طرح جدید خانه دار شدن توسط شهرداری تهران رونمایی شد

با توجه به اینکه خانه دار شدن در حال حاضر برای تهرانیها آرزو شده است، شهرداری از طرح جدید خانه دار شدن رونمایی کرد. عرضه آزمایشی خانه ریز در تهران آغاز شد.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران نوید خاصه باف میگوید که از این ماه کار بهصورت گسترده از طریق سامانه شهرزاد آغاز میشود. از سال گذشته طرح عرضه خانه به صورت صدم متری کلید خورد، با این کار سرمایههای خرد به فعالیتهای مولد و تسهیل خانه دارشدن شهروندان منجر میشود و در این طرح، افراد قادر خواهند بود حداقل معادل منافع یک صدم مترمربع از یک ملک مشخص را خریداری کنند.
قیمت خانه ریز قیمت معادل میانگین کل آن ملک است و افراد میتوانند از چندسانتی متر تا کل واحد را خریداری کنند. مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهر تهران میگوید که قیمت گذاری برای این املاک توسط کارشناس رسمی و در رزو تحویل ملک انجام و به مزایده گذاشته میشود ، در واقع خانه ریز، سرمایهگذاری سانتیمتری بر یک ملک مشخص است.
فروش متری مسکن در گذشته آغاز شد اما به نتیجه نرسید و داراییهای اندک مردم به سمت دلار و طلا رفت. کارشناس مسکن هدی کلانتری says that مسکن کالای سرمایهای نیست و بیشتر مصرفی است و باید برای خانه دار شدن 6 دنگ برنامه ریزی کرد.
کارشناس مسکن دیگر امیر رستمیان باتوجه به اینکه خرید یک خانه حدود 100 سال برای یک کارمند طول میکشد says that وقتی توان خرید نیست , سرمایه اندک را می توان به این سمت سوق داد و فرد چند سال که بگذرد می توانند بخشی از خانه را از آن خود کند. کارشناسان میگویند که باتوجه به تورم شدید مسکن بهترین راه برای خانه دار شدن این است که پولهای خرد وارد چرخه مسکن شود، ولو برای خرید یک متر.
همچنین باید شرایطی را فراهم کرد که افراد هر زمان که خواستند بتوانند با قیمت روز سهم خود را بفروشند
