پیروزی ۳ بر یک فرانسه بر سنگال در جام جهانی ۲۰۲۶

در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی فوتبال فرانسه با برتری ۳ بر یک بر سنگال قهرمان آفریقا پیروز شد. امباپه دو تا از گل‌های تیم ملی را به ثمر رساند و بارکولا نیز در این بازی گلزنی کرد.

به گزارش مشرق، درcontinue مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله گروهی از ساعت ۲۲:۳۰ تیم ملی فوتبال فرانسه در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برابر سنگال قهرمان آفریقا قرار گرفت.

در نهایت این بازی با برتری ۳ بر یک خروس‌ها به پایان رسید. لحظات حساس بازی: دقیقه ۲۵: در اولین موقعیت جدی بازی جکسون از سمت چپ حرکت کرد و پس از ورود به محوطه جریمه فرانسه ضربه‌اش را زد که با بدشانسی به تیرک عمودی خورد و با برخورد به مانیان به اوت رفت. دقیقه ۳۰: سار در پشت محوطه جریمه فرانسه صاحب توپ شد اما ضربه‌اش از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۶۶: بعد از چند صحنه پاس تماشایی اولیسه در محوطه جریمه به کیلیان امباپه رسید و ستاره فرانسوی بالاخره قفل دروازه سنگال را شکست. دقیقه ۸۲: بردی بارکولا در حالی که تنها چند دقیقه از ورودش به زمین نگذشته بود با پاس تماشایی رابیو با مندی تک به تک شد و موفق شد گل دوم فرانسه را وارد دروازه سنگال کند.

دقیقه ۹۰+۵: ابراهیم مایه با کنار زدن تئو هرناندز از زاویه بسته توانست یکی از گل‌های خورده سنگال را جبران کند. دقیقه ۹۰+۶: در حالی که سنگال به دنبال کشاندن بازی به تساوی بود ام‌باپه با یک شلیک تماشایی گل سوم فرانسه را به ثمر رساند تا آب پاکی را بر پیکره شیرهای ترانکا بریزد.

ترکیب ابتدایی: فرانسه: مانیان، کنده، اوپامکانو، سالیبا، هرناندز، شوامنی، رابیو، دوئه، دمبله، اولیسه، امباپه سنگال: مندی، دیاتا، کولیبالی، نیاخانه، دیوف، کامارا، گانا گیه، گیه، سار، جکسون، مان





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