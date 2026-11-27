فریده حسن‌زاده، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از رسیدن آمار مسمومان الکلی به ۱۴۹ نفر و کشته شدن ۱۰ نفر خبر داد. بررسی آمار شهرستانی بندرعباس و میناب.

فریده حسن‌زاده ، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، رسماً از افزایش تعداد مبتلایان به مسمومیت‌های ناشی از مصرف الکل در این استان خبر داد. بر اساس اعلام رسمی وی، تا ساعت ۲۱ روز جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵، تعداد کل مراجعین به مراکز درمانی به دلیل مصرف این مواد مخرب، به ۱۴۹ نفر رسیده است. این آمار نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در حوزه سلامت عمومی در استان هرمزگان است که نیازمند توجه جدی نهادهای مسئول و مردم است.

جزئیات آمار مرگ‌ومیر و توزیع جغرافیایی

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تأکید کرد که متأسفانه شمار جان‌باختگان این فاجعه بهداشتی همچنان ۱۰ نفر ثابت مانده است. از این تعداد ۱۰ نفر، ۹ نفر در شهر بندرعباس و تنها ۱ نفر در جزیره قشم جان خود را از دست داده‌اند. این توزیع جغرافیایی مرگ‌ومیر نشان می‌دهد که کلان‌شهر بندرعباس بیشترین آسیب را از این معضل دیده است و تمرکز موارد مرگ‌بار در این شهر بسیار بالاتر از سایر نقاط استان است.

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در تفکیک شهرستانی نیز، شهر بندرعباس با ثبت ۱۲۱ مورد مسمومیت، بیشترین سهم را در آمار کل استان دارد. پس از بندرعباس، شهرستان میناب با ۹ نفر و جزیره قشم با ۴ نفر در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین شهرستان‌های رودان با ۳ مورد، و هر یک از شهرستان‌های بندرخمیر و سیریک با ۱ مورد، کمترین آمار ثبت شده را به خود اختصاص داده‌اند.

تحلیل روند رشد آمار و هشدارهای پزشکی

حسن‌زاده با اشاره به تغییرات آماری اخیر بیان داشت که شمار موارد ثبت‌شده نسبت به گزارش قبلی، ۲۳ نفر افزایش یافته و عدد ۱۲۶ به ۱۴۹ تغییر کرده است. اگرچه این افزایش قابل توجه است، اما خوشبختانه تا این لحظه هیچ افزایش جدیدی در تعداد جان‌باختگان مشاهده نشده است. این ثبات در آمار مرگ‌ومیر می‌تواند نشان‌دهنده سرعت در واکنش‌های امدادی باشد، هرچند پیشگیری همچنان کلید اصلی است.

وی با هشدار جدی درباره عوارض کشنده این مواد خاطرنشان کرد که مسمومیت الکلی می‌تواند منجر به آسیب‌های شدید و جبران‌ناپذیر شود. از جمله این عوارض می‌توان به آسیب‌های بینایی، اختلال عملکرد کلیه و حتی مرگ اشاره کرد. این هشدارها تأکید می‌کند که مصرف الکل تنها یک مشکل اجتماعی نیست، بلکه یک بحران پزشکی فوری است که عوارض آن می‌تواند برای همیشه سلامت فرد را تهدید کند.

اقدامات ضروری برای مصدومان و مراجعین

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تأکید کرده است که در صورت مشاهده علائمی نظیر تهوع، استفراغ، سردرد، تاری دید یا اختلال در هوشیاری، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است. سخنگوی این دانشگاه هشدار داد که نباید منتظر تشدید علائم ماند و تأخیر در درمان می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد. این دستورالعمل برای شهروندان و مسئولین محلی به عنوان یک پروتکل حیاتی در شرایط اضطراری پزشکی مطرح شده است.