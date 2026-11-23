آمار رسمی مسمومیت‌های الکلی نیشابور در دوم آذرماه به ۱۹۱ نفر رسید. چهار کشته و چهار مرگ مغزی ثبت شده و ۳ متهم بازداشت شدند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور آخرین آمار دقیق از بحران مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی را در این شهر تشریح کرد. بر اساس داده‌های ثبت‌شده تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه دوم آذرماه، تعداد افراد بستری و تحت درمان به ۱۹۱ نفر افزایش یافته است. این رویداد نگران‌کننده منجر به فوت چهار نفر و ثبت چهار مورد مرگ مغزی در میان بیماران شده است.

جزئیات دقیق وضعیت پزشکی بیماران

سید میلاد تقدیسی حیدریان با ارائه تفکیک کامل وضعیت سلامت مسمومان اعلام کرد که ۹۵ نفر از کل پذیرفته‌شدگان همچنان در مراکز درمانی نیشابور بستری هستند و تحت نظارت شدید پزشکی قرار دارند. همچنین ۶۲ نفر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه و بهبود حال عمومی، از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده فشار قابل توجه بر سیستم درمانی منطقه است که نیازمند مدیریت فوری است.

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برای تأمین نیازهای تخصصی‌تر برخی بیماران بدحال، فرآیند انتقال به مراکز درمانی مجهزتر در شهرهای همجوار آغاز شده است. از مجموع کل بیماران، ۳۴ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز مشهد و سبزوار اعزام شده‌اند. در این میان ۲۶ نفر به مشهد و ۸ نفر به سبزوار منتقل شده‌اند تا تحت مراقبت‌های پیشرفته‌تری قرار گیرند.

توزیع آماری تلفات و موارد بحرانی

آمار تلفات و موارد آسیب‌دیده جدی، نشان‌دهنده شدت پیامدهای مصرف این مواد است. چهار نفر از افرادی که با علائم اولیه مسمومیت به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند، جان خود را از دست داده‌اند. علاوه بر این، وضعیت چهار بیمار دیگر به مرحله مرگ مغزی رسیده که نیازمند پیگیری‌های حقوقی و پزشکی خاص است.

تأکید بر پیگیری مستمر روند درمان افراد بستری‌شده در مراکز درمانی نیشابور نشان می‌دهد که وضعیت برخی بیماران همچنان حاد و نیازمند مراقبت‌های ویژه است. سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تأکید کرد که تمام تلاش کادر درمان بر ثبات وضعیت بیماران و جلوگیری از تشدید عوارض است.

تجهیزات پزشکی و هماهنگی ستاد بحران

محمدرضا مراد قلی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور، از نشست فوری ستاد بحران شهرستان از ساعات اولیه وقوع حادثه خبر داد. این ستاد با هدف بررسی ابعاد مسمومیت‌های اخیر و ارزیابی ظرفیت مراکز درمانی تشکیل شد. هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی برای مدیریت شرایط بحرانی، از دیگر اولویت‌های این نشست بود.

با توجه به محدودیت ظرفیت بیمارستان‌های شهرستان و احتمال مراجعات درمانی دیگر، ضروری است ظرفیت سایر بخش‌ها برای پشتیبانی از بیمارستان‌ها پیش‌بینی شود. غزاله دوست‌پرست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، اعلام کرد که با اقدامات انجام‌شده توسط معاونت‌های توسعه و غذا و دارو، تمامی تجهیزات، داروها و ملزومات مورد نیاز تأمین شده است.

اعتبارات لازم برای تأمین نیازهای بیمارستان‌ها، به‌ویژه بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور، به دستور معاونت درمان اختصاص یافته است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تأکید کرد که تمامی امکانات برای ارائه خدمات درمانی به مسمومان پیش‌بینی شده تا خللی در فرآیند درمان ایجاد نشود.

اقدامات قضایی و دستگیری متهمان

دادستان عمومی نیشابور از پیگیری جدی ابعاد قضایی و امنیتی این پرونده خبر داد. سه نفر در ارتباط با این پرونده مسمومیت‌ها دستگیر شده‌اند. بررسی منشأ مشروبات کشف‌شده و نحوه توزیع آن‌ها در دستور کار مراجع اطلاعاتی و انتظامی قرار دارد.

رابطه احتمالی این مواد با موارد مسمومیت و فوتی‌های گزارش‌شده، محور اصلی تحقیقات قضایی است. این اقدامات نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی و قضایی با جدیت تمام در حال شناسایی چرخه توزیع و فروش این مواد مضر هستند.