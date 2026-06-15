Boeing B-52 Stratofortress crashes in California, causing massive smoke cloud

A Boeing B-52 Stratofortress, a strategic bomber used by the US Air Force, crashed in California, causing a massive smoke cloud.

یک فروند بمب افکن بی-۵۲ نیروی هوایی آمریکا اندکی پس از برخاستن از پایگاه هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرده است. پایگاه هوایی ادواردز در بیانیه ای اعلام کرد این حادثه ساعت ۱۱:۲۰ پیش از ظهر به وقت محلی رخ داده است.

این پایگاه درباره احتمال تلفات یا مصدومان حادثه اطلاعاتی منتشر نکرد، اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد ستون عظیمی از دود سیاه در آسمان برخاسته که از کیلومترها دورتر قابل مشاهده بوده است. در بیانیه پایگاه آمده است: تیم های امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و عملیات همچنان ادامه دارد. اطلاعات بیشتر به محض در دسترس قرار گرفتن منتشر خواهد شد.

سخنگوی پایگاه هوایی ادواردز نیز در پاسخ به درخواست بی‌بی‌سی برای اظهار نظر، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. بمب افکن بی-۵۲ استراتوفورترس ساخت شرکت بوئینگ از دهه ۱۹۵۰ در خدمت ارتش آمریکا بوده است. این هواپیما با لقب ‘باف’ (BUFF) شناخته می شود که مخفف عبارت ‘بزرگ، زشت و چاق’ است. تصاویر هوایی از محل حادثه، منطقه‌ای سوخته و پوشیده از دود را نشان می‌دهد که هواپیما در آن سقوط کرده است.

خبرنامه بی‌بی‌سی فارسیهمچنین تمامی مجوزهای بازدید غیرتجاری تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است تا پایگاه بتواند تمام تمرکز خود را بر عملیات امداد و واکنش اضطراری معطوف کند. بی-۵۲ یک بمب افکن راهبردی دوربرد است که در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز در عملیات بمباران مشارکت داشته است. این هواپیما قادر است تا ارتفاع ۵۰ هزار پایی پرواز کند؛ در حالی که هواپیماهای مسافربری معمولا در ارتفاع حدود ۳۵ هزار پا پرواز می کنند.

بی-۵۲ می‌تواند محموله‌ای تا ۷۰ هزار پوند حمل کند که شامل صدها بمب متعارف و ۳۲ موشک کروز هسته‌ای می‌شود. این بمب افکن همچنین قابلیت سوخت‌گیری در هوا را دارد و به همین دلیل برد عملیاتی آن عملا نامحدود محسوب می‌شود. این ویژگی در دوران جنگ سرد بخشی از ‘چتر هسته‌ای’ آمریکا را تشکیل می‌داد. خدمه بی-۵۲ معمولا شامل پنج نفر هستند: فرمانده هواپیما، خلبان، ناوبر راداری، ناوبر و افسر جنگ الکترونیک.

پایگاه هوایی ادواردز در صحرای موهاوی و در حدود ۱۶۰ کیلومتری شمال لس‌آنجلس واقع شده است؛ لس آنجلس یکی از شهرهای اصلی برگزاری جام جهانی است و تیم ملی ایران ساعتی دیگر در این شهر برای نخستین بار به میدان خواهد رفت و برابر نیوزیلند بازی خواهد کرد





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Boeing B-52 Stratofortress US Air Force California Smoke Cloud Strategic Bomber

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