برای بسیاری از آسیب‌دیدگان، جنگ هنوز تمام نشده است. آن‌ها با مشکلات مالی، روحی و روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و پرونده جبران خسارت‌ها همچنان برای آن‌ها باز مانده است.

بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، وقتی صدای نخستین انفجارها سکوت شهرها را شکست، کمتر کسی تصور می‌کرد فقط در ۱۲ روز، هزاران خانواده ایرانی با ویرانه‌ای به نام خانه، خاطره و آینده روبه‌رو شوند.

جنگی که با حملات اسرائیل آغاز شد و ۱۲ روز بعد با آتش‌بس پایان گرفت، دست‌کم هزارو‌ ‌۶۴ کشته بر‌جا گذاشت؛ از‌جمله ۱۲۶ زن و ۴۷ کودک و نوجوان. بیش از هشت‌هزار‌و ۲۰۰ واحد مسکونی نیز آسیب دید یا به‌طور کامل تخریب شد.

اما آمارها فقط بخشی از واقعیت را روایت می‌کنند؛ واقعیتی که در اتاق‌های خالی، آلبوم‌های سوخته، جهیزیه‌های مدفون زیر آوار و خانه‌هایی جا‌ مانده است که بعضی حاصل چند ماه زندگی مشترک و بعضی دیگر ثمره ۳۰ یا ۵۰ سال کار و پس‌انداز بودند. اکنون یک سال از پایان آن ۱۲ روز گذشته است؛ یک سال از وعده‌های جبران خسارت و بازسازی زندگی‌ها





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