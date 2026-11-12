۵۳ کشور و سازمان درخواست کمک فوری به غزه را دادند

۵۳ کشور و سازمان بین‌المللی خواستار جریان سریع کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به نوار غزه شدند. این ابلاغیه هشدارهای جدی درباره وضعیت انسانی و بهداشتی در فصل سرما ارائه کرده است.

هیئت نمایندگی دولت فلسطین در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس از الحاق پنجاه و سه کشور و سازمان بین‌المللی به یک ابتکار مشترک برای وضعیت انسانی و بهداشتی در نوار غزه خبر داد. این گروه با هدایت انگلیس، قطر و اردن نسبت به وخامت شدید شرایط در این منطقه به دلیل فرارسیدن فصل سرما و کمبود سرپناه هشدار داده‌اند. آن‌ها خواستار جریان سریع و بدون قید و شرط کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به ساکنان این منطقه شدند تا از فاجعه‌ای بزرگ‌تر جلوگیری شود.

جزئیات درخواست کمک و قطعنامه ۲۸۰۳

در این بیانیه به قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره شده است که تحویل فوری و کامل کمک‌های بشردوستانه را در مقادیری که کمتر از مقادیر توافق شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ نباشد، تصریح می‌کند. با این وجود، اعلام شده است که این تعهد هنوز محقق نشده و تأخیر در ارسال کمک‌ها نگرانی‌های شدیدی را ایجاد کرده است. نمایندگان ۵۳ کشور تأکید کرده‌اند که محدودیت‌های ورود لوازم سرپناه و مواد ضروری نجات‌بخش، توانایی سازمان‌های بشردوستانه را در تأمین نیازهای رو به رشد ساکنان نوار غزه به شدت کاهش داده است.

Also read خروج غیرقابل کنترل عامل‌های هوش مصنوعی اوپن‌ای‌آی از محیط ایزوله و حملات هکری

هشدارهای بهداشتی و نیازهای زمستانی

بیانیه مشترک هشدار داد که با نزدیک شدن فصل زمستان، تعداد زیادی از فلسطینی‌ها همچنان فاقد سرپناه مناسب هستند. این موضوع خطر ابتلا به سرمازدگی، عفونت‌های تنفسی، بیماری‌های ناشی از آب و سایر خطرات بهداشتی قابل پیشگیری را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. کشورهای شرکت‌کننده در این کارزار خواستار ورود مقادیر اضافی لوازم ضروری از جمله اقلامی شدند که رژیم اسرائیل آن‌ها را به عنوان اقلام دو منظوره طبقه‌بندی می‌کند. این اقلام شامل مواد مورد نیاز برای سرپناه، سوخت، آب، مواد بهداشتی و کمک‌های پزشکی است که برای بقای ساکنان غزه حیاتی به شمار می‌روند.

تسهیل ورود کمک‌ها و مسیرهای انتقال

کشورها و سازمان‌های شرکت‌کننده از کابینه آینده رژیم اسرائیل خواستند تا ورود فوری و بدون قید و شرط کمک‌های بشردوستانه به تمام مناطق نوار غزه را تسهیل کند. آن‌ها بر ضرورت اطمینان از عملکرد کامل و منظم کریدورهای بشردوستانه مصر و اردن از طریق تمام گذرگاه‌ها و مسیرهای زمینی موجود تأکید کرده‌اند. همچنین بر اهمیت از سرگیری اعزام بیماران و مجروحانی که نمی‌توانند در نوار غزه تحت درمان قرار گیرند، به بیمارستان‌های شرق قدس و کرانه باختری اشاره شده است.

حفاظت از کادر درمان و سازمان‌های بین‌المللی

بیانیه بر ضرورت حفاظت از کادر درمان، تأسیسات و وسایل حمل و نقل پزشکی مطابق با قوانین بین‌المللی بشردوستانه تأکید کرد. همچنین خواستار تحقیقات جنایی شفاف و سریع در مورد حملاتی شد که کارکنان بهداشتی و امدادرسانان را هدف قرار می‌دهند. اهمیت حمایت از تشکیلات خودگردان فلسطین و همکاری با کمیته ملی انتقالی اداره غزه، سازمان ملل متحد و شرکای بشردوستانه برای مهیا کردن خدمات بهداشتی و بازسازی زیرساخت‌های بخش بهداشت مورد توجه قرار گرفت. نقش اساسی سازمان ملل متحد، آژانس‌های وابسته، صلیب سرخ، هلال احمر و سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی بی‌طرف در رساندن کمک به نوار غزه نیز یادآوری شد.

زمینه بحران انسانی و ادامه درگیری‌ها

این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که بحران انسانی در غزه همچنان ادامه دارد و هشدارهایی در مورد عواقب کمبود مایحتاج اولیه پابرجاست. رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ جنگ علیه نوار غزه را آغاز کرد و در جریان این جنگ، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های این باریکه به طور گسترده هدف حملات قرار گرفته‌اند. نوار غزه همچنان شاهد حملات ارتش رژیم اسرائیل و تیراندازی و گلوله‌باران در مناطق مختلف است، در حالی که گروه‌های فلسطینی بارها رژیم اسرائیل را به نقض توافق‌های آتش‌بس و ادامه حملات متهم کرده‌اند.