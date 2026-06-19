British Man Freed on Bail After Being Arrested for Attempted Murder of 3-Year-Old

A 30-year-old man from Norfolk, England, has been arrested and released on bail after being accused of attempting to murder a 3-year-old boy. The incident occurred at Johnson's Old Herst Safari Park, where the boy was playing near the enclosure of the park's resident crocodiles.
در پی سقوط یک پسر بچه به محوطه تمساحهای باغ وحشی در انگلیس، مردی ۳۰ ساله اهل شهر نورفک این کشور به اتهام تلاش برای قتل بازداشت شد.
با این حال پلیس او را به دلیل مشکلات سلامت روان که مانع از انجام بازجویی میشده، با تودیع وثیقه آزاد کرده است. این حادثه روز پنجشنبه در باغ وحش «جانسون آف اولد هرست» رخ داد و این کودک سه ساله اهل کمبریجشر همچنان در بیمارستان در وضعیت وخیم قرار دارد. ماموران پلیس انگلیس ظهر روز پنجشنبه در پی گزارشی که نشان میداد یک پسر بچه دچار جراحات شدیدی شده است، به باغ وحش رفتند.
این کودک توسط کارکنان باغ وحش از محوطه تمساحها بیرون کشیده شد و در محل حادثه تحت درمانهای پزشکی قرار گرفت. بنابرگزارشها این پسر بچه دچار شکستگی دست و لگن شده، اما از گازگرفتگی توسط حیوانات جان سالم به در برده است. روز جمعه پلیس کمبریجشر اعلام کرد مرد متهم با این کودک خردسال نسبتی نداشته و پس از ارزیابیهای پزشکی «فاقد شرایط لازم برای بازجویی» تشخیص داده شده است.
سربازرس وریتی مککان از پلیس کمبریجشر گفت: «تحقیقات ما برای درک دقیق ابعاد و چگونگی وقوع این حادثه دردناک همچنان ادامه دارد. ما به یاد این پسر بچه و خانوادهاش هستیم و ماموران متخصص ما در این شرایط سخت به حمایت از آنها ادامه میدهند. » این مرد با تودیع وثیقه تا تاریخ ۱۸ سپتامبر آزاد شده است. پلیس روز پنجشنبه اعلام کرده بود که این کودک در جریان این حادثه «تکاندهنده» دچار جراحات و زخمهای شدیدی شده است.
براساس وبسایت این مجموعه، باغ وحش جانسون زیستگاه بیش از ۱۰۰ حیوان از جمله تمساحها، ببرهای بنگال، شیرهای آفریقایی و خرسهای تنبل است. تمساحها در یک انبار بازسازیشده نگهداری گاو نگهداری میشوند که دارای راهروهای مرتفع با حصارهای فلزی است و از بالا به استخرهای بزرگ آب که با پوشش گیاهی استوایی احاطه شدهاند، مشرف است.
این باغ وحش در بیانی که پس از حادثه روز پنجشنبه منتشر کرد، نوشت: «در پی حادثهای که امروز رخ داد به یاد این پسر بچه و خانوادهاش هستیم. به نشانه احترام به این خانواده، بخش خانه استوایی باغ وحش ما تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند. مجموعه «جانسون آف اولد هرست» یک کسبوکار کشاورزی خانوادگی است که اکنون شامل یک قصابی، فروشگاه محصولات مزرعه، چایخانه، استیکهوش و یک باغ وحش میشود.
بر اساس یکی از پستهای وبلاگ این مجموعه، تمساحها در ابتدا برای کمک به امحای ضایعات گوشت قصابی نگهداری میشدند، اما در ادامه به نقطهی آغازی برای تاسیس این باغ وحش تبدیل شدند
British Man Arrested Tried To Murder 3-Year-Old Boy Johnson's Old Herst Safari Park Crocodiles
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