'باید پول بیشتری برای امور دفاعی پیدا کنندغ.

' و افزود که بحث‌ها در مورد طرح سرمایه‌گذاری دفاعی ادامه دارد. جیمز کارتلیج، وزیر دفاع سایه از حزب محافظه‌کار هم گفت که وزارت دفاع در چند سال آینده به ۲۸ میلیارد پوند بودجه اضافی نیاز دارد. دولت بریتانیا گفته است که درآمدهای نفتی را هدف قرار می‌دهد تا 'بودجه ماشین جنگی روسیه' را در اوکراین قطع کند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از بریتانیا به خاطر 'برداشتن این گام مهم علیه ناوگان نفتی روسیه' تشکر کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 'اروپا فوراً باید قدم‌های حقوقی برداردکه نه فقط توقیف تانکر و محدودیت‌ حمل نفت، بلکه مصادره نفتی را هم که حمل می‌کنند، ممکن کند.

' وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که این عملیات با هماهنگی نزدیک با فرانسه انجام شده است که ارتشش تاکنون چهار نفتکش روسیه را توقیف کرده است





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