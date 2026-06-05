۴۹ نفر از مسافران کامیون در نیجر جان خود را از دست دادند

مقامات جمهوری نیجر اعلام کردند ۴۹ نفر از مسافران یک کامیون پس از خراب شدن و توقف آن در منطقهای دورافتاده از صحرای بزرگ آفریقا در شمال این کشور، بر اثر تشنگی جان خود را از دست دادهاند. تنها دو نفر از سرنشینان کامیون جان سالم به در بردند و با پای پیاده از بیابان به سمت آساماکا رفتند و در آنجا مقامات را مطلع کردند.
این گروه در حال بازگشت از یک مراسم آیینی از کشور مالی بودند که در بین راه، ذخیره آب آنها تمام شد و در بیش از ۸۰ کیلومتری غرب «آساماکا»، یک نقطه مرزی مهم بین نیجر و الجزایر، سرگردان شدند.
مقامات جمهوری نیجر اعلام کردند ۴۹ نفر از مسافران یک کامیون پس از خراب شدن و توقف آن در منطقهای دورافتاده از صحرای بزرگ آفریقا در شمال این کشور، بر اثر تشنگی جان خود را از دست دادهاند. تنها دو نفر از سرنشینان کامیون جان سالم به در بردند و با پای پیاده از بیابان به سمت آساماکا رفتند و در آنجا مقامات را مطلع کردند
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