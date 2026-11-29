مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران از توقف فروش داروی جدید توسط شرکت آمریکایی پس از پیگیری‌های هفت‌ماهه خبر داد و هشدار داد که قطع دسترسی بیماران به دارو می‌تواند منجر به آسیب جدی به کبد و قلب آن‌ها شود.

یونس عرب ، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران ، در نشستی خبری که در تاریخ ۸ آذر ماه برگزار شد، با انتقاد شدید از توقف فروش دارو توسط یک شرکت دارویی آمریکایی، بر عدم امکان نادیده گرفتن حق سلامت بیماران در شرایط تحریم تاکید کرد. او خواستار ایفای مسئولیت مدنی و اجتماعی این شرکت در قبال بیماران سراسر جهان شد تا دارو را در اختیار بیماران ایرانی قرار دهد.

توقف ناگهانی فروش دارو توسط شرکت آمریکایی

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران اعلام کرد که حدود دو هفته پیش و پس از هفت تا هشت ماه پیگیری، شرکت آمریکایی تولیدکننده جدیدترین قرص درمان تالاسمی در دنیا، وعده فروش دارو را داده بود. اما این شرکت به یکباره و از طریق ایمیل اعلام کرد که به دلیل شرایط جاری میان ایران و آمریکا، در این مقطع از فروش دارو به ایران خودداری می‌کند و عملاً مسیر ورود این دارو به کشور را بست.

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یونس عرب در واکنش به این اقدام، نامه‌ای حقوقی برای شرکت ارسال کرد و در آن یادآوری نمود که حق سلامت را نمی‌توان در شرایط تحریم نادیده گرفت. او افزود که انجمن تالاسمی ایران با توجه به مسئولیت مدنی و اجتماعی شرکت آمریکایی در قبال بیماران سراسر دنیا، انتظار دارد دارو را در دسترس بیماران ایرانی نیز قرار دهد، اما تاکنون پاسخی از سوی این شرکت دریافت نشده است.

پیگیری‌های حقوقی و دریافت غرامت برای بیماران

در پی پیگیری‌های صورت گرفته، انجمن تالاسمی ایران از شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در سال ۱۴۰۳ رأی favorable دریافت کرد. پس از توقیف کشتی یونانی و پیگیری‌های لازم با دستوری که مقامات قضایی صادر کردند، شورای عالی امنیت ملی نیز مجوز مربوطه را صادر نمود و حکم به مرحله اجرا رسانده شد. اکنون انجمن در فرآیند دریافت مبالغ قرار دارد.

یونس عرب با اشاره به اختصاص دو میلیارد تومان برای هر فرد، توضیح داد که در صورت واریز مبالغ از سوی بانک مرکزی، پرداخت‌ها از طریق انجمن تالاسمی طی دو تا سه هفته آینده انجام شود. در مجموع، ۴۳۸ بیمار تالاسمی به انجمن وکالت داده بودند و مبلغی که بابت پرونده آثار تحریم به انجمن اختصاص یافته، ۸۷۶ میلیارد تومان است.

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران افزود که با توجه به تداوم تحریم‌ها، در حال تدارک دادخواست جدید و اخذ وکالت از بیماران تالاسمی سراسر کشور هستند که به هر دلیلی در پرونده قبلی موفق به ارائه وکالت نشده بودند.

پیامدهای جدی قطع دسترسی به داروهای حیاتی

یونس عرب با هشدار درباره تبعات عدم دسترسی به دارو تاکید کرد که قطع دسترسی به دارو می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. اگر بیمار حداقل سه ماه به داروی مورد نیاز خود دسترسی نداشته باشد، کبد و قلب او درگیر بیماری می‌شود و در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت. تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ به صورت مستقیم هدف بیماران تالاسمی قرار گرفته‌اند و تاکنون بیش از ۱۶۰۰ بیمار جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۱۴ هزار بیمار نیز آسیب جدی دیده‌اند.

وضعیتی که جامعه تالاسمی ایران با آن مواجه است، مانند دو جنگ تحمیلی است که طی دو سال اخیر بر مردم ایران تحمیل شده و علل و ابعاد آن باید به‌طور جدی بررسی شود. یونس عرب خاطرنشان کرد که حدود ۶۰۰۰ بیمار کمتر از ۱۸ سال در کشور حضور دارند که به شدت آسیب‌پذیر هستند و همچنین حدود پنج هزار بیمار مبتلا به تالاسمی نیازمند داروی جیدنیو هستند.

تسهیلات جدید برای کاهش هزینه‌های درمان

در راستای کاهش بار مالی بر دوش بیماران، طی دو تا سه هفته گذشته و با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر، دو قلم از هزینه‌های دارویی بیماران تالاسمی رایگان شد. داروی وارداتی "هیدروکسی‌اوره" یکی از این موارد است و اگرچه نمونه تولید داخل آن در دسترس است، اما از نظر اثربخشی و پاسخ درمانی نتوانسته است نیاز بیماران را به شکل مطلوب تامین کند.

یونس عرب توضیح داد که هیدروکسی‌اوره برای کودکان مبتلا به تالاسمی کاربرد دارد و نیاز به تزریق خون را به شدت کاهش می‌دهد. این دارو می‌تواند جایگزین بخشی از تزریق‌های خون شود و هنگامی که تعداد دفعات تزریق خون کاهش پیدا کند، میزان تجمیع آهن در بدن بیماران مانند بیماران تالاسمی ماژور افزایش نمی‌یابد و در نتیجه نیاز به مصرف داروهای آهن‌زدا کمتر می‌شود.

علاوه بر دارو، پکیج تزریق داروهای بیماران نیز رایگان شده است. بیماران برای تزریق داروهای خود به اسکالپ، سرنگ و برخی ملزومات مصرفی نیاز دارند که با درخواست انجمن و همکاری سازمان‌های بیمه‌گر، این اقلام نیز رایگان شده‌اند. بر این اساس، بیماران دیگر ناچار نیستند که در شرایط اقتصادی کنونی مبلغ ۳ میلیون تومان در هر ماه برای ملزومات تزریق هزینه کنند.

تحریم‌های ظالمانه و چالش‌های پیش روی بیماران

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران با بیان اینکه مشکلات در زمینه تامین داروهای وارداتی همچنان برقرار است، گفت که داروهایی مانند "دسفرال" و "جیدنیو" جزو داروهای وارداتی مورد نیاز بیماران تالاسمی هستند. تخصیص ارز این داروها به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب سازمان غذا و دارو با تاخیر مواجه شد.

پس از پیگیری‌های انجام شده و بعد از حدود ۱۰ ماه، تخصیص ارز برای تامین داروی جیدنیو با دستور وزیر بهداشت مورد تایید قرار گرفت تا فرآیند واردات آغاز شود. یونس عرب با اشاره به نیاز برخی بیماران به داروی خارجی، توضیح داد که برخی بیمار تالاسمی به دلیل عوارض داروی ایرانی، ناچار به قطع مصرف آن هستند که منجر به افزایش آهن بدن و خطر مرگ می‌شود.