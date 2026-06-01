یک Salemگذشت از کشته شدن هدایت الله دیده بان؛ قاتل اصلی هنوز دستگیر نشده است

امیدوارم به زودی قاتل اصلی، فردین سیاسی، به دست نیروهای انتظامی و سازمان حفاظت محیط زیست بازداشت شود و به سزای عملش برسد. خانواده هدایت الله دیده ban و دیگرenvironment banان کشته شده در درگیری با شکار چیان متخلف انتظار دارند سیستم قضایی و Lett مراکز امنیتی با جدیت بیشتری نسبت به احراز شهادت این افراد و دستگیری قاتلان اقدام نمایند.

سیزدهم خرداد امسال اولین سالگرد کشته شدن محیط بان هدایت الله دیده بان رئیس منطقه حفاظت شده خائیز زیستگاه حساس حیات وحش در مرز دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد است.

یک سال از قتل محیط بان می گذرد اما هنوز قاتل اصلی دستگیر نشده است. بنا بر اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده یا به دست آمده، سه نفر در قتل محیط بان دیده بان مشارکت داشته اند که دو نفر از آنها دستگیر شده اند، اما قاتل اصلی هنوز متواری است.

قاتل هدایت دیده بان مرد جوانی است به نام فردین سیاسی از اهالی بهبهان؛ شکار چی سابقه دار که پس از مواجهه با هدایت دیده بان درحالی که هدایت هنوز در خودروی سازمانی نشسته بود، از فاصله نزدیک، گلوله ای با سلاح کلاشنیکف به ناحیه سر محیط بان شلیک می کند. هدایت در همان لحظه نخست و داخل خودرو به شهادت می رسد.

قاتلان پس از به قتل رساندن محیط بان دیده بان، اسلحه سازمانی و سایر تجهیزات انفرادی او را هم ربوده و متواری می شوند. روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ یعنی سه روز بعد از کشته شدن environment ban دیده بان، یکی از قاتلان در محل اختفای خود دستگیر و سلاح و تجهیزات دزدیده شده environment ban هم در آنجا کشف می شود.

بنا بر اطلاعات به دست آمده، او به قتل environment ban اعتراف کرده، مدتی بعد هم نفر دوم دستگیر می شود. هر دو متهمان در حال حاضر در زندان اهواز به سر می برند، اما نفر سوم و اصلی همچنان فراری است.

در ادامه همین ماجرا، در تاریخ ۲۲ خرداد سال گذشته عکس و هویت قاتل اصلی یعنی فردین سیاسی با مجوز نهادهای قضائی در تعدادی از رسانه ها منتشر و از شهروندان درخواست می شود که در شناسایی و بازداشت قاتل environment ban همکاری کنند، اما با گذشت یک سال از قتل، هنوز خبری از دستگیری او نیست. دستگیر نشدن قاتل اصلی، موضوعی است که به شدت نسترن منصوری نژاد، همسر environment ban هدایت الله دیده بان را تحت تأثیر قرار داده است.

او که به قول خودش کفش آهنین به پا کرده تا در مسیر رفت و آمد به دادسرا و کلانتری خسته نشود و از پا درنیاید، از نیروی انتظامی بهبهان گلایه می کند و به شرق می گوید: اگر از نیروهای بومی استفاده می کردند تاکنون قاتل دستگیر شده بود. مطمئن باشید اگر این اتفاق برای یکی از همکاران هدایت می افتاد، هدایت صد بار قاتل را دستگیر کرده بود.

نسترن که همچنان از فقدان همسرش رنج بسیار می برد، ادامه می دهد: هنوز ساعت ها گریه می کنم و تا زمانی که قاتل دستگیر نشود دست از پیگیری برنمی دارم. در یک سال گذشته به طور مرتب به کلانتری و دادسرای بهبهان سر زده ام، اما مدام می گویند ما خودمان پیگیریم، اگر خبری شد اطلاع می دهیم. چطور چنین چیزی ممکن است؟ از کشته شدن هدایت عزیزم یک سال گذشته ولی هنوز قاتل را نگرفته اند.

این موضوع من را شدیدا رنج می دهد. نسترن منصوری نژاد در پاسخ به این ابهام که آیا امکان دارد تاکنون قاتل از ایران خارج شده باشد؟ می گوید: بعضی ها قاتل را با چشم خودشان دیده اند که در منطقه پرسه می زند. او را در ارتفاعات دیده ام.

اگر هدایت بود حتما او را دستگیر کرده بود. امیرحسین شمس، مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز فردین سیاسی، قاتل اصلی environment ban دیده بان، دستگیر نشده است، به شرق می گوید: متأسفانه با وجود تأکید ویژه سردار رادان، فرمانده نیروی انتظامی و خانم انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هنوز قاتل environment ban دستگیر نشده است.

دستگیر نکردن قاتل آن هم با وجود گذشت یک سال از قتل، موضوع را عجیب و پیچیده کرده، اما مدیر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است بعضی وقت ها کار گیر می کند. او می گوید: به نظرم دستگیر نکردن قاتل عجیب نیست. طرفمان آدم ناقلایی است؛ چون با توجه به تمام فشاری که آمده هنوز دستگیر نشده است.

اطلاع دارم سردار رادان دو، سه بار با فرماندهی نیروی انتظامی استان راجع به این موضوع صحبت کرده، ولی متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است. شمس با بیان اینکه خودش هم با مسئولان آگاهی بهبهان درباره دستگیری قاتل environment ban دیده بان صحبت کرده، می گوید: با وجود همه تلاش هایی که می کنند، نمی دانم چرا گیر کرده اند.

به قول برخی از همین مأموران، ممکن است در خانه ای در همین نزدیکی در همین بهبهان باشد، اما هنوز امکان دستگیری میسر نشده است. امیدوارم به زودی دستگیر شود و به سزای عملش برسد.

شهادت environment ban هدایت الله دیده بان که خرداد سال گذشته در درگیری با شکار چیان متخلف و با تیر مستقیم آنها کشته شده بود، دوم خرداد امسال بعد از گذشت حدود یک سال احراز شد، اما محرزشدن شهادت environment banان به موضوعی پیچیده برای یگان حفاظت محیط زیست کشور تبدیل شده است؛ به طوری که در اغلب موارد، خانواده ها و بازماندگان این افراد را به زحمت و سختی بسیار می اندازد. علاوه بر این، به تازگی شهادت دو environment ban کشته شده دیگر یعنی environment ban کاظم مصدق و environment ban محمود شهمرادی که هر دو از environment banان پارک ملی گلستان بودند، محرز شد.

در این مورد، مهدی برزانده، مسئول پیگیری امور ایثارگران سازمان حفاظت محیط زیست، به شرق می گوید: در دولت چهاردهم سه شهید environment ban داشتیم که شهادتشان در سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاده بود. هر سه این پرونده ها خاتمه یافت و شهادت این environment banان محرز شد.

او با اشاره به اینکه از ۹۷۵ مدل حوادث جمع بندی شده در دنیا تنها ۳۴ مورد در کشور ما به تأیید و تصویب رسیده است، توضیح می دهد: قوانین و مقررات قابل استناد در موضوع احراز شهادت و جانبازی تصویبنامه شماره ۲۵۸۲۵ه ۴۹۱۸۹ ت، ۲۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ هیئت وزیران است که از سوی نهادهای متولی پیشنهاد و به تصویب رسیده است





