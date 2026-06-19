18 نفر در حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان جان خود را از دست دادند

ارتش اسرائیل بامداد امروز چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد که در نتیجه آن دست‌کم 18 نفر کشته شدند. حملات به محله الجامعه در شهر النبطیه و مناطق کفرجوز و حاروف 8 نفر جان باختند. همچنین حمله به منطقه الاشعمیه میان شهرک‌های شرقیه و دویر 4 کشته بر جای گذاشت. در حمله‌ای دیگر به شهرک کفرصیر 3 نفر و در حمله یک پهپاد اسرائیلی به یک موتورسیکلت در نزدیکی دویر نیز یک نفر کشته شد. ارتش اسرائیل مدعی شد زیرساخت‌ها و نیروهای حزب‌الله را هدف قرار داده است. این حملات در حالی انجام می‌شود که آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل که از 17 مه به مدت 45 روز تمدید شده بود، همچنان به‌طور رسمی برقرار است. همچنین توافق 14 ماده‌ای میان ایران و آمریکا که با میانجیگری پاکستان حاصل شده و از 18 ژوئن اجرایی شده است، بر پایان درگیری‌ها در منطقه از جمله لبنان تاکید دارد. سی‌ان‌ان: ایران خواستار پایان درگیری‌ها در لبنان پیش از آغاز مذاکره با آمریکا شده است

در ادامه حملات ارتش اسرائیل به لبنان با وجود آتش‌بس و توافق اخیر ایران و آمریکا، 18 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، ارتش اسرائیل بامداد امروز چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد که در نتیجه آن دست‌کم 18 نفر کشته شدند.

در حملات هوایی به محله الجامعه در شهر النبطیه و مناطق کفرجوز و حاروف 8 نفر جان باختند. همچنین حمله به منطقه الاشعمیه میان شهرک‌های شرقیه و دویر 4 کشته بر جای گذاشت. در حمله‌ای دیگر به شهرک کفرصیر 3 نفر و در حمله یک پهپاد اسرائیلی به یک موتورسیکلت در نزدیکی دویر نیز یک نفر کشته شد.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات خود به جنوب لبنان را ادامه داده و مدعی شد زیرساخت‌ها و نیروهای حزب‌الله را هدف قرار داده است. این حملات در حالی انجام می‌شود که آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل که از 17 مه به مدت 45 روز تمدید شده بود، همچنان به‌طور رسمی برقرار است.

همچنین توافق 14 ماده‌ای میان ایران و آمریکا که با میانجیگری پاکستان حاصل شده و از 18 ژوئن اجرایی شده است، بر پایان درگیری‌ها در منطقه از جمله لبنان تاکید دارد. سی‌ان‌ان: ایران خواستار پایان درگیری‌ها در لبنان پیش از آغاز مذاکره با آمریکا شده اس





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Lebanon Attacks Deaths Truce Iran US Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce Truce T

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵نزول قیمت در بازار طلا و سکه متوقف شد و قیمت‌ها شیب صعودی به خود گرفتند. قیمت هر اونس طلای جهانی به ۴ هزار و ۳۱۰ دلار و قیمت دلار به ۱۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۶ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان، هر قطعه سکه امامی به ۱۶۵ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، هر قطعه سکه بهار آزادی به ۱۶۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی به ۸۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و ربع سکنه بهار آزادی به ۴۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان افزایش یافت.

Read more »

Iran Nuclear Deal: Key Points and ReactionsThe Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) is a landmark agreement between Iran and the P5+1 (the five permanent members of the UN Security Council plus Germany) that aims to prevent Iran from developing nuclear weapons. The deal was reached after 18 months of negotiations and was signed on July 14, 2015. The agreement is based on three main pillars: Iran will only benefit economically if it fulfills its commitments, the agreement is a performance-based agreement, and Iran will only be eligible for the benefits if it complies with its obligations. The deal also includes a mechanism for monitoring and verification, with regular inspections by the International Atomic Energy Agency (IAEA). The agreement aims to prevent Iran from developing nuclear weapons, but it does not guarantee that Iran will not pursue nuclear technology for peaceful purposes. The deal has been met with mixed reactions, with some praising it as a significant step towards preventing a nuclear arms race in the Middle East, while others have criticized it for not going far enough and not addressing Iran's broader regional ambitions.

Read more »

ویدیوها. جشن هواداران؛ مکزیک نخستین تیم صعودکننده به مرحله حذفی جام جهانیویدیوها. هزاران هوادار شادمان مکزیک ۱۸ ژوئن در سراسر کشور جشن گرفتند، پس از آنکه تیمشان با پیروزی ۱ بر صفر مقابل کره جنوبی به عنوان نخستین تیم راهی مرحله حذفی جام‌جهانی شد.

Read more »

Israel-Hezbollah Attacks in Lebanon: At Least 18 Killed, 4 Israeli Forces Killed in AttacksThe text reports on the ongoing conflict between Israel and Hezbollah in Lebanon, with casualties on both sides. The article mentions the recent agreement between Iran and the US and the US President's call for a ceasefire in Lebanon, but the attacks continue.

Read more »

ویدیوها. حملات هوایی لبنان ۱۸ نفر را کشت؛ ساکنان روستاهای جنوب می‌گریزندویدیوها. لبنان اعلام کرد ۱۹ ژوئن بر اثر حملات هوایی اسرائیل به چند منطقه در جنوب و شرق کشور ۱۸ نفر کشته شدند؛ رویدادی که تداوم ابتکار صلح منطقه‌ای اعلام‌شده در اوایل هفته را زیر سوال برده است.

Read more »

ادامه حملات گسترده اسرائیل به جنوب لبنان و افزایش شهداارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که به حمله به افراد و زیرساخت‌های وابسته به حزب‌الله در جنوب لبنان ادامه می‌دهد. این حملات هوایی و توپخانه‌ای مناطق مختلفی از جمله شهرک‌های تول، حبوش، الدویر، دِیر الزهرانی، بلاط، جبل الرفیع، سجد و الجبور را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها حداقل ۱۸ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شده‌اند. در تحولی دیگر وزیر خارجه ایران از مسئولیت آمریکا برای پایان جنگ در لبنان بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده با آمریکا نام برده است.

Read more »