یونسکو هشدار می‌دهد هوش مصنوعی راه‌حل جادویی نیست. ۷۰ درصد کودکان کشورهای فقیر هنوز نمی‌توانند بخوانند. ادغام هوش مصنوعی در آموزش با چالش‌های جدی و ضرورت حفظ تعامل انسانی.

سازمان یونسکو اعلام کرد که فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی ، اگرچه نقشی مکمل و حیاتی در فرایند یادگیری دارند، اما هرگز نمی‌توانند جایگزین تعاملات غنی و سازنده میان معلمان و دانش‌آموزان شوند. این هشدار در شرایطی صادر شده است که بحران جهانی یادگیری، پدیده‌ای است که از مدت‌ها پیش از ظهور هوش مصنوعی وجود داشته و از کیفیت نامطلوب آموزش و محرومیت کامل از تحصیل سرچشمه می‌گیرد.

وضعیت بحرانی آموزش در کشورهای کم‌درآمد

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در کشورهای با درآمد پایین و کشورهای با درآمد متوسطِ رو به پایین، ۷۰ درصد کودکان تا ۱۰سالگی قادر به خواندن یک متن ساده نیستند. این رقم نگران‌کننده در کشورهای کمترتوسعه‌یافته به ۹۰ درصد نیز می‌رسد. هوش مصنوعی می‌تواند به رفع شکاف‌های موجود در کیفیت و دسترسی به آموزش کمک کند، اما فقط به شرط آنکه اصل فراگیری و شمول آموزشی، راهنمای اصلی به‌کارگیری آن باقی بماند.

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افزایش استفاده از ابزارهای هوشمند در کلاس‌ها

هوش مصنوعی مولد، هم‌اکنون نظام آموزشی را با تحولات گسترده‌ای روبه‌رو کرده است. میزان استفاده معلمان و دانش‌آموزان از این فناوری با سرعت زیادی در حال افزایش است. در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تقریبا یک معلم از هر سه معلم اعلام کرده است‌ که از هوش مصنوعی استفاده می‌کند. در همین حال، در برزیل و شیلی‌ بیش از ۵۰ درصد معلمان به ابزارهای هوش مصنوعی متکی هستند؛ با این‌حال، کمتر از ۱۰ درصد مؤسسات آموزشی در آمریکای لاتین دستورالعمل‌های رسمی برای استفاده از این ابزارها دارند.

تضاد بین کاربرد گسترده و اعتماد کم متخصصان

نتایج یک پیمایش جهانی یونسکو در سال ۲۰۲۵ نشان داد ۹۲ درصد متخصصان آموزش عالی از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، اما فقط ۲۴ درصد آنان هنگام استفاده از این ابزارها احساس اطمینان و تسلط کامل دارند. یونسکو نسبت به این نگرش هشدار می‌دهد که نباید هوش مصنوعی را راه‌حلی سریع و آسان برای مشکلات ساختاری نظام آموزشی بدانیم. کمبود معلم و ساخت مدارس همچنان مستلزم توجه مستمر سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاری پایدار است.

خطرات نادیده گرفتن زیرساخت‌های اساسی

افزودن فناوری به نظام آموزشی، در حالی‌ که این مسائل اساسی نادیده گرفته شوند، مانند آن است که بخواهیم سقف خانه‌ای را بنا کنیم که پی آن در حال فروریختن است. در رقابت برای رسیدن به آینده‌ای که در آن هوش انسانی و هوش ماشینی ممکن است ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر پیدا کنند، نظام‌های آموزشی با مجموعه‌ای از پرسش‌های بنیادین روبه‌رو هستند؛ از‌جمله اینکه چگونه می‌توان‌ از شکل‌گیری شرایطی جلوگیری کرد که در آن افراد محروم از دسترسی دیجیتال از دیگران عقب بمانند و شکاف آموزشی بیش از پیش گسترش یابد؟

توصیه‌های یونسکو برای سیاست‌گذاران جهانی

یونسکو رهنمودهایی درباره استفاده از هوش مصنوعی مولد در آموزش و پژوهش ارائه کرده است. این سازمان همچنین توصیه می‌کند ‌دولت‌ها، چارچوب‌های شایستگی هوش مصنوعی برای دانش‌آموزان و معلمان را در قالب راهبردی جامع و دربرگیرنده تمامی مقاطع و سطوح آموزشی، در نظام‌های آموزشی خود ادغام کنند. در همین راستا، اجرای طرح‌های آزمایشی اولیه برای استفاده از این ابزارها در راستای ارائه رهنمودهای سیاست‌گذاری، در بنگلادش، برزیل، موزامبیک و ویتنام آغاز شده است.