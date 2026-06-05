Cutis شدن حکم قصاص در پرونده قتل خیابانی جنوب تهران

درگیری خیابانی که به قتل یک جوان در جنوب تهران منجر شد، پس از هشت سال رسیدگی قضایی به مرحله اجرای قصاص نفس رسید. متهم با چاقو به قتل یک جوان در جریان درگیری دست یافته و پس از تایید ح کمر دیوان عالی، آماده اجرا است.
در پی قطعی شدن حکم قصاص ، مردی که در جریان درگیری خیابانی با چاقو جوانی را به قتل رسانده، در مرحلهای از اجرای حکم به چوبهدار رسیده است.
این پرونده مربوط به شهریور ۱۳۹۸ و یکی از محلههای جنوب تهران است. ماجرا با توقف طولانی مرد جوانی در خیابان آغاز شد که موجب نگرansi ساکنان شد. یکی از اهالی به او رفته و دلیل حضور طولانیاش را پرسید. مشاجره لفظی بین دو طرف شروع و به درگیری فیزیکی کشیده شد.
در این بین، برادر مرد معترض حاضر شد و چاقویی که در دست او بود به زمین افتاد. متهم همان لحظه چاقو را برداشت و به جوان معترض ضربه زد. مجروح با وجود انتقال به مرکز درمانی جان خود را از دست داد و پرونده قتل تشکیل شد. پس از تحقیق پلیس، متهم شناسایی و بازداشت شد.
پرونده به دادگاه کیفری تهران فرستاده شد و اولیای دم مقتول درخواست قصاص کردند. قضات با بررسی مدارک، ارتکاب قتل را محرز دانستند و حکم قصاص نفس صادر شد. این حکم پس از تایید دیوان عالی قطعیت یافت. اکنون پرونده برای اجرا به شعبه دوم اجرای احکام ارسال شده است.
حدود هشت سال پس از وقوع حادثه، محکوم در آستانه اجرای حکم قرار دارد
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