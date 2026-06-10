﻿به举措 دولت در sector لوازم خانگی و هوانوردی ایران بحران اقتصادی تشدید یافته

با تشدید بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، ۹۰ درصد شهروندان به تعمیر لوازم خانگی روی آورده‌اند. تورم در گروه لوازم خانگی به ۱۰۰ درصد رسیده و صنعت هوانوردی نیز به دلیل جنگ اخیر با减损 ناوگان هوایی و بیکاری صدها مهماندار مواجه است.

با تشدید بحران اقتصاد ی و کاهش قدرت خرید شهروندان، اکبر پازوکی رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران اعلام کرد حدود ۹۰ درصد مردم به جای خرید لوازم خانگی جدید، به تعمیر وسایل موجود روی آورده‌اند.

او در مصاحبه با پایگاه خبری دیده‌بان ایران با اشاره به افزایش قیمت لوازم خانگی و هزینه تعمیرات در سال‌های اخیر گفت: در گذشته یک کارمند می‌توانست با پس‌انداز معادل دو ماه حقوقش یک یخچال بخرید، اما اکنون برای خرید همان کالا باید بین پنج تا ده ماه حقوق خود را پس‌انداز کند در حالی که تورم مداوم باعث کاهش ارزش پس‌اندازها پیش از رسیدن به مبلغ مورد نیاز می‌شود. پازوکی همچنین از دشوارتر شدن شرایط آغاز زندگی مشترک برای زوج‌های جوان خبر داد و افزود که فشارهای اقتصادی باعث شده فهرست جهیزیه به چند قلم کالای ضروری محدود شود.

پایگاه خبری اکوایران در ۱۹ خرداد با استناد به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران گزارش داد تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه لوازم خانگی و مبلمان در اردیبهشت‌ماه به حدود ۱۰۰ درصد رسید و تورم ماهانه این گروه ۱۶.۱ درصد ثبت کرد. دیده‌بان ایران نوشت که عوامل اقتصادی از جمله تحریم‌ها، بی‌ثباتی ارزی، رشد هزینه‌های تولید و افت توان خرید مردم، صنعت لوازم خانگی کشور را در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه کرده است.

پازوکی خواستار حمایت دولت از تولیدکنندگان لوازم خانگی شد و هشدار داد که اختصاص منابع مالی بدون نظارت موثر و دقیق نتیجه مطلوبی ندارد. او همچنین گفت وجود حدود هزار تولیدکننده لوازم خانگی در کشور درحالی‌که حتی یک برند ملی قدرتمند برای حضور در بازارهای صادراتی شکل نگرفته، قابل توجیه نیست. تغییرات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه مانند مس و آلومینیوم نیز به تولیدکنندگان اجازه نمی‌دهد در مسیر برنامه‌ریزی بلندمدت و انعقاد قراردادهای پایدار گام بردارند.

در حوزه هوانوردی، خبرگزاری ایلنا گزارش داد حدود ۴۰۰ نفر از ۱۵۰۰ مهماندار شاغل در شرکت‌های هواپیمایی مستقر در تهران به دنبال تحولات مرتبط با جنگ اخیر شغل خود را از دست داده‌اند. حملات نظامی به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های هوانوردی و آسیب به بخش قابل‌توجهی از هواپیماهای مسافربری از عوامل اصلی بحران در این صنعت هستند.

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی برخی گزارش‌ها را تکذیب کرد و گفت بر اساس برآوردهای واقع‌بینانه تعداد هواپیماهایی که دچار آسیب جدی شده‌اند حداکثر حدود ۲۰ فروند بوده است. او اضافه کرد ناوگان هوایی کشور از حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ فروند تشکیل شده که از این تعداد نزدیک به ۱۵۰ فروند فعال و باقی به دلیل نقض فنی زمین‌گیر هستند.

محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس گفته بود حدود ۵۰ فروند هواپیما از ناوگان هوایی در جنگ دچار آسیب شد که از این میان حدود ۱۰ فروند با اصابت مستقیم موشک‌ها منهدم شدند. ایلنا گزارش داد که شمار زیادی از مهمانداران اخراج‌شده از نیروهای جوان، تحصیل‌کرده و مسلط به زبان‌های خارجی هستند که دوره‌های تخصصی و پرهزینه مرتبط با ایمنی و خدمات پرواز را گذرانده‌اند.

حذف این نیروهای آموزش‌دیده می‌تواند به از دست رفتن سرمایه انسانی و تخصصی این بخش منجر شود. یک مهماندار گفت مهمانداران دوره‌های آموزشی تخصصی و آزمون‌های سختی را می‌گذرانند اما با کاهش تعداد پروازها قرارداد بسیاری از همکاران تمدید نشد و سازوکار حمایتی مشخصی برای امنیت شغلی یا بازگرداندن به کار وجود ندارد.

ایلنا با انتقاد از هدررفت سرمایه‌های انسانی آموزش‌دیده و نبود چتر حمایتی مناسب و بیمه بیکاری کارآمد افزود بسیاری از مهمانداران پس از بیکاری ناگهانی برای تامین هزینه‌های زندگی خود در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مشغول به کار شده‌اند. افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش فرصت‌های شغلی شرایط اقتصادی خانوارها را دشوارتر کرده و نگرانی‌ها درباره آینده بازار کار و وضعیت معیشت شهروندان را تشدید کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد در صورت تداوم روند افزایشی تورم و ثابت ماندن حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، تمام دریافتی در ماه‌های آینده صرف ت اقلام خوراکی خواهد شد





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تورم لوازم خانگی بحران اقتصادی هوانوردی بیکاری

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