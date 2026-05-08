American Military Presence in Europe

The United States has a significant military presence in Europe, with over 80,000 American soldiers stationed in various bases across the continent. This presence has been crucial for maintaining security in the region since the end of World War II. The US military is primarily stationed in Germany, Italy, the UK, and Poland, with Germany being the primary hub for US forces in Europe.

ایالات متحده حضور نظامی گسترده‌ای در اروپا دارد. این قاره میزبان ده‌ها پایگاه نظامی آمریکایی است که بر پایه داده‌های منتشرشده از سوی چند مرکز پژوهشی و مطالعات امنیتی، بیش از ۸۰ هزار سرباز آمریکایی در آنها حضور دارند.

حضور نیروهای آمریکایی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم یکی از ستون‌های امنیت این قاره بوده است. این نیروها عمدتا در آلمان، ایتالیا، بریتانیا و لهستان حضور دارند. برآوردهای فرماندهی نظامی آمریکا در اروپا نشان می‌دهد که شمار نظامیان آمریکایی در اروپا در آغاز سال ۲۰۲۵ حدود ۸۴ هزار نفر بوده است. به گزارش مرکز پژوهشی شورای روابط خارجی، این رقم بسته به اعزام‌های دوره‌ای نیروها و برگزاری رزمایش‌ها تغییر می‌کند.

به گفته همین مرکز، شمار نظامیان آمریکایی در جریان جنگ اوکراین و در پی اعزام نیروهای کمکی به کشورهای شرق اروپا، به حدود ۷۵ تا ۱۰۵ هزار نفر افزایش یافت. آلمان کانون اصلی حضور نظامی آمریکا در اروپا به شمار می‌رود. پایگاه هوایی رامشتاین، بزرگ‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خارج از خاک این کشور، و یک مرکز عملیات هوایی وابسته به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در خاک آلمان قرار دارند.

مقر فرماندهی نظامی آمریکا در اروپا در شهر اشتوتگارت آلمان قرار دارد. مقر فرماندهی ارتش آمریکا در اروپا و آفریقا نیز در ویسبادن مستقر است. افزون بر این، برخی از مراکز اصلی آموزش نظامی در شهرهای آلمان از جمله گرافنور و هوهنفلس قرار دارند. شمار نظامیان آمریکایی در آلمان حدود ۳۸ هزار نفر برآورد می‌شود.

افزون بر آنها، ده‌ها هزار کارمند غیرنظامی و اعضای خانواده نظامیان و کارکنان غیرنظامی نیز در این کشور حضور دارند. ده‌ها پایگاه نظامی آمریکا در اروپا وجود دارد. ایتالیا از نظر شمار پایگاه‌ها، سربازان و کارکنان وابسته به ارتش آمریکا در خاک خود، در جایگاه دوم قرار دارد. در ایتالیا پنج پایگاه نظامی آمریکا وجود دارد.

از جمله پایگاه هوایی آویانو که هم برای ایالات متحده و هم برای ایتالیا اهمیت راهبردی زیادی دارد و حدود ۸۵۰۰ سرباز آمریکایی در آن حضور دارند. این پایگاه در شمال ایتالیا و در فاصله ۸۰ کیلومتری ونیز قرار دارد و یکی از مهم‌ترین تاسیسات نظامی وابسته به ناتو به شمار می‌رود.

ایتالیا همچنین میزبان چند پایگاه و مرکز نظامی آمریکایی دیگر است، از جمله کمپ داربی و کمپ ادرل در شهر ویچنزا، پایگاه هوایی-دریایی سیگونلا در سیسیل و فرماندهی نیروی دریایی در ناپل. بریتانیا برای ایالات متحده اهمیت راهبردی زیادی دارد و به همین دلیل، آمریکا برای بهره‌گیری از جایگاه امنیتی و نظامی این کشور، شماری از پایگاه‌های نظامی خود را در خاک بریتانیا حفظ کرده است. بریتانیا به‌عنوان یک شریک راهبردی دیرینه، میزبان چند پایگاه نظامی آمریکایی است.

از جمله پایگاه لیکن‌هیث، وابسته به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، که محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی اف-۳۵ است. پایگاه هوایی میلدنهال، وابسته به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، نیز در این کشور قرار دارد و برای عملیات هوایی و پشتیبانی لجستیکی استفاده می‌شود. همچنین پایگاه فیرفورد وابسته به نیروی هوایی سلطنتی وجود دارد که هنگام نیاز، به‌عنوان پایگاهی برای به‌کارگیری بمب‌افکن‌های راهبردی استفاده می‌شود. این پایگاه‌ها به‌طور کلی در عملیات بازدارندگی هسته‌ای ناتو به کار می‌روند.

در لهستان نیز چند پایگاه و مرکز نظامی آمریکا قرار دارد. از جمله پایگاه دفاع موشکی ردزیکوو در شمال این کشور که در نوامبر ۲۰۲۴ رسما به‌عنوان نخستین پایگاه دائمی آمریکا در لهستان افتتاح شد و بخشی از سامانه سپر دفاع موشکی بالستیک ناتو به شمار می‌رود. کمپ کوشیوشکو در لهستان، محل استقرار بخشی از فرماندهی سپاه پنجم ارتش آمریکا در اروپا است.

پایگاه پوویدز نیز یکی از مراکز اصلی پشتیبانی لجستیکی و نگهداری تجهیزات نظامی آمریکا و ناتو در لهستان به شمار می‌رود. پایگاه هوایی لاسک هم در خاک لهستان قرار دارد و میزبان یگان‌های نیروی هوایی آمریکا و جنگنده‌های اف-۱۶ است. آمریکا علاوه بر این، چند مرکز عملیاتی دیگر نیز در لهستان دارد، از جمله مراکزی در اسکویژینا و بولسواویتس که برای حضور و واکنش سریع‌تر نیروها در منطقه استفاده می‌شوند.

برای تکمیل تصویر پایگاه‌های آمریکا در اروپا، باید به پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه نیز اشاره کرد. این پایگاه یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی برای نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و منطقه مدیترانه به شمار می‌رود و میزبان نیروهای هوایی آمریکا و واحدهایی است که از عملیات نظامی پشتیبانی می‌کنند. نیروهای آمریکایی در اروپا ماموریت‌های متنوعی بر عهده دارند، از دفاع و بازدارندگی در مناطق حساس گرفته تا پشتیبانی لجستیکی و آموزش نیروهای کشورهای متحد.

به گزارش وب‌سایت مرکز پژوهشی شورای روابط خارجی، نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی بوشل آلمان، مدیریت ۱۰ تا ۲۰ بمب هسته‌ای بی-۶۱ را بر عهده دارند که در این پایگاه نگهداری می‌شود. در چارچوب برنامه شراکت ایالتی گارد ملی آمریکا با کشورهای اروپایی، نیروهای گارد ملی ایالت پنسیلوانیا با نیروهای مسلح لیتوانی رزمایش‌های مشترک برگزار می‌کنند. همچنین شماری از نیروهای گروه دهم نیروهای ویژه هوابرد آمریکا، نیروهای اوکراینی را برای انجام ماموریت‌های عملیات ویژه آموزش می‌دهند.

این آموزش‌ها عمدتا در آلمان انجام می‌شود. ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری به اوکراین کمک نظامی کرده است؛ کمک‌هایی که شامل حجم زیادی سلاح و تجهیزات برای تقویت توان دفاعی این کشور می‌شود





