معاون وزیر کشور گفت: ۶۰ درصد از مردم امید به بهبود شرایط آینده ندارند، اما تحولات اجتماعی میتواند به سرعت بر احساس انسجام، دلبستگی و همبستگی اجتماعی اثر بگذارد. وی افزود: در شرایط خاص، بسیاری از ناراحتیها و فاصلهها کنار میرود و انسجام اجتماعی افزایش مییابد.
معاون وزیر کشور گفت: ۶۰ درصد از مردم امید به بهبود شرایط آینده ندارند، اما تحولات اجتماعی میتواند به سرعت بر احساس انسجام، دلبستگی و همبستگی اجتماعی اثر بگذارد.
وی افزود: در شرایط خاص، بسیاری از ناراحتیها و فاصلهها کنار میرود و انسجام اجتماعی افزایش مییابد. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین گفت: در یک دهه گذشته، شاخص سرمایه اجتماعی کاهش یافته است و این عدد در سال ۱۳۹۴ حدود ۴۳.۵ بوده و تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۶.۶ کاهش پیدا کرده است. وی تصریح کرد: کاهش سرمایه اجتماعی در سطح کلان بیش از سطوح میانی و خرد بوده است.
معاون وزیر کشور همچنین اشاره کرد: حدود ۶۴ درصد مردم احساس تعلق اجتماعی داشتهاند که این عدد نسبت به پیمایش قبلی حدود ۲۰ درصد افزایش نشان میدهد. این موضوع یک ثروت و سرمایه بسیار ارزشمند برای کشور است و باید در سیاستگذاریهای اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: حدود ۲۵ درصد مردم احساس عدالت و برابری دارند و معنای این عدد آن است که بخش قابل توجهی از جامعه احساس میکند در فضایی همراه با تبعیض و نابرابری زندگی میکند. وی همچنین گفت: حدود ۷۶ درصد و یا سهچهارم مردم به ایرانی بودن خود افتخار میکنند و این عدد، عدد قابل توجه و امیدوارکنندهای است.
معاون وزیر کشور همچنین تأکید کرد: یکی از مسائل مهم در حوزه اجتماعی این است که مراقبت کنیم دو قطبی سازی در کشور ایجاد نشود، در واقع گروههای مردمی در جامعه به جبهههای مختلف و مقابل یکدیگر تقسیم نشوند. وی افزود: در پدیدههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، وجود دیدگاهها و قرائتهای مختلف طبیعی است و باید زمینه ابراز این دیدگاهها در آرامش کامل فراهم باشد
معاون وزیر کشور، امید به بهبود شرایط آینده، سرمایه