یک بالگرد اپاچی ایالات متحده توسط پهپاد شاهد 136 ایرانی سرنگون شد

در روز دوشنبه بالگرد تهاجمی AH-64 مدل E آپاچی در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرد و اطلاعات نشان میدهد که این سقوط توسط یک پهپاد شاهد 136 ایرانی انجام شده؛ نخستین بار که یک بالگرد پیشرفته با یک پهپاد انتحاری هدف قرار میگیرد.
در روز دوشنبه سرویس دفاع و امنیت مشرق اعلام کرد که یک بالگرد تهاجمی مدل AH-64 آپاچی متعلق به ارتش ایالات متحده در نزدیکی سواحل عمان و جنوب تنگه هرمز سقوط کرد و خدمه آن پس از غوطه ور شدن بهسرعت نجات یافتند.
رآس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ پس از دریافت اطلاعات اولیه بیان کرد که این بالگرد توسط ارتش جمهوری اسلامی سرنگون شده است. شبکه خبری سیانان هماکنون گزارش میدهد که سقوط بالگرد بهدست یک پهپاد شاهد 136 ایرانی رخ داده و این پهپاد بهصورت انتحاری عمل کرده است.
طبق جزئیاتی که از منابع غربی منتشر شده، بالگرد موردنظر مدل E یا گاردین است که جدیدترین نسخه آپاچی محسوب میشود و بهروزترین سامانههای هشداردهنده قفل راداری، موشکهای حرارتی و دستگاههای پخش کننده فریب حرارتی را در اختیار دارد. این هلبوایی حتی پرههای کامپوزیتی دارد که میتواند در برابر گلولههای توپ ۲۳ میلیمتری مقاومت کند و بهعنوان یک دژ هوایی در عملیاتهای ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرد.
با این وجود پهپاد شاهد 136 که از یک موتور پیستونی بهره میگیرد و سرعتی حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ کیلومتر در ساعت دارد، توانست هدف ثابت را در شب بهدقت بالا شناسایی کند و با استفاده از سر جنگی انفجاری حدود ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم، بالگرد آمریکایی را بهسرزمین آب رساند. در مقایسه سر جنگی این پهپاد سنگینتر از موشکهای ضد بالگرد معمول است که وزن آنها بین ۱٫۵ تا ۳ کیلوگرم متغیر است.
این موفقیت نشان میدهد که برای اولین بار در تاریخ یک وسیله هوایی ثابت با استفاده از یک پهپاد انتحاری توانسته است یک بالگرد جنگی پیشرفته را سرنگون کند. از سوی دیگر این سقوط نخستین مورد ثبتشده است که یک بالگرد مدل E آپاچی، پیشرفتهترین بالگرد تهاجمی ارتش آمریکا، توسط یک سامانه هوایی رقیب بهصورت مستقیم نابود میشود.
پس از این حادثه، تحلیلگران نظامی به این نتیجه رسیدهاند که ممکن است سری شاهد بهصورت ویژه برای مقابله با اهداف ثابت و هوایی اصلاح شده باشد؛ چرا که مدل ۱۳۶ با هدایت اپتیکحرارتی و مدل ۲۳۸ با هدایت جت میتوانند بهطور مؤثر در فواصل کوتاه عمل کنند. این موضوع نشان میدهد که فناوریهای حرارتی و تصویرساز فروسرخ در سامانههای شناسایی تهدیدهای هوایی بهسرعت جایگزین روشهای سنتی میشوند.
در کنار این تحولات، حضور ناوهای سوختساز و هواپیماهای پشتیبان آمریکایی در پایگاههای مختلف خاورمیانه نیز بهطور گستردهای مستند شده است؛ اما حملات موشکی و پهپادی ایران باعث شدهاند که این نیروها مجبور به پرواز از فواصل دورتر باشند و برای سوختگیری هوایی بهمنظور حفظ توان عملیاتی خود متکی شوند. این روند نشان میدهد که تقاطع سامانههای هوایی پیشرفته و سلاحهای کوتاهبرد ایرانی میتواند تعادل جدیدی در میدان جنگ خاورمیانه ایجاد کند
بالگرد اپاچی پهپاد شاهد تنگه هرمز تحریکات نظامی خاورمیانه
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