یحیی گل محمدی سرمربی تیم ملی زیر ۲۳ سال شد، برایتون سیتی را شکست داد

مهدی تاج از یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی جدید تیم زیر ۲۳ سال ایران نام برد. همچنین برایتون با پیروزی بر منچسترسیتی موفق شد فاصله خود را با رده سومی به دو امتیاز کاهش دهد.

مهدی تاج ، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در مراسم رسمی معارفه یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی زیر بیست و سه سال این کشور، اهداف بلندپروازانه‌ای را برای آینده ورزش فوتبال ایران مطرح کرد. این رویداد که با حضور مقامات ورزشی برگزار شد، فرصتی بود تا تاج بر اهمیت صعود به بازی‌های المپیک و حمایت از بازیکنان جوان تأکید ویژه داشته باشد. وی با بیان اینکه امیدوار است این تیم پس از سال‌ها انتظار، گام‌های مؤثری در مسیر کسب سهمیه المپیک بردارد، بر لزوم شرمنده نشدن مردم از عملکرد فدراسیون تاکید ورزید.

انتخاب سرمربی و حمایت از تیم ملی

رئیس فدراسیون فوتبال با تمجید از انتخاب‌های اخیر کادر فنی تیم‌های ملی کشور گفت که دو سرمربی بسیار عالی، یعنی امیر قلعه‌نویی و یحیی گل محمدی، تاکنون مجموعاً هجده جام قهرمانی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. وی با احترام به تمام مربیان داخل کشور افزود که این دو نفر در زمره بهترین‌های حال حاضر فوتبال ایران قرار دارند. تاج همچنین اشاره کرد که امیر قلعه‌نویی نیز کاملاً با انتخاب یحیی گل محمدی برای هدایت تیم زیر بیست و سه سال همسو است و قرار است روز دوشنبه جلسه‌ای با حضور ایشان برای هماهنگی بیشتر میان کادر فنی تیم ملی بزرگسالان و تیم امید برگزار شود.

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ظرفیت بازیکنان جوان و شرایط دشوار

مهدی تاج با اشاره به ظرفیت بالای بازیکنان جوان در لیگ برتر ایران خاطرنشان کرد که چهل و هشت بازیکن زیر بیست و یک سال در این رقابت‌ها حضور دارند و تقریباً چند تیم لیگ برتر متشکل از همین بازیکنان جوان است. وی این بازیکنان را بازار هدف اصلی یحیی گل محمدی و همکارانش برشمرد و گفت که فدراسیون اردوها و مسابقات تدارکاتی متعددی را برای آماده‌سازی تیم زیر بیست و سه سال برگزار کرده است. رئیس فدراسیون همچنین از تلاش‌های کادر فنی پیشین، به ویژه حسین عبدی، قدردانی کرد و در ادامه با اشاره به شرایط حساس سیاسی و نظامی ایران و کشته شدن شماری از مقامات جمهوری اسلامی، بیان داشت که فدراسیون علی‌رغم این چالش‌ها برای ادامه فعالیت‌های فوتبال تلاش می‌کند.

حمایت وزارت ورزش و آینده باشگاه میلان

در بخش دیگری از سخنان خود، تاج از حمایت کامل وزارت ورزش و جوانان از انتصاب یحیی گل محمدی خبر داد و اعلام کرد که جلسات بیشتری با مسئولان این وزارتخانه برای حمایت از برنامه‌های تیم زیر بیست و سه سال برگزار خواهد شد. وی در پایان تاکید کرد که حمایت کافی از سوی دولت و مجموعه وزارت ورزش وجود دارد و همه باید پای پرچم ایران بایستند. در خبری دیگر از فوتبال ایتالیا، میلان با پیروزی در دربی به رده چهارم جدول صعود کرد و سیام اکتبر هواداران فهمیدند که جری کاردیناله به چه میزان به این باشگاه وابسته است. کاردیناله که گریه می‌کرد، گفت روی این پیروزی بنا خواهد کرد و ممکن است در پنجره نقل و انتقالات ژانویه نیز سرمایه‌گذاری کند.

برایتون و انتقام از منچسترسیتی

در فوتبال انگلیس، برایتون خیلی زود انتقام شکست میانه هفته در ای‌اف‌ال کاپ را از منچسترسیتی گرفت و شاگردان انزو مارسکا را به دومین شکست پیاپی در لیگ برتر انگلیس محکوم کرد. این تیم چهارشنبه در ضربات پنالتی شکست خورده بود اما شنبه با حفظ برتری و کسب یک پیروزی مهم، فاصله خود با سیتی رده سومی را به تنها دو امتیاز کاهش داد. برایتون در دقیقه یازده و پس از اشتباه ماتئوس نونس، توسط یاسین عیاری گلبرتری را به ثمر رساند و ایلیمان اندیایه نیز بهترین بازیکن سیتی در نیمه دوم بود.