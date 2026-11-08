۱۳۰ هزار واحد مسکن ملی در نیمه دوم ۱۴۰۵ آماده تحویل است

رضا فرهادزاده مدیرکل دفتر طرح‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی از آماده‌سازی ۱۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن برای بهره‌برداری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ خبر داد و بر تسریع در تأمین زمین و رفع موانع اجرایی تأکید کرد.

رضا فرهادزاده مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که حدود ۱۳۰ هزار واحد از طرح نهضت ملی مسکن قابلیت بهره‌برداری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را دارند. این اعلام‌نظر در حاشیه سی‌امین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن ارائه شد و تکمیل زیرساخت‌ها و رفع موانع اجرایی این واحدها را در دستور کار قرار داد.

تفویض اختیارات وزیر برای تأمین زمین

جلسه سی‌ام پایش طرح‌های حمایتی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان وزیر، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها برگزار شد و محور اصلی آن بررسی موضوعات مرتبط با تأمین زمین بود. در این نشست موضوع تفویض اختیارات وزیر راه و شهرسازی به استانداران سراسر کشور در زمینه تأمین زمین مورد بررسی دقیق قرار گرفت. بر اساس رویکرد ابلاغی و در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، زمین‌های دارای آماده‌سازی و برخوردار از امکان تأمین زیرساخت، با اولویت شهرهای کوچک و میانی و روستاها باید شناسایی و برای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن تخصیص داده شوند. اراضی مورد نظر برای تخصیص باید به تأیید شورای مسکن استان رسیده باشند.

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تمرکز بر شهرهای کوچک و مهاجرت معکوس

یکی از اهداف مهم قانون برنامه هفتم پیشرفت فراهم کردن زمینه مهاجرت معکوس و بازگشت جمعیت به شهرهای کوچک و روستاهاست. در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از جریان مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ بوده است. با تأکید بر اولویت تأمین زمین در شهرهای کوچک به ویژه شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت باید بستر مناسب سکونت و توزیع متعادل‌تر جمعیت در مناطق مختلف کشور فراهم شود. ظرفیت‌های اولیه استان‌ها برای تأمین زمین در این جلسه اعلام شد و مدیران استانی موظف شدند با هماهنگی استانداران وضعیت اراضی قابل تخصیص را با توجه به تقاضای متقاضیان ثبت‌نام‌کننده مجدداً بررسی و اطلاعات خود را به‌روزرسانی کنند.

آسیب‌شناسی عملکرد استان‌ها در تأمین زمین

در این نشست روند اقدامات استان‌ها از مرحله شناسایی و آماده‌سازی زمین تا اخذ پروانه ساختمانی، انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها پایش شد. عقب‌ماندگی قابل توجهی در بخش شناسایی و تأمین زمین مشاهده می‌شود و در برخی شاخص‌ها فاصله زیادی با اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم وجود دارد. اراضی که تهیه و تصویب طرح‌های هادی روستایی آن‌ها مستلزم هدایت وزارت کشور و استانداری‌هاست با عقب‌ماندگی بیشتری مواجه هستند. در مقابل عملکرد استان‌ها در بخش اراضی و محدوده‌هایی که تهیه طرح‌های جامع شهری بر عهده وزارت راه و شهرسازی است مطلوب‌تر ارزیابی شد.

برنامه عملیاتی تأمین زمین سال ۱۴۰۵

مقرر شد استان‌ها به ویژه در شهرهای کوچک و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت موضوع تهیه و پیگیری طرح‌های هادی را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا عقب‌ماندگی موجود در این بخش جبران شود. برنامه عملیاتی تأمین زمین استان‌ها برای سال ۱۴۰۵ باید با دقت بیشتری بازنگری شود و در جلسات پایش آتی روند اجرای آن مورد پیگیری قرار گیرد. معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گزارشی جامع از روند اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته و برنامه‌های پیش‌رو در زمینه شناسایی و تأمین زمین ارائه کرد و شاخص‌هایی نظیر ملاحظات آمایش سرزمین وضعیت منابع آبی و توپوگرافی تشریح شدند.

رفع موانع زیرساختی برای تحویل پروژه‌ها

ارزیابی پروژه‌هایی که برای افتتاح در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده‌اند محور دیگر جلسه بود و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها موانع اجرایی و مشکلات زیرساختی آن‌ها به تفکیک استان‌ها بررسی شد. تکمیل زیرساخت‌ها در مراحل پایانی پروژه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه پس از رفع موانع اتصال انشعابات و تکمیل خدمات زیربنایی امکان انجام آسفالت معابر محوطه‌سازی و بهره‌برداری از پروژه‌ها فراهم می‌شود. عملکرد استان‌هایی که در اجرای پروژه‌ها با عقب‌ماندگی مواجه بودند و شهرهای جدیدی که از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌اند به‌صورت ویژه بررسی شد و دستورات لازم از سوی وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری و رفع مشکلات صادر گردید.