کیا کالاس بروز آتش‌بس را فرصتی برای جلوگیری از تکرار درگیری‌های تمام عیار معرفی می‌کند و حضور اتحادیه اروپا و کمک‌های آمریکا به تقویت نهادهای امانی لبنان تأیید می‌شود. برای اولین بار، توافق‌های ماهیانهٔ ابراز تمایل به تسهیل ارتباطات پیش‌چویدوری در جریان مذاکرات با اسرائیل اعلام شد.

در طی روز پُر تحرک بر سر امور منطقه‌ای، کایا کالاس، سفیر ایران در لبنان، در روز پنجشنبه پیامی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

او از آتش‌بس اخیر میان اسرائیل و لبنان به‌عنوان فرصتی برای جلوگیری از بازگشت به درگیری‌های تمام‌عیار یاد کرد، اما به‌دلیل کشته‌شدن یک نیروی حافظ صلح یونیفورم و ادامه درگیری‌های پراکنده بر شدت شکنندگی توافق اشاره نمود. اخیراً، اتحادیه اروپا با تخصیص ۱۰۰ میلیون یورو کمک اضافی، به تقویت نیروهای مسلح لبنان پرداخته و این اقدام را گامی بزرگ در راستای توانمندسازی نهادهای رسمی لبنان تلقی کرده است.

وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که لبنان و رژیم صهیونیستی پس از مذاکراتی در واشنگتن، با میانجی‌گری این کشور، بر سر تسریع اجرای آتش‌بس و ایجاد مناطق آزمایشی تحت کنترل ارتش لبنان به توافق رسیده‌اند. در این چارچوب، دو طرف موافقت کردند که مذاکرات بعدی در تاریخ اول تیرماه برای دستیابی به توافق جامع از سر گرفته شود و ایالات متحده نیز در دوره انتقالی نقش تسهیل‌کننده روابط را ایفا نماید.

از سوی دیگر، ابزارهای پیشرفته‌ای که در طول جنگ جهانی اول به‌کار گرفته شد، همچنان در مرکز توجه پژوهشگران می‌ماند؛ اما در ماژول اخبار امروز، تأکید بر ضرورت حفظ صلح و ثبات در لبه‌های جنوب لبنان شد. با توجه به گزارش‌های روزانه، آخرین قیمت دلار، طلا و سکه در بازارهای رسمی به‌روز رسانی شد؛ گرچه روند قیمت‌گذاری توریت به‌طرز ثابتی ادامه دارد و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت بروز تحریکات جدید، ممکن است به‌سرعت تغییر ایجاد شود.

در نهایت، دولت لبنان، به‌دنبال افزایش توان عملیاتی خود، با دریافت کمک‌های مالی و تجهیزاتی، در مسیر آماده‌سازی برای پاسخ مؤثر به چالش‌های امنیتی قدم‌های قوی‌ای برداشته است





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