یمن: ۲۳۲ کشته و ۵۳۶ مجروح غیرنظامی در حملات هوایی عربستان

وزارت خارجه یمن با ارسال نامه به سازمان ملل، جزئیات کشته شدن ۲۳۲ غیرنظامی و زخمی شدن ۵۳۶ نفر را در حملات هوایی عربستان از جولای تا اکتبر ۲۰۲۶ فاش کرد.

وزارت خارجه یمن در اقدامی رسمی و مستند، گزارش مفصلی از جنایات هوایی عربستان سعودی علیه غیرنظامیان کشور خود تهیه و برای دبیرکل سازمان ملل متحد و مقامات عالی‌رتبه این سازمان ارسال کرد. این اقدام دیپلماتیک پس از تشدید حملات هوایی و موشکی ائتلاف متشکل از عربستان سعودی به شهرها و زیرساخت‌های یمن صورت گرفته است. هدف اصلی این یادداشت‌های رسمی، برقراری مسئولیت‌پذیری بین‌المللی در قبال آمار بالای کشته‌ها و زخمی‌های غیرنظامی است که در ماه‌های اخیر ثبت شده‌اند.

آمار دقیق تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی

بر اساس داده‌های ارائه شده در یادداشت‌های وزارت خارجه یمن، حملات هوایی و موشکی از تاریخ ۱۳ جولای ۲۰۲۶ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ منجر به فراتر رفتن تعداد حملات از ۳۸۳۰ حمله شده است. در این بازه زمانی طولانی، تعداد کل قربانیان حملات به ۷۶۸ شهید و زخمی رسیده که بخش عمده‌ای از آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این ارقام نشان‌دهنده وسعت فاجعه‌بار اقدامات نظامی عربستان در منطقه است که تمرکز اصلی آن بر تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و جان انسان‌ها بوده است.

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آمار تفکیک شده منتشر شده توسط وزارت خارجه یمن نشان می‌دهد که تعداد شهدای غیرنظامی به ۲۳۲ نفر از جمله ۶۸ کودک و ۳۵ زن رسیده است. همچنین تعداد زخمی‌های غیرنظامی به ۵۳۶ نفر افزایش یافته که شامل ۱۳۷ کودک و ۷۲ زن است. این جزئیات دقیق نشان می‌دهد که حملات هوایی ائتلاف عربستانی به طور هدفمند مناطق مسکونی و مکان‌های عمومی را هدف قرار داده و منجر به افزایش فاحش آمار تلفات غیرنظامیان شده است.

جزئیات حملات اخیر و مراکز مورد هدف

یادداشت‌های یمن به صراحت به حملات هوایی اخیر ائتلاف متجاوز به مکان‌های مختلف اشاره کرده است. از جمله این حملات می‌توان به حمله به بازار مرکزی الحزم در استان الجوف اشاره کرد که منجر به شهادت ۱۴ شهروند از جمله سه کودک و دو زن و زخمی شدن ۱۵ نفر دیگر شد. همچنین حمله به خانواده البجاش در شهرستان الشماتین واقع در استان تعز منجر به شهادت شش نفر از جمله چهار کودک و یک زن و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

علاوه بر مناطق مسکونی، زیرساخت‌های حیاتی نیز هدف قرار گرفته‌اند. دانشکده پزشکی در استان الحدیده و ایستگاه شرکت نفت در شهرستان باجیل نیز در این حملات مورد هدف قرار گرفته‌اند. این اقدامات نه تنها جان انسان‌ها را تهدید می‌کند، بلکه زیرساخت‌های درمانی و اقتصادی یمن را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. وزارت خارجه یمن این اقدامات را نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانسته و به ویژه به کنوانسیون چهارم ژنو در سال ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول آن در سال ۱۹۷۷ اشاره کرده است.

واکنش سخنگوی دولت یمن و محکومیت بین‌المللی

دکتر عمر البخیتی، سخنگوی دولت یمن، در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که دشمن سعودی به عنوان یک سیاست ثابت، تجمعات غیرنظامیان و بنادر، مراکز آموزشی، پل‌ها و خانه‌ها را هدف قرار می‌دهد. وی با محکومیت حمله به بازار المخعف در منطقه الاقروض در شهرستان المسراخ واقع در تعز گفت که این حمله منجر به شهادت ده شهروند از جمله کودکان و زنان و زخمی شدن ۱۶ نفر شده است. البخیتی این اقدام را یک جنایت جنگی تمام‌عیار توصیف کرد که ماهیت خونخوار رژیم سعودی را آشکار می‌سازد.

سخنگوی دولت یمن تاکید کرد که جنایات سعودی نمی‌تواند از مخمصه‌ای که در آن گرفتار شده است، فراری دهد و برعکس، انگیزه یمنی‌ها را برای ادامه عملیات‌های خود در چارچوب معادله تشدید در برابر تشدید، بیشتر خواهد کرد. وی با انتقاد شدید از سکوت شورای امنیت و سازمان ملل متحد، این موضع را مشارکت در ریختن خون مردم بی‌گناه یمن دانست و هشدار داد که ادامه این مسیر تنها منجر به زودتر فروپاشی رژیم سعودی خواهد شد.