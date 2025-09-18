Ağustos 2024'te Emekli Maaş Ödemelerinin Zamanlaması

Bu haber, çeşitli emeklilik fonlarının ve kuruluşlarının Ağustos 2024'te emekli ve maaş mağdurlarına ödemelerini farklı zaman dilimlerinde yapacağını bildiriyor. Özellikle sosyal güvenlik kurumu, Ağustos ayı sonuna emekli maaşlarını yatıracak ve petrol sektörü emeklilerinin maaşları zaten ödenmiştir.

Organizasyonlara ve emeklilik fonlarına göre Ağustos 2024'te emekli ve maaş mağdurlarının ödemeleri farklı bir zamanlamada gerçekleştirilecektir. Ekonomi Online'un haberine göre; zaten petrol sektörünün emeklilerinin maaşları Pazar günü 22 Ağustos'ta yatırılmış olup, diğer emeklilerin de maaşlarını Ağustos ayı son üç gününde alacaklar. Sosyal güvenlik kurumu, bu yıl başından yapılan değişikliklere göre, bu kurumsal emeklilerin maaşlarının her ayın son üç gününe ayarlandığını duyurmuştur.

Bu doğrultuda, sosyal güvenlik kurumunun emeklilerinin emeklilik aylığı Ağustos ayında 29, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde hesaplarına yatırılacak. Mustafa Salari, sosyal güvenlik kurumunun başkanı, Nisan ayı emekli maaşlarının ödenecek ancak ödenmeyen kısmının ödendiği konusunda açıklama yaptı ve, daha fazla emekli mağdurun maaşlarının ödendiğini belirtti. Daha önce planlanan medyanın verdiği haberlere göre, Nisan ayı ödenecek ödenden yaklaşık %80'i Ağustos ayı sonunda ödenecek ve yüksek gelirli emekliler hala kalan ödemeleri alacaklar. Ayrıca, daha az üzdükleri maaş ödemeleri almak isteyen yaklaşık %20'lik emeklilerin maaşları, Ağustos 2024 emekli maaşlarının ödenmesinden sonra yatırılacak ve bu grup önceliklendirme nedeniyle daha sonra ödenecek. Emeklilerin maaşları düzenli olarak ay sonundan bir gün önce yatırılır ve ay son gününe kadar devam eder. Bu nedenle, ülke emeklileri ve emekli öğretmenler 30 ve 31 Ağustos'ta maaşlarını alacaklar. Askeri emeklilerin maaşları 31 Ağustos tarihinde yatırılacak. Bu emeklilerin maaşları genellikle tek bir iş gününde tamamen ödenir.





EtemadOnline / 🏆 9. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها

Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.

Çeşitli İklim Değişiklikleri ve Güvenlik GıdaSarya Kharasanin, bir üniversite öğretim üyesi, güvenlik gıda ve iklim değişikliği etkileri konusunda konuştu. İklim değişikliği, su kıtlığı ve kırsaldan şehirlere göç gibi faktörler güvenlik gıda üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Kharasanin, su tasarruflu tarım teknikleri ve teknolojiyi kullanarak güvenlik gıda risklerini azaltabileceğimizi belirtti. Ayrıca, güvenlik gıda için acil durum planları ve su altında yetiştiricilik gibi alternatifleri de ele aldı.

ادامه مطلب »

Emekliler ve Çalışanlar Maaş Artışını Talep EdiyorEmekliler ve devlet çalışanları, artan enflasyon oranına bağlı olarak maaş artışlarının yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

ادامه مطلب »

سوراخ لایه اُزون در کوچک‌ترین اندازه خود در سال‌های اخیرسازمان جهانی هواشناسی (WMO) هم‌زمان با 'روز جهانی اُزون' اعلام کرد سوراخ اُزون در سال ۲۰۲۴ از سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ کوچک‌تر بود و حتی زیر میانگین ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ قرار گرفت.

ادامه مطلب »

همسر ناوالنی مخالف پوتین افشا کرد: نتایج دو آزمایش مسمومیت در زندان مثبت شدیولیا ناوالنایا، همسر ناوالنی، بارها دولت روسیه را به قتل سازمان‌یافته او متهم کرده است؛ اتهاماتی که کرملین آن‌ها را «بی‌اساس» توصیف کرده است. الکسی ناوالنی در ۱۶ فوریه ۲۰۲۴، در سن ۴۷ سالگی به‌طور ناگهانی در زندانی واقع در دایره قطب شمال درگذشت.

ادامه مطلب »

همسر منتقد پوتین با استناد به آزمایش‌ها می‌گوید آلکسی ناوالنی پیش از مرگ در زندان مسموم شدههمسر الکسی ناوالنی، رهبر سابق مخالف ولادیمیر پوتین که در زندان جان خود را از دست داد، می‌گوید که همسرش در سال ۲۰۲۴ در حالی که دوران محکومیت خود را در زندانی در قطب شمال می‌گذراند، با مسمومیت کشته شده است.

ادامه مطلب »