ارتش اسرائیل با ورود به روستای اصبح در استان قنیطره سوریه، منازل غیرنظامیان را بازرسی کرده و باعث ترس و وحشت در میان ساکنان شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در جنوب سوریه ادامه دارد و گزارش‌ها از افزایش نقض حاکمیت سوریه توسط اسرائیل در ماه‌های اخیر حکایت دارد.

در ادامه‌ی تنش‌های رو به افزایش در جنوب سوریه ، نیروهای ارتش اسرائیل بار دیگر با عبور از مرزها و ورود به خاک این کشور، اقدام به یورش به یکی از روستاهای استان قنیطره نمودند. این عملیات که با ورود شش خودروی نظامی به روستای اصبح صورت گرفت، با هدف بازرسی منازل غیرنظامیان انجام شد و منجر به ایجاد جوی از ترس و وحشت در میان ساکنان محلی گردید.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط شبکه دولتی «الاخباریه» سوریه، نیروهای اسرائیلی با گشت‌زنی در کوچه‌ها و ورود به منازل، به تفتیش پرداخته و با این اقدامات خود، آرامش و امنیت ساکنان را خدشه‌دار ساختند. این تعرض آشکار به حاکمیت ملی سوریه، بار دیگر نگرانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را برانگیخته است. این تنها اقدام نظامی نیروهای اسرائیلی در منطقه نبوده، بلکه همزمان با تفتیش منازل، گزارش‌ها حاکی از ادامه فعالیت‌های حفاری و توسعه‌گری در استان قنیطره توسط این نیروها است. این رویکرد دوگانه، که ترکیبی از اقدامات نظامی مستقیم و توسعه زیرساخت‌هاست، فشار روانی و عملیاتی مضاعفی را بر ساکنان غیرنظامی منطقه وارد آورده است. این وضعیت در ماه‌های اخیر به امری مکرر تبدیل شده است؛ به طوری که موارد نقض حاکمیت سوریه از سوی اسرائیل در مناطق جنوبی، شامل یورش‌های بی‌رویه به منازل، ایجاد ایست‌های بازرسی خودسرانه و بازداشت غیرنظامیان، رو به افزایش بوده است. این اقدامات، چهره‌ی ناامنی و بی‌ثباتی را در منطقه‌ای که پیشتر نیز درگیر درگیری‌های داخلی بوده، تشدید کرده و نگرانی‌ها در مورد پیامدهای بلندمدت آن را افزایش داده است. جامعه بین‌المللی نظاره‌گر این تحولات بوده و فشارهای دیپلماتیک برای توقف این اقدامات ضروری به نظر می‌رسد. در واکنش به این تجاوزات مکرر، دولت سوریه بار دیگر موضع اصولی خود را تکرار کرده و خواستار خروج فوری و کامل نیروهای اسرائیلی از تمام سرزمین‌های اشغالی سوریه شده است. دمشق ضمن محکوم کردن شدید این اقدامات، از جامعه بین‌المللی خواسته است تا با درک عمق تهدیدات امنیتی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی، مسئولیت خود را در قبال اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل به طور جدی بر عهده بگیرند. تاکید بر مسئولیت‌پذیری جامعه جهانی، نشان‌دهنده امید دولت سوریه به دخالت فعالانه‌ی نهادهای بین‌المللی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه است. این تحولات نشان می‌دهد که بحران سوریه همچنان پیچیده و چندوجهی است و اقدامات یک‌جانبه توسط بازیگران خارجی، اوضاع را از آنچه هست، وخیم‌تر می‌کند. پیگیری مجدانه راهکارهای دیپلماتیک و فشار بین‌المللی برای توقف این حملات، گامی اساسی در جهت حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود





